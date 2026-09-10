মনবীরের জোড়া, কোল ইন্ডিয়া'কে পাঁচ গোল দিয়ে সুপার সিক্স শুরু মোহনবাগানের

মনবীরের জোড়া, কোল ইন্ডিয়া'কে পাঁচ গোল দিয়ে সুপার সিক্স শুরু মোহনবাগানের
ডার্বির মতোই সিনিয়রদের নামিয়ে কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেল বাস্তব রায়ের সবুজ-মেরুন ৷
Published : September 10, 2026 at 6:07 PM IST
কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে 'জুনিয়র' ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তারকাখচিত দল নামিয়েও জয় অধরা ছিল ৷ ফুটবলারদের পাশাপাশি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন কোচ বাস্তব রায় ৷ তবে কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের প্রথম ম্য়াচে ঘুরে দাঁড়াল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ কোল ইন্ডিয়াকে 5-1 গোলে হারিয়ে সহজ জয়ে লিগে সুপার সিক্স অভিযান শুরু করল তারা ৷ তবে সিনিয়র দলের ফুটবলারদের একাদশে রেখেই জয় পেল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড ৷
ঘরের মাঠে মোহনবাগানের হয়ে এদিন জোড়া গোল মনবীর সিং'য়ের ৷ এছাড়া স্কোরশিটে নাম তুললেন সন্দীপ মালিক, সাহাল আব্দুল সামাদ ও কিয়ান নাসিরি ৷ কোল ইন্ডিয়ার গোল পেনাল্টি থেকে ইরফান সর্দারের ৷ কলকাতা লিগ জিততে সিনিয়রদের শরণাপন্ন হওয়া বাগান একাদশে এদিনও শুরু করেন সাত আইএসএল ফুটবলার ৷ পরিবর্ত হিসেবে নামেন আরও কয়েকজন ৷ বি-গ্রুপ থেকে শীর্ষে থেকে সুপার-সিক্স নিশ্চিত করলেও ন'জন প্রথম দলের ফুটবলার ছেড়ে চলে যাওয়ায় কোল ইন্ডিয়া এখন বিপর্যস্ত ৷ তাই সিনিয়র মোহনবাগানকে তাদের পক্ষে থামানো সম্ভব ছিল না এবং তা হয়ওনি ৷
চলতি কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে গোলপার্থক্য খেতাবি দৌড়ে বড় ভূমিকা নেবে ৷ ফলে কোল ইণ্ডিয়ার বিপক্ষে পাঁচ গোলে জয় বাস্তব রায়ের ছেলেদের এগিয়ে রাখল ৷ 21 মিনিটে মাঝমাঠ থেকে সাহালের পাস ধরে মনবীর সিং দিনের প্রথম গোলটি করেন ৷ ডার্বির পর ফের গোল পেলেন তিনি ৷ প্রথমবার লিস্টন কোলাসো কলকাতা লিগে শুরু করলেও আধঘণ্টা মাঠে ছিলেন এই উইঙ্গার ৷ তাঁকে তুলে নিয়ে অভিষেক টেকচামকে নামিয়ে দেন বাস্তব রায় ৷ এরপর প্রথমার্ধেই আরও চারটি গোল করে সুপার জায়ান্ট ৷
A comprehensive win for the Mariners ♥️💚#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/z2zS3QgfHJ— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) September 10, 2026
33 মিনিটে গোল সাহালের ৷ ডানদিক থেকে বল পেয়ে জটলার মধ্যে দারুণভাবে বল জালে রাখেন নির্ভরযোগ্য এই মিডফিল্ডার ৷ দু'মিনিট বাদে সন্দীপ মালিকের দৃষ্টিনন্দন গোলে সবুজ মেরুন এগিয়ে যা 3-0 গোলে ৷ সাহালের ছোট্ট সেন্টার বক্সের মধ্যে কিয়ান নাসিরি হেড করে নামালে তা সাইডভলিতে জালে পাঠান সন্দীপ ৷ 37 মিনিটে দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন কিয়ান নাসিরি ৷ 42 মিনিটে বাগানের পঞ্চম গোল পেনাল্টি থেকে ৷ মনবীরকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন কোল ইন্ডিয়ার দীপক বাকথান ৷ রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিলে তা থেকে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের পঞ্চম গোলটি করেন মনবীর ৷
প্রথমার্ধে পাঁচ গোল হয়ে যাওয়ার সঙ্গেই ম্যাচের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে যায় ৷ গোল উৎসব সত্ত্বেও মোহনবাগানের গোল নষ্টের প্রদর্শনী অব্যাহত ৷ মনবীর জোড়া গোল করলেও নিশ্চিত হ্যাটট্রিক হাতছাড়া করলেন ৷ রবিলাল মান্ডির পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোলনষ্টের তালিকায় নাম তুললেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ একই দোষে দুষ্ট কিয়ানও ৷ পাঁচ গোলে জয়ের দিনে গোল হজমও করতে হল মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট'কে ৷ 74 মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান কমান কোল ইন্ডিয়ার ইরফান সর্দার ৷