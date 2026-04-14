কামিংসের গোলে বেআইনি কিছু দেখছেন না বাগান-কর্তারা, নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধেও অনিশ্চিত আপুইয়া

কামিংসের গোলে বেআইনি কিছু দেখছেন না বাগান-কর্তারা, নর্থ-ইস্টের বিরুদ্ধেও অনিশ্চিত আপুইয়া
ফ্রি-কিক থেকে কামিংসের গোলের সময় কামিংস অবৈধ উপায়ে আটকেছিলেন পঞ্জাব গোলরক্ষকে ৷ বাগান কর্তারা অবশ্য সেই তত্ত্ব খণ্ডন করলেন ৷ তাঁদের কী দাবি ?
Published : April 14, 2026 at 11:59 AM IST
কলকাতা, 14 এপ্রিল: আগামী রবিবার নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধেও সম্ভবত আপুইয়াকে পাবে না মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ চোটের জন্য পঞ্জাব এফসি'র বিরুদ্ধে এই মিডফিল্ডারকে পাননি সার্জিয়ো লোবেরো ৷ ফলে দলের পারফরম্যান্সে কী প্রভাব পড়েছিল তা সবাই দেখেছে ৷ জিতলেও ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে সবুজ-মেরুন কোচ জানিয়েছেন, দলের খেলায় তিনি খুশি নন ৷ ম্যাচ জয়ের পরেও কোচের এই স্বীকারোক্তি দলের দুর্বলতাকে প্রকট করে ৷
আপুইয়ার পাশাপাশি গোদের উপর বিষফোঁড়া আলবার্তো রড্রিগেজের চোট ৷ মাত্র 17 মিনিট পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মাঠে ছিলেন স্প্য়ানিয়ার্ড ৷ ফলত পরবর্তী ম্যাচ তাঁকে পাওয়া নিয়েও ধোঁয়াশা জারি ৷ এদিকে সংযুক্তি সময়ে ফ্রি-কিক থেকে জেসন কামিংসের জয়সূচক গোল নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত ৷ টেলিভিশন রিপ্লেতে পরিষ্কার দেখা গিয়েছে টম আলড্রেড পঞ্জাব গোলরক্ষকের মুখে হাত চালিয়েছিলেন ৷ এই ঘটনা রেফারির নজর কীভাবে এড়িয়ে গেল, তা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত ভারতীয় ফুটবলে ৷
মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত অবশ্য বলছেন, "রেফারি বাঁশি বাজানো আর লাইন্সম্যানের দৌড় মানেই ওটা গোল ৷ আমরা বারবার ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে নিশ্চিত হয়েছি যে গোলকিপার বলের ফ্লাইট মিস করেছিলেন এবং বল জালে ঢোকার পরেই টমের হাত গোলকিপারের মুখে লাগে ৷ তাই একে ফাউল বলা যায় না ৷"
সোমবার বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে সাংবাদিক বৈঠক করেন মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত ও সচিব সৃঞ্জয় বসু ৷ সেখানে সম্প্রতি হকি লিগ জয় নিয়ে পড়শি ইস্টবেঙ্গলকে খোঁচা দেন তাঁরা ৷ চলতি আইএসএলে ভালো জায়গায় রয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান ৷ প্রথমবার আইএসএলের পয়েন্ট তালিকার প্রথম তিনে কলকাতার দুই প্রধান ৷ যা নিয়ে বাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলছেন, "চেন্নাইয়িন ম্যাচের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেছেন যে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে মোহনবাগানকে হারাতে হবে ৷ নইলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কোনও মজা নেই ৷ এটা ওনারা হকি থেকেই হয়তো শিক্ষা নিলেন ৷ মোহনবাগানকে না-হারালে চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না সেটা ওনারা খুব ভালো করে জানেন ৷ আমরাও জানি চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে হবে ৷"
বাগান সভাপতির সংযোজন, "ইস্টবেঙ্গল যদি শক্তিশালী হয়ে ফিরে না-আসত, তবে আমরা আইএসএল খেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলতাম ৷ বাংলার ফুটবল হারিয়ে যাচ্ছিল ৷ একা আমরাই লড়াই করছিলাম ৷ কিন্তু মাথায় রাখতে হবে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলই ভারতীয় ফুটবলকে রাজ করে ৷ এই দুই ক্লাবই দেশের ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব বাঁচিয়ে রেখেছে ৷"