অপ্রতিরোধ্য মোহনবাগান, ডার্বির আগে শীর্ষে ম্যাকলারেনরা
Indian Super League 2026: হার দিয়ে আইএসএল শুরু হয়েছিল। এখন জয়ের পাঁচ তারায় প্রতিপক্ষকে পিছনের পায়ে ঠেলছে মোহনবাগান ।
Published : November 22, 2026 at 10:58 PM IST
মারগাঁও, 22 নভেম্বর: টানা পাঁচ জয়ের সুবাদে আইএসএলের পয়েন্ট টেবিলে সবার উপরে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ডার্বির আগে চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে 2-1 গোলে জয় সবুজ মেরুনকে মানসিকভাবে এগিয়ে রাখবে।
মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে গোল ছাঙতে এবং অনিরুদ্ধ থাপার। চার্চিল ব্রাদার্সের গোল পেনাল্টি থেকে সেবিস্টিয়ানের। ফের প্রাচীরের ভূমিকায় বিশাল কাইথ। জয়ের পঞ্চবানের মানসিক শক্তি নিয়ে ডার্বির আগে কলকাতায় নামবেন দিলিমপেরিস। হার দিয়ে আইএসএল শুরু করেছিল তাঁর দল। এখন জয়ের পাঁচ তারায় প্রতিপক্ষকে পিছনের পায়ে ঠেলছে তারা।
ম্যাকলারেনের পাস থেকে ছাঙতের গোল। 27 মিনিটে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের এই গোলটা দলের ছন্দবদ্ধ আক্রমণের ফসল। শুভাশিস বসুর পাস থেকে বল পেয়ে লিস্টন কোলাসো তাঁকে ফিরিয়ে দেন। এবার শুভাশিস বল বাড়ান দ্রেজান দ্রাদিজকে। তিনি তা বাড়িয়ে দেন পিছন থেকে উঠে আসা ছাঙতের জন্য। গোল করতে ভুল করেন নি তিনি। সবুজ মেরুন এর এই পরিকল্পিত আক্রমণের কোনও জবাব চার্চিল ব্রাদার্স রক্ষণের কাছে ছিল না।
যদিও প্রথম গোল পাওয়ার অনেক আগেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এগিয়ে যেতে পারত। দ্রেজান দ্রাদিজ এবং লিস্টন কোলাসো সুবিধা জনক জায়গায় বল পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ। ছাঙতের কাছ থেকে বল পেয়ে দ্রাদিজ একা গোলরক্ষককে পেয়েও গোল করতে পারেননি। একই কথা বলা যায় লিস্টন কোলাসোর সম্পর্কেও।
পিছিয়ে পড়ার ধাক্কায় গুটিয়ে না গিয়ে প্রতিআক্রমণে গোল শোধ করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টও পাল্টা দিতে থাকে। রবিবার প্রথমবার চলতি আইএসএলে প্রথম একাদশে ছিলেন জেমি ম্যাকলারেন। এবং একটু পিছন থেকে খেললেন। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে ম্যাকলারেন একটু আড়ষ্ট। তবে দলের জোড়া গোলের রাস্তা তিনি গড়লেন। তাই স্কোরার নন স্কোরার মেকারের ভূমিকায় ম্যাকলারেন সফল। পুরো 90 মিনিট তাঁকে দিলিমপেরিস রাখেননি। লি আরউইনকে মাঠে নামানোর আগে ম্যাকলারেনের পারফরম্যান্স তাঁর মুখে হাসি ফোটাবে।
ছাঙতে গোল করলেও সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি। লিস্টন কোলাসো আশা জাগিয়ে শুরু করেও প্রতিপক্ষকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারেননি। তাই দুজনকেই দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দিলিমপেরিস তুলে নিয়ে মানবীর সিং অনিরুদ্ধ থাপা কে নামান। সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরে আপুইয়াও প্রয়োজনীয় দাপট দেখাতে পারেননি। তাকে রক্ষণ ভাগের একটু উপরে খেলায় মাঝমাঠে চার্চিল ব্রাদার্স অনেক জায়গা পেয়ে যাচ্ছিল। যা সমীর জেলকোভিচের পক্ষে একা সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে একাধিক বার গোল করার মত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল।
চার্চিল ব্রাদার্স শারিরীক ফুটবল খেলতেই ব্যস্ত ছিল। ওকোরো,ভিন্সি ব্যারেটো,সেবিস্টিয়ানরা আক্রমণের ঝড় তুললেও হার এড়াতে পারেননি। গোলমুখে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের রক্ষণে তাঁরা দিকভ্রান্ত। একই সঙ্গে কৃতিত্ব দিতে হবে বিশাল কাইথকে। সারা ম্যাচ জুড়ে রক্ষণের প্রাচীর হয়ে রইলেন ধারাবাহিক ভাবে।
62 মিনিটে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের দ্বিতীয় গোল। গোলদাতা অনিরুদ্ধ থাপা। মনবীর সিং এর কাছ থেকে বল পেয়ে অনিরুদ্ধ থাপাকে দিয়ে গোল করান ম্যাকলারেন। ডার্বির আগে আলবার্তোকে প্রথম একাদশে রাখেননি দিলিমপেরিস। তিনটে হলুদ কার্ড দেখেছেন। চার নম্বর কার্ড দেখলে ডার্বিতে খেলা হয় না। তবে তার অনুপস্থিতিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট রক্ষণ একাধিক বার অস্বস্তিতে পড়ল ।তাই সংযুক্ত সময়ে সমীর জেলকোভিচকে তুলে আলবার্তোকে নামাতে বাধ্য হন দিলিমপেরিস।
85 মিনিটে ব্যবধান কমায় চার্চিল ব্রাদার্স। পেনাল্টি থেকে গোল করেন পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা সেবিস্টিয়ান। এরপর কার্যত একতরফা খেলেও চার্চিল ব্রাদার্স গোলকানা রোগের কারণে গোল করতে ব্যর্থ। টানা হারের ধাক্কায় ঘরের মাঠে কোণঠাসাও বটে।