পিছিয়ে পড়েও তিন পয়েন্ট, আইএসএলে প্রথম জয়ে অনুরাগীদের পুজোর উপহার মোহনবাগানের

পিছিয়ে পড়েও তিন পয়েন্ট, আইএসএলে প্রথম জয়ে অনুরাগীদের পুজোর উপহার মোহনবাগানের
প্রাক্তনী নামতের গোলে পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয়ার্ধে কামব্যাক করল প্যানোসের ছেলেরা ৷
Published : October 17, 2026 at 10:40 AM IST
কলকাতা, 17 অক্টোবর: দলবদলের বাজারে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পড়শি ক্লাব থেকে তাঁকে একপ্রকার ছিনিয়ে আনা হলেও এযাবৎ ছন্দহীন ছিলেন তিনি ৷ তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব থেকে তাঁকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কতোটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে চর্চা চলছিল লাগাতার ৷ শেষমেশ সমালোচনার জবাব বোধহয় দিলেন মিগুয়েল ফিগেরা ৷ গত আইএসএলে সোনার বল জয়ী ব্রাজিলিয়ান প্রথম গোল করলেন মোহনবাগান সুপার-জায়ান্টের জার্সিতে ৷ ফিরে পেলেন তাঁর সোনালি ছোঁয়া ৷ আর তাতেই সবুজ-মেরুন কুড়িয়ে নিল 2026-27 আইএসএলের প্রথম জয় ৷
শুক্রবার রাজধানীতে স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লিকে 2-1 গোলে উড়িয়ে আইএসএলে জয়ের খাতা খুলল প্য়ানোসের মোহনবাগান ৷ প্রথম ম্যাচে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে পরাজয়ের পরে অনেকেই গ্রিক কোচকে নিয়ে গেল গেল রব তুলেছিলেন ৷ কিন্তু বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের মাঝে অন্তত সেই রবটা বাড়তে দিল না মোহনবাগান ৷ 4-2-3-1 ছকে দিল্লির বিরুদ্ধে একাদশ সাজিয়েছিলেন প্যানোস। জেমি ম্যাকলারেন চোটের জন্য নেই ৷ ফলে প্রথম ম্য়াচের মতোই গোলর জন্য নবাগত লি আরউইনে আস্থা রেখেছিলেন প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ তাঁর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন মিগুয়েলকে ৷ একটু পিছন থেকে আক্রমণ সাজানোর ভার ছিল ব্রাজিলিয়ানের ওপর ৷ দু'প্রান্ত সামলাচ্ছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে ও দেজান দ্র্যাজিচ ৷ অনিরুদ্ধ থাপা এবং আপুইয়া ছিলেন আক্রমণ এবং রক্ষণের যোগাযোগ রক্ষায় ৷
আক্রমণে তিন বিদেশির উপর নির্ভর করে প্য়ানোস যে ভুল করেননি, তা স্কোরবোর্ডে প্রমাণিত ৷ যদিও রাজধানীতে এদিন পিছিয়ে পড়েছিল মোহনবাগান ৷ 23 মিনিটে সবুজ-মেরুনেরই প্রাক্তনী নামতে গোল করে এগিয়ে দেন দিল্লিকে ৷ শুরু থেকেই এদিন ঘরের মাঠের সুবিধা কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে মরিয়া ছিল তারা ৷ আর তাদের মরিয়া ফুটবলের সামনে বারবার আটকে যাচ্ছিল সবুজ-মেরুন আক্রমণভাগ ৷ পাল্টা আক্রমণে বারবার বাগান রক্ষণকে অস্বস্তিতে ফেলা দিল্লি শেষ পর্যন্ত গোল পায় 23 মিনিটে ৷ বাঁ-দিক মনোজ মহম্মদের বাড়ানো উঁচু বল ধরে বুক দিয়ে রিসিভ করেন লালরিনলিয়ানা নামতে ৷ এরপর সবুজ-মেরুনের অভিজ্ঞ বিদেশি ডিফেন্ডার আলবার্তো রড্রিগেজ এবং গোলরক্ষক বিশাল কাইথকে বোকা বানিয়ে 1-0 করেন মিজো ফুটবলার ৷ এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় দিল্লি ৷
আজকে ষষ্ঠী বলে কথা 💚♥️ #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/i0PQ96Fxqm— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 16, 2026
বিরতির পর খেলায় ফেরে মোহনবাগান ৷ 50 মিনিটে গোল করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিল সবুজ-মেরুন ৷ দ্র্যাজিচের শট বাঁচান দিল্লি গোলরক্ষক ৷ শেষমেশ 56 মিনিটে রাহুল ভেকের পাস থেকে বল পেয়ে কলকাতা জায়ান্টদের সমতায় ফেরান আরউইন ৷ চার মিনিট বাদে জয়সূচক গোল মিগুয়েলের ৷ ছাংতের পাস থেকে গোল গতবারের গোল্ডেন বল জয়ীর ৷ এরপর দু'দলই একাধিকবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছলেও সুযোগ কাজে লাগেনি ৷ 78 মিনিটে চোট পেয়ে বেরিয়ে যান মিগুয়েল ৷ পরিবর্তে মাঠে আসেন সাহাল আব্দুল সামাদ ৷ সমির জেলজকোভিচ এবং মনবীর সিংকেও মাঠে নামিয়ে দেন বাগান কোচ ৷ 85 মিনিটে জেলজকোভিচের অবধারিত একটি গোল রক্ষা করেন বিপক্ষ শট-স্টপার। ফলে ব্যবধান না-বাড়লেও ষষ্ঠীর দিন আইএসএলে প্রথম জয়ে সমর্থকদের দুর্গাপুজোর উপহার দিল মোহনবাগান ৷