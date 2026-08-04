শুরু থেকে আলবার্তো-দ্রাজিচ ! আজই ডুরান্ডের শেষ আট নিশ্চিত করতে চায় বাগান

শুরু থেকে আলবার্তো-দ্রাজিচ ! আজই ডুরান্ডের শেষ আট নিশ্চিত করতে চায় বাগান
ডুরান্ডের গ্রুপ পর্বে স্কোয়াডের সকল ফুটবলারকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিতে চাইছেন মোহনবাগান কোচ ডিম্পেরিস ৷
Published : August 4, 2026 at 1:32 PM IST
কলকাতা, 4 অগস্ট: ডার্বি জয়ের দশদিন পর ফের মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্য়াচে মঙ্গলবার ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নদের সামনে সাউথ ইউনাইটেড ৷ জিতলেই নকআউট, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ম্যাচে একাদশে শুরু করবেন আলবার্তো রড্রিগেজ এবং দেজান দ্র্যাজিচ ৷ প্রতিপক্ষ আপাত নিরিখে দুর্বল হলেও কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ম্যাচ কোনওমতেই হাল্কাভাবে নিতে রাজি নন ৷ বরং সকলকে ডুরান্ড কাপে খেলিয়ে বাকি মরশুমের জন্য তৈরি করে নিতে চান ৷
মোহনবাগানের মতো অবশ্য প্রথম ম্যাচে জিতেছে বেঙ্গালুরুর ক্লাবটি ৷ সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স'কে 2-0 গোলে হারিয়েছে সাউথ ইউনাইটেড ৷ বিদেশিহীন দল হলেও সাউথ ইউনাইটেড এফসি অন্তত লড়াই করতে জানে ৷ বড় ম্যাচ জয়ের পর অনুশীলনে পায়ে চোট পেয়েছেন বাগানের মাঝমাঠের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার আপুইয়া ৷ ফলে তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ কোচ ৷ তাই সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে আপুইয়াকে ছাড়াই নামছে সবুজ-মেরুন ৷ তাঁর পরিবর্তে খেলতে পারেন দীপক টাংরি ৷ গত দশদিনের অনুশীলনে দলকে নতুনভাবে গড়ার চেষ্টা করেছেন ডিম্পেরিস ৷
দুই বিদেশি নিয়ে শুরু করার ভাবনা রয়েছে বাগান কোচের ৷ সেক্ষেত্রে রক্ষণে রাহুল ভেকের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন দীর্ঘদেহী আলবার্তো ৷ ঠিক আগের দিন শহরে পৌঁছে পরিবর্ত হিসেবে ডার্বি খেলতে নেমে পড়েছিলেন এই স্প্যানিয়ার্ড ৷ দ্বিতীয়ার্ধে যখন ইস্টবেঙ্গল অহরহ আক্রমণ শানাচ্ছিলেন, তখন রক্ষণকে সামনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আলবার্তো। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধে নেমেছিলেন সার্বিয়ান ফরোয়ার্ড দ্র্যাজিচও ৷ মঙ্গলবার শুরু করবেন তিনিও ৷ মাঝের কয়েকদিন ফিটনেসে বাড়তি জোর দিয়েছেন তিনি ৷ সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে সার্বিয়ানকে রাইট-উইংয়ে ব্যবহার করতে পারেন প্যানোস ৷ সেক্ষেত্রে কিয়ান নাসিরিকে বসতে হবে। লেফট-উইংয়ে খেলবেন লিস্টন। ডার্বির মতো এই ম্যাচেও স্ট্রাইকারের ভূমিকায় দেখা যাবে মনবীর সিং'কে ৷ নম্বর টেনের ভূমিকায় খেলবেন বড় ম্যাচে জয়ের নায়ক সাহাল ৷
Back under lights at home tonight 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/0hcIUSILFU— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 4, 2026
প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে প্যানোস বলেন, "সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যাচটা আমাদের জিততেই হবে। প্রথম কারণ, আমরা এখনও ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে রয়েছি ৷ একইসঙ্গে আগামিকালের ম্যাচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরও আমাদের দিতে হবে ৷ একটি ভালো দল সবসময় প্রতিপক্ষকে সম্মান করে, সে যে-ই হোক না কেন ৷ অবশ্যই আমরা আত্মবিশ্বাসী, কারণ আমরা মোহনবাগান ৷"
সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে একাদশে বদল নিয়ে তিনি বলেন, "আমরা দলে কিছু পরিবর্তন আনব ৷ ম্যাচের প্রয়োজন অনুযায়ী সেই পরিবর্তন করা হবে ৷ পাশাপাশি ডুরান্ড কাপের এই তিনটি গ্রুপ ম্যাচে আমরা চাই দলের সব ফুটবলারই সুযোগ পাক ৷ আলবার্তো ও দ্র্যাজিচ একাদশে থাকবে ৷" তাঁর সংযোজন, "আমাদের লক্ষ্য থাকবে নিজেদের খেলাটা খেলা, প্রচুর গোলের সুযোগ তৈরি করা এবং সেগুলো থেকে গোল করা ৷ প্রতিপক্ষের প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখেই সেটা করতে চাই ৷" এদিকে মঙ্গলবার মধ্যরাতে শহরে পা রাখলেন মোহনবাগানের অজি স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেন ৷