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জঘন্য ফুটবলে বাগানের প্রাপ্তি গোল, উত্তপ্ত মোহনবাগান মাঠ

এই ম্যাচ সবুজ-মেরুন সমর্থকরা মনে রাখবেন জাস্টিন-সায়নের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়, রেফারি নিগ্রহ এবং জবি জাস্টিনের তরফে সবুজ-মেরুনের উদ্দেশ্যে কটুক্তির জন্য।

CFL Premier Division 2026-27
জঘন্য ফুটবলে কষ্টার্জিত জয় বাগানের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 9:20 PM IST

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কলকাতা, 28 জুলাই: ডুরান্ড ডার্বি জয়ের 72 ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা লিগে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের কষ্টার্জিত বিতর্কিত জয় ৷ মঙ্গলবার ঘরের মাঠে কলকাতা লিগের প্রিমিয়র ডিভিশনের ম্যাচে প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে 1-0 গোলে জয় পেল বাস্তব রায়ের ছেলেরা ৷ তবে পারফরম্যান্সে নয়, এই ম্যাচ সবুজ-মেরুন সমর্থকরা মনে রাখবেন জবি জাস্টিন এবং সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়, রেফারি নিগ্রহ এবং জবি জাস্টিনের তরফে সবুজ মেরুনের উদ্দেশ্যে কটুক্তির জন্য।

অনেক দিন পরে কলকাতা ময়দানে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট একই দিনে একই সময়ে খেলতে নেমেছিল। লেসলি ক্লডিয়াস সরণি যদি আনন্দ করে লাল-হলুদের সহজ জয়ের কারণে তাহলে গোষ্ট পাল সরণিতে সবুজ মেরুন জয় পেয়েও উত্তপ্ত ৷ মোহনবাগান দিবস উপলক্ষ্যে ক্লাব তাঁবুতে এখন উৎসবের আবহ ৷ দুরন্ত জয়ে তা আরও উজ্বল হবে সেটাই প্রত্যাশিত ৷ কিন্তু বাস্তবে পুরো 90 মিনিট জুড়ে জঘন্য ফুটবল এবং বিতর্ক ৷

কলকাতা লিগের ম্যাচে উত্তপ্ত মোহনবাগান মাঠ (ইটিভি ভারত)

ছোট দলগুলোর মধ্যে ইউনাইটেড কলকাতা খাতায়-কলমে যথেষ্ট শক্তিশালী দল। নারায়ণ দাস, জবি জাস্টিন, বিদ্যাসাগর সিংরা আছেন। মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ভুগছে গোল করার লোকের অভাবে। সুহেল আহমেদ বাটের ফিটনেস ও ফর্ম দু’টো নিয়ে প্রশ্ন থাকছে ৷ কিয়ান প্রথম দলে ছিলেন না ৷ ফলে সবুজ-মেরুন আক্রমণে ঝাঁজ ছিল না। বরং বিরতির আগে একাধিকবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল ইউনাইটেড কলকাতা। সবুজ-মেরুনের ছন্নছাড়া ফুটবলে আশার আলো সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্টবেঙ্গল থেকে এই বছর সবুজ মেরুনে। দ্রুত মানিয়ে নিয়েছেন। প্রমাণ করার তাগিদ রয়েছে তাঁর প্রতিদিনের ফুটবলে। বাঁ-দিক থেকে উইংয়ে তাঁর গতি ও স্কিলের মিশ্রণে ফু্টবল সম্পদ সবুজ-মেরুনের ৷ 43 মিনিটে তাঁর পাস থেকেই ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন সুহেল ৷

দ্বিতীয়ার্ধে উজ্বল ইউনাইটেড কলকাতা। অনায়াসে গোল শোধ করতে পারত ৷ একাধিক সুযোগ নষ্টের পরে পেনাল্টি থেকে গোল না-করতে পারার ব্যর্থতা ৷ 80 মিনিটে পেনাল্টি নষ্ট করেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী বিদ্যাসাগর সিং ৷ এরপর 87 মিনিটে সায়নকে আটকাতে গিয়ে লাল-কার্ড দেখেন অমিত টুডু ৷ পরে মারামারিতে জড়িয়ে লাল-কার্ড দেখেন জবি জাস্টিনও ৷ আবার মোহনবাগানের গোল বাতিল থেকে সহকারী রেফারিকে কার্ড দেখানোর মতো ঘটনাও ঘটেছে ৷ সব মিলিয়ে রেফারিং নিয়ে চরম অসন্তুষ্ট সবুজ-মেরুনের কোচ বাস্তব রায় ৷

লিগের ম্যাচ দেখতে প্রথমবার মোহনবাগান মাঠে উপস্থিত ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানান ক্লাব সচিব সৃঞ্জয় বোস ৷ পরে অমর একাদশের মূর্তির সামনেও যান ক্রীড়ামন্ত্রী ৷ সবুজ-মেরুনের ট্রফি ক্যাবিনেট ঘুরে দেখার পর সভ্যদের মাঝে বসে খেলা দেখেন। ইন্দ্রনীল খাঁ বলেছেন, “মোহনবাগান আমাদের ভারতবাসীর কাছে গৌরবের ক্লাব। মোহনবাগান পেশাদারিভাবে বাংলার ফুটবলারদের বিশ্বদরবারে নিয়ে এসেছে। কাল মোহনবাগান দিবস। সমর্থকদের সুবিধার্থে কিছু বিষয় নিয়ে কথা হল।”

সভাপতি দেবাশিস দত্ত ক্রীড়ামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান, পেপারলেস টিকিট ও যুবভারতীতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য। পাশাপাশি, এরপর যুবভারতীতে সমর্থকদের হেলমেট ও ছাতা রাখার জন্য ঠিকঠাক ব্যবস্থার জন্য আবেদন করা হয় ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে। সচিব সৃঞ্জয় বোস বলেন, “ক্রীড়ামন্ত্রী আমাদের সঙ্গেই আছেন ৷ ওঁকে আমরা দরকারে পাব। এত কম সময়ে এত ব্যবস্থা করেছেন, সেই জন্য কৃতজ্ঞ। আগে একটা ব্যাপার ছিল, আমি সব নিয়ন্ত্রণ করব। সেটা ছাড়াটাও দরকারি।”

ম্যাচ শেষে বাস্তব রায় যেমন রেফারি নিয়ে সরব। তেমনই ইউনাইটেড কলকাতার কোচ ইয়ান ল ধারাবাহিক রেফারির বঞ্চনা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন।

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MBSG
MOHUN BAGAN VS UNITED KOLKATA
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জঘন্য ফুটবলে কষ্টার্জিত জয় বাগানের
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