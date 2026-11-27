টেকচামকে ঘিরে সংশয়, বন্ধ দরজার আড়ালে ডার্বি প্রস্তুতিতে ডিম্পেরিস
ডার্বির চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে এখন ফুটবলারদের ছক অনুযায়ী তৈরিতে ব্যস্ত কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷
Published : November 27, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: আশিষ রাই এবং অভিষেক টেকচামকে ঘিরে বড় ম্যাচের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে আচমকা সংশয়ে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ অভিষেক টানা খেলে চলেছেন ৷ জাতীয় দলেও খেলেছেন ৷ ফলে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে শুক্রবার অনুশীলন করানো হয়নি সাইড-ব্যাককে ৷ চোট রয়েছে আশিষ রাইয়ের ৷ তবে তাঁকে ফিট করার চেষ্টা চলছে ৷ ডার্বির চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে এখন ফুটবলারদের ছক অনুযায়ী তৈরিতে ব্যস্ত কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷
প্রথম একাদশ বেছে নেওয়ার আগে নান পারমুটেশন-কম্বিনেশন করে চলেছেন গ্রিক কোচ ৷ টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে লিগ টেবলে সবার উপরে সবুজ-মেরুন ৷ আইএসএল ডার্বিতে অপরাজিত থাকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে শুধু মগডালে জাঁকিয়ে বসে থাকাই শুধু নয়, মানসিকতাতেও আরও এগিয়ে যাওয়া যাবে ৷ সেকথা মাথায় রেখে নড়বড়ে ইস্টবেঙ্গলকে ব্যাকফুটে ঠেলার কাজটা করতে চাইছেন প্যানোস ৷ এই মুহূর্তে সাহাল আব্দুল সামাদ ছাড়া সেভাবে চোট-আঘাত নেই ৷ শুক্রবার বন্ধ দরজার আড়ালে দলের প্রস্তুতিতে মিগুয়েল ফিগেরা এবং দেজান দ্র্যাজিচকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করলেন বাগানের গ্রিক কোচ ৷ তবে ব্রাজিলিয়ান মিডিওকে প্রথম থেকে ব্যবহার করা হবে কি না, তা ঠিক করতে শনিবার আরও একবার দেখে নিতে চান কোচ ৷
কারণ বল জোগানের জন্য চোট সারিয়ে সদ্য ফেরা মিগুয়েল নাকি শেষ ম্যাচে ছন্দহীন দ্র্যাজিচ, কে বেশি কার্যকরী হবেন ? তা বুঝতেই সময় নিচ্ছেন প্যানোস ৷ আক্রমণভাগে জেমি ম্যাকলারেনের প্রত্যাবর্তন করেছেন গত ম্য়াচে ৷ গোল না-করলেও গোল করানোর দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ গোলের মধ্যে রয়েছেন লি আরউইন ৷ ফলে বলের জোগান পেলে কে কতটা কার্যকরী, তা বুঝতেও অপেক্ষা সবুজ-মেরুন হেডস্যরের ৷
Next up: 𝐓𝐇𝐄 𝐃𝐄𝐑𝐁𝐘 🥶💚♥️ #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/YRp9F7D5yh— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) November 27, 2026
বাঁদিক থেকে আক্রমণ শানাতে লিস্টন কোলাসো এবং লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেকে ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে ৷ আবার ডানদিকেও মনবীর সিংয়ের পাশাপাশি ছাঙতেকেও তৈরি রাখা হচ্ছে ৷ ডিম্পেরিস সেটপিসের বৈচিত্র্যে প্রতিপক্ষকে বাঁধতে চান ৷ তাই শুক্রবারের অনুশীলনে বেশ কিছুক্ষণ সেটপিস অনুশীলনেও ব্যস্ত থাকলেন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা ৷ রক্ষণে আলবার্তো রড্রিগেজের সঙ্গে মেহতাব সিংকে জুড়ে রাহুল ভেকেকে সাইড-ব্যাকে খেলানোর ভাবনা রয়েছে ৷ ম্যাচের আগেরদিন শনিবার বিকেলে প্রস্তুতি সারবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ আশিষ রাইয়ের হালকা চোট ছাড়া কার্যত পুরো দল ফিট এবং তৈরি ৷ সবমিলিয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় হাবাসের আইএসএল ডার্বিতে অপরাজিত থাকার রেকর্ড ভাঙতে বদ্ধপরিকর ডিম্পেরিস ৷