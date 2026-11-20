মাণ্ডবীর তীরে হয়তো শুরুতেই ম্য়াকলারেন, গোয়ায় রবিবার বাগানের চার্চিল চ্যালেঞ্জ
গোয়া উড়ে য়াওয়ার আগে কলকাতায় শুক্রবার নিজেদের শেষবারের মত ঝালিয়ে নিল প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : November 20, 2026 at 5:11 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: সামনে চার্চিল ব্রাদার্স ৷ মাণ্ডবীর তীরে রবিবার আইএসএলের ষষ্ঠ ম্যাচ খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ আন্তর্জাতিক বিরতির পর যা প্রথম ৷ আইএসএলে নবাগতদের বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার আগে ঘরের মাঠে শুক্রবার নিজেদের শেষবারের মত ঝালিয়ে নিল প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস অ্যান্ড কোম্পানি ৷
বৃষ্টিভেজা কলকাতার আকাশ যতটা মেঘাচ্ছন্ন, চোট-কাঁটা সরিয়ে সবুজ-মেরুনের সাজঘর ততটাই চনমনে ৷ রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের মত ৷ সাহাল আব্দুল সামাদ ছাড়া সকলেই অনুশীলনে নিজের ছন্দে ৷ এমনকী মিগুয়েল ফিগেরা এবং জেমি ম্যাকলারেনও ৷ ব্রাজিলিয়ান মিডিওকে নিয়ে সংশয়ের জল্পনা ছিল ৷ তবে সুস্থতার পথে তিনি ৷ যদিও চার্চিলের বিরুদ্ধে ব্রাজিলিয়ান যে নেই, তা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন কোচ প্যানোস এবং সেটা নিছক সতর্কতার কারণে ৷ টানা চার ম্যাচে জয় এসেছে ৷ খেলার গুণগত মান মন না-ভরালেও প্রয়োজনীয় তিন পয়েন্ট আসছে ৷ যা দীর্ঘমেয়াদি লিগ বা যে কোনও টুর্নামেন্টের ম্যাচে সবচেয়ে বড় কথা ৷ তাই গত চার ম্যাচে জয়ের অভ্যাস গোয়ার মাটিতে ধরে রাখতে চাইছেন প্য়ানোস ৷
স্কটিশ স্ট্রাইকার লি আরউইন ব্যথা কমানোর ওষুধ নিয়ে গত কয়েকটি ম্য়াচ খেলেছেন এবং গোল করেছেন ৷ ঝুঁকি নিয়েছেন দলের স্বার্থে ৷ আন্তর্জাতিক বিরতির লম্বা সময় দলের চোট-আঘাত দূর করার কাজটি সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন ৷ অজি স্ট্রাইকার ম্যাকলারেন পুরো ম্যাচ ফিট ৷ চার্চিলের বিরুদ্ধে তিনি হয়তো শুরু করছেন ৷ যা চলতি আইএসএলে প্রথমবার। শারীরিক দুর্বলতা সারিয়ে চনমনে আপুইয়া ৷ ফলে অগোছালো মাঝমাঠে বাঁধন শক্ত হবে বলে আশা করা যায় ৷ ডিম্পেরিস বলছেন, "দলের সকলকেই মোটামুটি পাওয়া যাবে ৷ আমরা ইতিমধ্যে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছি ৷ ম্যাচ খেলার সুযোগ সকলে পেয়েছে ৷ গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন ৷ ভারতীয় দল থেকেও ফুটবলাররা ফিরে এসেছেন ৷ চোট-আঘাতের ছোটখাটো সমস্যা ঠিক হওয়ার পথে ৷ দল তৈরি চার্চিলের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য ৷"
সাফ জয়ের ক্ষেত্রে ভারতীয় দলের জার্সিতে সফল বাগান স্ট্রাইকার সুহেল ভাট ৷ প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে যোগ দিয়েছেন কাশ্মীরি ফুটবলার ৷ ফলে ক্লাবের হয়ে আরও বেশি করে সুযোগ পাবেন বলে আশা করা যায় ৷ সবুজ-মেরুন হেডস্যর সুহেলের সাফল্যে খুশি। তাঁকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনাও তাঁর রয়েছে ৷ সবমিলিয়ে গত চার ম্যাচের জয়ের রেশ সরিয়ে নতুন স্টান্স নিয়ে আইএসএলের পরবর্তী পর্বেও সাফল্য আনতে তৈরি প্যানোস ৷