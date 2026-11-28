ডার্বির আগেরদিন দেশে ফিরলেন মিগুয়েল, তবু জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মরিয়া ডিম্পেরিস
মিগুয়েলের অনুপস্থিতিতে সার্বিয়ান দ্র্য়াজিচকে বল জোগানোর বড় দায়িত্ব দিচ্ছেন প্যানোস ৷
Published : November 28, 2026 at 9:06 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: মায়ের অসুস্থতার কারণে আইএসএল ডার্বির ঠিক আগে শনিবার ব্রাজিলে ফিরলেন মোহনবাগান মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফিগেরা ৷ অর্থাৎ, রবিবার প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে আইএসএলের মহারণে নেই তিনি ৷ আর ব্রাজিলিয়ানের অনুপস্থিতিতে আক্রমণে বল জোগাতে দেজান দ্র্যাজিচকে বাড়তি দায়িত্ব দিচ্ছেন বাগান কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ আইএসএল ডার্বিতে নামার আগে মোহনবাগান চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে ধারে-ভারে এগিয়ে বলাই যায় ৷ তবে সবুজ-মেরুন কোচ পরিসংখ্যান বা চলতি মরশুমের আগের ফলাফলগুলোকে পাত্তা দিতে নারাজ ৷
চলতি আইএসএলে মোহনবাগান জয়ের ডাবল-হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে ৷ প্রথমটি হারলেও গত পাঁচ ম্য়াচে টানা জয় পেয়েছে তারা। ডার্বিতে তিন পয়েন্টের অর্থ টানা হাফডজন জয়ের সঙ্গে মর্যাদার দ্বৈরথে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলা ৷ তবে ডিম্পেরিস বাস্তবের মাটিতে পা রেখে অঙ্ক সাজাচ্ছেন ৷ তাঁর কথায়, "ডার্বিতে আগের ম্যাচের ফলাফল বা পারফরম্যান্স কোনও কাজে আসে না ৷ এখানে ফলাফল নির্ধারণ করে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, ফুটবলারদের মনোসংযোগ, আবেগ এবং মানসিক প্রস্তুতি। আগেও বলেছি, এই ম্যাচটা অনেক বেশি মানসিক লড়াইয়ের ৷ অন্য সব কিছু নিয়ে বেশি ভাবনার প্রয়োজন নেই ৷"
মিগুয়েল পারিবারিক কারণে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন ৷ চোটের কারণে নেই সাহাল আব্দুল সামাদ ৷ অভিষেক টেকচাম প্র্যাকটিসে যোগ দিলেও অনিশ্চিত ৷ ফলে ইস্টবেঙ্গলের মতো বিরাট না-হলেও চোট-কাঁটা হাল্কা রয়েছে সবুজ-মেরুনে ৷ আগের ডার্বিগুলোকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে বাগানের গ্রিক কোচ বলছেন, "দলের অনেক ফুটবলারই এই ধরনের ম্যাচ খেলার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ৷ আমি কৌশলগত এবং মানসিক দিক থেকে দলকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি মাত্র ৷ আমার বিশ্বাস, দলের 99 শতাংশ ফুটবলার জানে এই ধরনের ম্যাচে কী প্রত্যাশা থাকে ৷ তারা সেই অনুযায়ী নিজেদের তৈরি রেখেছে ৷"
Tomorrow, the legacy takes centre stage 💚♥️ #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/rDwcHOTXOj— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) November 28, 2026
প্রথম ছ'ম্যাচে মোহনবাগান রক্ষণ ছ'টি গোল হজম করেছে ৷ ডার্বিতে রক্ষণের ফর্মেশন প্রসঙ্গে ডিম্পেরিস জানান, চাপের মুহূর্তে বা ম্যাচের পরিস্থিতির কারণে ফুটবলাররা ব্যক্তিগত কিছু ভুল করে ফেলছে ৷ ডার্বিতে সেগুলি এড়ানোর ব্যাপারে ছেলেদের সতর্ক করেছেন ৷ তাঁর কথায়, "নিজেদের রক্ষণ নিয়ে আমি হতাশ হতে চাই না ৷ তবে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়া চলবে না ৷ ফুটবলারদের সঙ্গে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷" প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে সমীহ বাগান কোচের গলায়।
ডিম্পেরিসের কথায়, "প্রতিটি ম্যাচের পরিস্থিতি আলাদা ৷ ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্ব, ফাইনাল এবং আইএফএ শিল্ডের ম্যাচগুলির প্রেক্ষাপট আলাদা ছিল ৷ এখন আমরা আইএসএলে নিয়মিত লিগের ম্যাচ খেলতে নামছি ৷ দুই দলের গঠন এবং ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতাও আলাদা ৷ তাই আগের তিনটি ম্যাচের সঙ্গে আগামিকালের ম্যাচের কোনও সম্পর্ক নেই ৷"