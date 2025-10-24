অধরা স্বপ্নপূরণই পাখির চোখ মোলিনার, সুপার কাপে বাগানের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন

অধরা স্বপ্নপূরণই পাখির চোখ মোলিনার, সুপার কাপে বাগানের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন
অধরা স্বপ্নপূরণের সঙ্গে এএফসি-তে অংশ নেওয়ার সুযোগটা পাকাপোক্ত করতে চাইছে মোলিনা ৷ সুপার কাপে শনিবার বাগানের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি ৷
Published : October 24, 2025 at 8:45 PM IST
মারগাও, 24 অক্টোবর: বিতর্কের অস্বস্তি থেকে বাগানে সাফল্যের আলো। আত্মবিশ্বাসী মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কোচ হোসে মোলিনা। শনিবার সুপার কাপে যাত্রা শুরু করছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি।
ক্লিফোর্ড মিরান্ডা, গোয়ার ফুটবলারটি চেন্নাইয়িনের দায়িত্ব নিয়ে নিজভূমে কাপ জয়ের লক্ষ্যে নামছেন । নতুন টুর্নামেন্ট । তাই সবুজ-মেরুন থিঙ্কট্যাঙ্কও সতর্ক । সদ্য শিল্ড জিতে গোয়ায় এসেছে সুপার জায়ান্টরা। উৎসবের রেশ সমর্থকদের মধ্যে কাটেনি । একই সঙ্গে বেড়েছে প্রত্যাশাও। এই প্রতিযোগিতায় রয়েছে ফের ডার্বি । তবে বিষয়টি নিয়ে এখনই কথা বলতে চায় না সবুজ মেরুন ব্রিগেড। তাই প্রথম ম্যাচ থেকেই সতর্ক মোলিনা।
দলের প্রতিটি বিভাগে উন্নতির দরকার বলেন মনে করেন বাগান কোচ। মোলিনা বলেন, ‘‘ডুরান্ডে আমরা পারিনি । তবে শিল্ড জয় দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে । আমাদের কয়েক জায়গায় আরও উন্নতি প্রয়োজন ।’’ উন্নতি তো দরকার। কিন্তু অভাবটা কোন জায়গায় ? মোলিনা বলেন, ‘‘কোচ হিসাবে ডিফেন্স-ফরোয়ার্ড, ডান দিক আর বাঁ-দিক এভাবে দেখি না। আমার লক্ষ্য গোটা দলের খেলার উন্নতি । আমরা ক্রমশ উন্নতি করছি । আশা করছি, এই প্রতিযোগিতায় আরও ভালো খেলব আমরা। দলের সার্বিক উন্নতি এবং সব বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই লক্ষ্য আমার ।’’
সুপার কাপে দলে চোট-আঘাতের সমস্যা নেই । তাই সেরা দল নিয়ে তৈরি মোলিনা । মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এখনও পর্যন্ত সুপার কাপ জিততে পারেনি। অধরা স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য নিয়ে মোলিনা বলেন, ‘‘জানি । এ বার আমরা তৈরি । সুপার কাপ গুরুত্বপূর্ণ। তাই সামনের কয়েকটা সপ্তাহও আমাদের কাছে ভী৷ষণ গুরুত্বপূর্ণ ।’’
কোচ মোলিনার পাশে বসে অনিরুদ্ধ থাপা বলেন, ‘‘চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আমরা খেলি। একই মানসিকতা নিয়ে যে কোনও ম্যাচ বা প্রতিযোগিতায় খেলি। ভালো খেলা এবং দলকে ট্রফি দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবনায় থাকে না।’’
প্রতিপক্ষ শিবিরের বেঞ্চে থাকবেন ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। গোয়ার প্রতিটি ঘাস তাঁর চেনা। সবুজ-মেরুন অবশ্য তা মানতে চাননি ৷ মোলিনা বলেন, ‘‘আমি বলতে পারব না, ওরা বাড়তি সুবিধা পাবে কি না। কাল ম্যাচেই দেখা যাবে। আমি এ সব নিয়ে ভাবি না। নিজের দল, প্রস্তুতি, পরিকল্পনা এ সব নিয়ে থাকি । অন্য দলের সুবিধা-অসুবিধা ভাবা আমার কাজ নয়।”
সব মিলিয়ে অধরা স্বপ্নপূরণের সঙ্গে এএফসি-তে অংশ নেওয়ার সুযোগটা পাকাপোক্ত করতে চাইছে মোলিনা এবং তাঁর দল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ।