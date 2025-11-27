ETV Bharat / sports

বাগানে মোলিনা বিদায়, সুপার জায়ান্টের নতুন কোচ সের্জিও লোবেরা

বার্সেলোনার মতো ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতাও রয়েছে সের্জিও লোবেরার । তবে ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে এই স্প্যানিশ কোচের ৷

SERGIO LOBERA RODRIGUEZ
বাগানের নতুন কোচ সের্জিও লোবেরা (ছবি- মোহনবাগান)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 27, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 নভেম্বর: সুপার কাপে বিদায়ের সঙ্গেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে (MOHUN BAGAN SUPER GIANT) কোচ বদলের হাওয়া জোরালো হয়েছিল । সেই জল্পনা অবশেষে সত্যিই । কোচ বদল হল বাগানে । হোসে মোলিনার (JOSE MOLINA) সঙ্গে 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেক' অর্থাৎ সোনালি করমর্দন করার পর মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট নতুন কোচ হিসেবে সের্জিও লোবেরাকে (SERGIO LOBERA) বেছে নিল ৷

বাকি মরশুমের জন্যই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হেড কোচের দায়িত্ব সামলাবেন লোবেরা। ভারতীয় ফুটবল হাতের তালুর মতো চেনেন এই স্প্যানিশ কোচ । বার্সেলোনার মতো ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতাও রয়েছে লোবেরার । বুধবার তাঁর সঙ্গে চুক্তি হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। এদিনই ওড়িশা এফসি লোবেরার সঙ্গে সোনালি করমর্দনের কথা ঘোষণা করে । এর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্ট লোবেরাকে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ করে । জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্স, বিশাল কাইথদের নিয়ে 30 নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার থেকেই অনুশীলন শুরু করবেন সের্জিও লোবেরা ৷

ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে এই স্প্যানিশ কোচের ৷ লোবেরার ঝুলিতে রয়েছে আইএসএল শিল্ড এবং লিগ জয়ের অভিজ্ঞতা । তাঁর এই সাফল্যের কথা মাথায় রেখেই বাকি মরশুমের জন্য সের্জিওর উপর আস্থা রাখছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ম্যানেজমেন্ট ৷

JOSE FRANCISCO MOLINA
হোসে মোলিনার সঙ্গে সোনালি করমর্দন বাগানের (ছবি- মোহনবাগান)

চুক্তিতে সই করার পর সের্জিও বলেন, "মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে দায়িত্ব নেওয়া আমার কাছে বিরাট সম্মানের । এই ক্লাবের অনেক ইতিহাস রয়েছে ৷ রয়েছে সমর্থকদের আবেগ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা । আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমন একটি দল গড়ে তুলতে, যারা খেলবে সাহসিকতা, নিজস্ব পরিচয় এবং জয়ের মানসিকতা নিয়ে । আমরা একসঙ্গে কাজ করব, যাতে এই অধ্যায় হয়ে ওঠে অবিস্মরণীয় ।"

একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, "এই দলে আছে প্রতিভা আর হৃদয়ের শক্তি, যা ভারতীয় ফুটবলে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম । আমি এখানে এসেছি সেই সম্ভাবনাকে আরও উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে । মোহনবাগান শীর্ষে থাকার যোগ্য, আর আমরা প্রতিদিন কাজ করব সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে ।"

মোলিনাকে নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছেন মোহনবাগান সমর্থকরা। সুপার কাপ সেমিফাইনালে ডার্বি ড্র করে ম্যানেজমেন্টকে দোষারোপ করেছিলেন মোলিনা । এবার তাঁকে চাকরি হারাতে হল । বাগানে তাঁর জুতো পা-গলালেন আরও এক স্প্যানিশ কোচ ৷

EXPLAINER: লজ্জার রেকর্ডে ভারতীয় ক্রিকেটে 'গম্ভীর' ভাবনা, কেন টেস্টে বিকল্প কোচের সন্ধান জরুরি ?

TAGGED:

MBSG
INDIAN SUPER LEAGUE
JOSE FRANCISCO MOLINA
বাগানের নতুন কোচ লোবেলা
SERGIO LOBERA RODRIGUEZ

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.