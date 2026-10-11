শিল্ড জয় অতীত, আইএসএলের শুরুতে পাহাড় জয়ের লক্ষ্যে শহর ছাড়ল বাগান

শিল্ড জয় অতীত, আইএসএলের শুরুতে পাহাড় জয়ের লক্ষ্যে শহর ছাড়ল বাগান
চলতি মরশুমে এর আগে একাধিকবার হাইল্য়াল্ডার্সের মুখোমুখি হয়েছে মোহনবাগান ৷ যেখানে পাল্লা ভারি সবুজ-মেরুনেরই ৷
Published : October 11, 2026 at 2:31 PM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: দেবীপক্ষে পাহাড়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ শিল্ড জয় অতীত, তবে মরশুমের দ্বিতীয় ট্রফিজয়ের রেশ গায়ে মেখেই আইএসএলের প্রথম ম্যাচ খেলতে রবিবার গুয়াহাটির পথে 'মেরিনার্স' ৷ তবে পাহাড়ে উড়ে যাওয়ার আগে রবিবার সকালে শেষ মুহূর্তের অনুশীলনে ছেলেদের ঝালিয়ে নিলেন প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ শিল্ড জয়ের পর লক্ষ্যটা বড় করে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের চোখ এখন আইএসএলে ৷
প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড ৷ উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা ফুটবল ক্লাবটির বিরুদ্ধে চলতি মরশুমে মোহনবাগান ইতিমধ্যে চারবার মুখোমুখি হয়েছে ৷ তিনটি জয় এবং একটি ড্র'য়ে খাতায়-কলমে সদ্য শিল্ড চ্যাম্পিয়নরা অনেকটা এগিয়ে ৷ তবে নতুন টুর্নামেন্ট মানে নয়া দৌড় ৷ সবমিলিয়ে দেশের টপ-টিয়ার লিগের স্টার্টিং ব্লকে নতুন করে স্টান্স নিচ্ছে গত আইএসএলের রানার্সরা ৷
বাংলায় এখন দুর্গাপুজোর আমেজ ৷ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টও বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবের আবহে ফুরফুরে মেজাজে ৷ তবে খুশির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয়ী মনোভাবের মিশেল এখন দলের প্রতিটি সদস্যের শরীরি ভাষায় ৷ আইএসএলের বোধনে সমির জেলজকোভিচদের সামনে চেনা প্রশ্নপত্র ৷ তবুও লড়াইটা সম্পূর্ণ অন্যরকম, গুয়াহাটি উড়ে যাওয়ার আগে শনিবার শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন মোহনবাগানের কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ তাঁর কথায়, "এবার আইএসএলের প্রথম ম্য়াচ ৷ যেটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে চলেছে ৷ ডুরান্ড কাপে শিলংয়ে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল ৷ অতিরিক্ত সময়, টাইব্রেকার মিলিয়ে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা ছিল ৷ আইএসএলে সম্পূর্ণ আলাদা ম্যাচ হতে চলেছে ৷"
Found the space and a 𝙎𝙄𝙇𝙆𝙔 𝙁𝙄𝙉𝙄𝙎𝙃 🤌 #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/HOKBgV1QEj— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 11, 2026
এদিকে গুয়াহাটি উড়ে য়াওয়ার আগে বাগান শিবিরে প্রশ্ন ছিল চোটগ্রস্ত ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে ৷ কোচ জানালেন, আশিস রাই ছাড়া সকলেই ফিট ৷ স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন একশো শতাংশ ফিট না-হলেও দলের সঙ্গে যাচ্ছেন ৷ বাকিরাও তৈরি ৷ নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধে জয় যে আইএসএলের শুরুতে দুর্ধর্ষ ফলাফল হবে তাদের জন্য, তাও স্পষ্ট করলেন সাহাল-মনবীরদের হেডস্যর ৷ লি আরউইন ইতিমধ্যে ভারতীয় ফুটবলের চাহিদা বুঝতে পেরেছেন ৷ ফলে নিয়মিত গোল করে সমর্থকদের আস্থা অর্জন করতে চান ৷
ডিম্পেরিস বলছেন, "আইএসএলের প্রথমেই জোড়া অ্যাওয়ে ম্যাচ। দু'টো অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় কঠিন চ্যালেঞ্জ ৷ তবে তাঁর দল তৈরি ৷ সবমিলিয়ে শিল্ডের রেশ ধরে রেখে আইএসএলের শুরুটা ভালোভাবে করতে চায় সবুজ-মেরুন ৷