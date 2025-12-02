ভিসা সমস্যায় নেই লোবেরা, নয়া কোচকে ছাড়াই অনুশীলন শুরু বাগানে

ভিসা সমস্যায় নেই লোবেরা, নয়া কোচকে ছাড়াই অনুশীলন শুরু বাগানে
বিমানে গোলযোগের কারণে প্রথমদিনের অনুশীলনে ছিলেন না ডিফেন্ডার আলবার্তো রড্রিগেজও ৷ গরহাজির দিমিও ৷
Published : December 2, 2025 at 11:08 AM IST
কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: সুপার কাপ থেকে বিদায়ের পর আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা ৷ অনির্দিষ্টকালের জন্য অনুশীলন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের তরফে ৷ আইএসএলের দিনক্ষণ এখনও জানা না-গেলেও ঠিক একমাস পর ফের শুরু হল সবুজ-মেরুনের অনুশীলন ৷
অনুশীলন বন্ধ থাকাকালীন মাঝের সময়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে সবুজ-মেরুন সংসারে ৷ সুপার কাপে ব্যর্থতার পর গত মরশুমে আইএসএল শিল্ড এবং কাপ এনে দেওয়া কোচের সঙ্গে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক সেরে নিয়েছে মোহনবাগান ৷ হোসে মোলিনার পরিবর্তে আইএসএল চ্যাম্পিয়নদের নয়া কোচ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন স্পেনেরই সার্জিয়ো লোবেরা ৷ ওড়িশা এফসি ছেড়ে স্প্যানিশ কোচকে আইএসএলে এবার দেখা যাবে সবুজ-মেরুন ডাগআউটে ৷ তবে সোমবার থেকে পুনরায় শুরু হওয়া মোহনবাগান অনুশীলনে অবশ্য গরহাজির লোবেরা ৷ প্রাথমিকভাবে প্রথমদিন থেকে অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও ভিসা সমস্যায় কলকাতায় পা রাখতে বিলম্ব হচ্ছে তাঁর ৷
প্রথমদিনের অনুশীলনটা তাই বাস্তব রায়ের অধীনেই সারলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ফুটবলাররা ৷ বিদেশি ডিফেন্ডার আলবার্তো রড্রিগেজ এবং দিমিত্রি পেত্রাতোস ছাড়া ফুটবলারদের মধ্যে হাজির প্রায় সকলেই ৷ বিমানে গোলযোগের কারণে আলবার্তোর প্রথমদিনের অনুশীলনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর ৷ মঙ্গলবার কলকাতায় পা রাখার কথা স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের ৷ পাশাপাশি বুধবার কলকাতায় নামবেন পেত্রাতোস ৷
Missed this energy & squad 🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/82eq8VHIvP— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) December 1, 2025
প্রথমদিনের অনুশীলনে উপস্থিত ফুটবলারদের মূলত ফিজিক্যাল কন্ডিশনিংয়ের উপরেই জোর দিলেন বাস্তব রায় ৷ পরবর্তীতে অবশ্য বল পায়েও অনুশীলন চলল ৷ ইতিমধ্যে আইএসএল নিয়ে জট খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ আইএসএল চ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বদ্ধপরিকর তা স্পষ্ট ৷ প্রস্তুতিতে কোনও গাফিলতি রাখতে নারাজ ম্যানেজমেন্ট ৷ সুপার কাপে ব্যর্থ হলেও আইএফএ শিল্ড এসেছে চলতি মরশুমের শুরুতে ৷ এবার বছরের শেষ ট্রফি জয় করে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে সার্জিয়ো লোবেরায় ভরসা রাখছে ম্যানেজমেন্ট ৷
গত কয়েক মরশুমে ওড়িশা এফসির দায়িত্বে থাকলেও সাফল্য দিতে ব্যর্থ লোবেরা ৷ তবে মুম্বই সিটি এফসি'র হয়ে আইএসএল লিগ শিল্ড জয়ের নজির রয়েছে তাঁর ৷ তাই লোবেরার কোচিংয়ে আস্থা রেখে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে ৷ সাময়িক বিরতির পর মোহনবাগান ক্লাবের মাঠে বল গড়ানো শুরু হল সোমবার থেকে ৷ ফুটবলাররাও নিজেদের সেরাটা দিতে তৈরি ৷ এখন দেখার নয়া কোচ সবুজ-মেরুন জার্সিতে সাফল্যের ফুল ফোটাতে পারেন কি না ৷