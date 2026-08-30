বিএসএস নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে বাগান

বিএসএস নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে বাগান
কলকাতা ডার্বির আগেই সুপার-সিক্সে পৌঁছে গেল বাগান ৷ রেলওয়ে এফসি'কে শনিবার তারা হারাল 3-1 গোলে ৷
Published : August 30, 2026 at 1:49 PM IST
কলকাতা, 30 অগস্ট: সিনিয়র ফুটবলারদের ম্য়াচ প্র্যাকটিসের মধ্যে রাখতে শনিবার কলকাতা লিগের খেলায় নামিয়ে দিল মোহনবাগান ৷ অ্যালেক্সে সাজি কিংবা কিয়ান নাসিরি'রা নিয়মিত খেলছেন ৷ শনিবার সাহাল আব্দুল সামাদ, মনবীর সিং'দেরও একাদশে রেখেছিল তারা ৷ তবু রেলওয়ে এফসি'র বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েছিল মোহনবাগান ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত 3-1 গোলে জিতে লিগ টেবলে তিনে উঠে এল সবুজ-মেরুন ৷ তবে মজার ব্যাপার লিগ টেবলে দু'য়ে থাকা ইস্টবেঙ্গলের আগে সুপার-সিক্সে পা রাখল তারা ৷ রবিবার ক্যালকাটা কাস্টমসের বিরুদ্ধে ড্র করলেই গ্রুপ-এ থেকে তৃতীয় দল হিসেবে সুপার-সিক্সে যাবে লাল-হলুদ ৷
আসলে এক ম্য়াচ বাকি থাকতেই কলকাতা লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করল বেহালা এস এস ৷ সেই দলের বিরুদ্ধেই গ্রুপ পর্বের শেষ ম্য়াচে নামার কথা ছিল মোহনবাগানের ৷ কিন্তু বিএসএস নাম প্রত্যাহার করেন নেওয়ায় সেই ম্য়াচের তিন পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে পৌঁছে গেল বাস্তব রায়ের দল ৷ অর্থাৎ, 10 ম্য়াচে এখন 22 পয়েন্ট মোহনবাগানের ঝুলিতে ৷ তুলনায় এক ম্য়াচ কম খেলে দু'পয়েন্ট পিছিয়ে ইস্টবেঙ্গল ৷ রবিবার কাস্টমসের বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট তাদেরও পৌঁছে দেবে সুপার সিক্সে ৷ তাহলে কলকাতা লিগে ডার্বির আগেই সুপার সিক্সে পৌঁছে যাবে দুই প্রধান ৷ উল্লেখ্য, গ্রুপ-এ থেকে ভবানীপুর আগেই নিশ্চিত করেছে সুপার সিক্স ৷
গত ম্য়াচে জর্জ টেলিগ্রাফকে হাফডজন গোলে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল মোহনবাগান ৷ সেই আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করেই রেলওয়ে এফসি'র বিরুদ্ধে 3-1 গোলে জিতল তারা ৷ কলকাতা লিগে সুপার সিক্সে ওঠার লড়াইয়ে থাকতে হলে এদিন জয় ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না মোহনবাগানের সামনে ৷ কারণ তখনও বিএসএসের নাম প্রত্যাহারের খবর সামনে আসেনি ৷ পাল্টা লড়াইয়ের লক্ষ্যে নেমেছিলেন রেলওয়ে ফুটবলাররাও ৷ ফলে বিপক্ষের ডেডলক ভাঙতে রীতিমতো কঠিন পরীক্ষা দিতে হল মোহনবাগানকে ৷ তবু দিনের শেষে জয়ের ফলে স্বস্তি বাস্তব রায়ের ৷
আক্রমণে মোহনবাগানের ঝাঁঝ স্বাভাবিকভাবেই বেশি ছিল ৷ তবে সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল তুলে নিতে ব্যর্থ হচ্ছিল তারা ৷ উল্টে 41 মিনিটে খেলার গতির বিরুদ্ধে উমেশ মারান্ডির গোলে এগিয়ে যায় রেলওয়ে এফসি ৷ কিন্তু বিরতির ঠিক আগে পেনাল্টি পায় মোহনবাগান ৷ সংযুক্তি সময়ে স্পটকিক থেকে বল জালে জড়াতে ভুল করেননি মনবীর সিং ৷
Comeback completed in style 😎#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/bv16glXCxD— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 29, 2026
দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বেশি গোছানো মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ 47 মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শট ক্রসবারে প্রতিহত হয় ৷ এরপর সন্দীপ মালিকের শট আটকে দেন রেলওয়ে গোলরক্ষক ৷ 53 মিনিটে কিয়ানের পাস থেকে গোল করে 2-0 করেন রবিলাল মান্ডি ৷ 55 মিনিটে তারক হেমব্রমের শট অনবদ্য দক্ষতায় বাঁচান সবুজ-মেরুন গোলরক্ষক সৈয়দ জাহিদ হোসেন ৷ নইলে ম্য়াচ সমতায় ফিরত ৷ 63 মিনিটে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ হন মনবীর ৷ শেষমেশ 78 মিনিটে 3-1 করে মোহনবাগান ৷ কর্নার থেকে প্রতিপক্ষের দু’জন সেন্ট্রাল ডিফেন্ডারের মাঝখান থেকে দুরন্ত হেডে তৃতীয় গোলটি করেন পরিবর্ত সুহেল ভাট ৷ জর্জের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের পরে এই ম্যাচেও গোল পেলেন কাশ্মীরি স্ট্রাইকার ৷