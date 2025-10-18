বিশাল হাতে শিল্ড ফিরল বাগানে, টাই ভেঙে ইস্টবেঙ্গলকে হারাল সবুজ মেরুন
বিতর্কের অন্ধকার সরিয়ে চলতি মরসুমে ট্রফির আলো বাগানে । টাই ব্রেকারে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জিতল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ।
Published : October 18, 2025 at 9:37 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: বাইশ বছর পরেও আইএফএ শিল্ডের রং সবুজ মেরুন । শনিবারের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ইস্টবেঙ্গল এফসিকে টাইব্রেকারে 5-4 গোলে হারিয়ে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ।
নির্ধারিত সময়ের পরেও অতিরিক্ত সময়ও খেলার ফল ছিল 1-1 । টাইব্রেকারে জয় গুপ্তার শট বাঁচিয়ে নায়ক বিশাল কাইথ । ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে গোল মিগুয়েল, সিবিলে, মহেশ এবং হিরোশির । মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের হয়ে টাইব্রেকারে গোল রবসন, মনবীর, লিস্টন কোলাসো, পেত্রাতোস এবং মেহতাব সিংয়ের ।
একুশতম শিল্ড জিতল সবুজ মেরুন । আলোর উৎসবের প্রাক্কালে ধনতেরাসের সন্ধ্যায় 'ট্রফিতেরাস' মোহনবাগান সুপারজায়ান্টে । অভিমান ভুলে সবুজ মেরুন সমর্থকরা ফের ব্যানার ঝোলালেন গ্যালারিতে ।
নির্ধারিত সময় এক এক গোলে শেষ হওয়ার পরে অতিরিক্ত সময়ের আধঘণ্টাতেও স্কোরবোর্ডে বদল হয়নি । ফলে টাইব্রেকারে আইএফএ শিল্ডের ভাগ্য গড়াল । 22 বছর আগেও টাই ভেঙেই খেতাব নির্ণয় হয়েছিল । এবারও দুই গোলরক্ষকের হাতে ট্রফির ভাগ্য । বিশাল কাইথ না শেষ মুহূর্তে প্রোভসুখন গিলের পরিবর্তে নামা দেবজিৎ মজুমদার কে হবেন তারকা । তার উত্তরের অপেক্ষায় ছিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হাজার পঁয়তাল্লিশ দর্শক । শেষ পর্যন্ত বিশাল কাইথের বিশ্বস্ত হাতে আইএফএ শিল্ড এল সুপারজায়ান্টের ঘরে ।
প্রতিবাদ এবং উচ্ছ্বাসের মিশ্র আবহে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছিল আইএফএ শিল্ড ফাইনাল । ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা যখন দলের প্রতিটি আক্রমণে সরব উপস্থিতি জানান দিচ্ছে তখন বিপরীত ছবি মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট সমর্থকদের । টিফো প্ল্যাকার্ড নামিয়ে ইস্টবেঙ্গল যখন সরব তখন সবুজ মেরুন চুপ । 31 মিনিটে ম্যাকলারেনকে পিছন থেকে আনোয়ার ধাক্কা মারলে পেনাল্টি পায় মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট । কিন্তু তা থেকে গোল করতে ব্যর্থ ।
অদ্ভুতভাবে পুরো স্টেডিয়ামকে বিস্মিত করে অনেক উঁচু দিয়ে বাইরে পাঠান । কামিন্সের পেনাল্টি নষ্ট জাগিয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গলকে । 35 মিনিটে রশিদের পাস থেকে নওরেম মহেশ বল পেয়ে দৌড়ে ঢুকে নিচু পাস বাড়ালে তা জালে পাঠান হামিদ (1-0)। আলবার্তো গোল হওয়ার সময় নিছক দর্শক । অথচ শুরুর চাপ সামলে অন্তত দুবার গোলের মুখ প্রায় খুলে ফেলেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টই । আট মিনিটে কামিন্সের পাস থেকে বল পেয়ে তা প্রোভসুখন গিলের বুকে মারেন ম্যাকলারেন । এরপর ফের সুযোগ নষ্ট সাহাল আব্দুল সামাদের ।
35 মিনিটে এগিয়ে যাওয়ার পরে ইস্টবেঙ্গল আরও দুটো সহজ সুযোগ নষ্ট করে । ফের রশিদের পাস থেকে বল পেয়ে মহেশ বাড়িয়ে দিলে পোস্টে মারেন হামিদ । এরপর আবার কার্যত ফাঁকা গোলে বল ঠেলার বদলে বাইরে মারেন হামিদ ।
প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে সমতায় ফেরে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট । বক্সের মধ্যে থেকে নেওয়া আপুইয়ার শট বারে লেগে গোল লাইনের পেছনে ড্রপ পড়লে গোল দেন রেফারি (1-1)।
আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে উপভোগ্য ডার্বির দ্বিতীয়ার্ধ । প্রথমার্ধের জড়তা কাটিয়ে অস্কার ব্রুজো এবং হোসে মোলিনা অনেক বেশি ইতিবাচক এবং আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলালেন । ফলে দুদলের রক্ষণই ব্যস্ত থাকল প্রতিপক্ষের আক্রমণ থামাতে । হোসে মোলিনা নামালেন রবসন এবং দীপক টাঙরিকে । কামিন্স এবং অনিরুদ্ধ থাপার বদলে দুই পরিবর্তন । অস্কার ব্রুজো মিগুয়েলকে নামালেন সওল ক্রেসপোর জায়গায় । হামিদের বদলে হিরোসিকে নামানো ছাড়াও লালচুঙনুঙ্গার বদলে জয় গুপ্তাকে নামিয়ে ম্যাচ পকেটে পুরতে চেয়েছিলেন ।
কিন্তু হিরোশির একটি হেড এবং রশিদের একটি একক প্রচেষ্টা ছাড়া ইস্টবেঙ্গল গোলের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি । মোহনবাগান সুপারজায়ান্টও গোলের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেনি ।
নির্ধারিত নব্বই মিনিট 1-1 । ম্যাচ গড়াল অতিরিক্ত সময়ে । শেষবার আইএফএ শিল্ড ফাইনালের ডার্বির ফলাফলও গড়িয়েছিল অতিরিক্ত সময়ে । শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের প্রাপ্ত ট্রফি । ইস্টবেঙ্গলের প্রাপ্ত চোখে চোখ রেখে লড়াই । যা হয়ত দুটো দলকে আসন্ন সুপার কাপে অক্সিজেন জোগাবে ।