'প্রত্যেক ম্য়াচই ডার্বি', 'আনফিট' দল নিয়েও আত্মপ্রকাশে জয় চাইছেন ডিম্পেরিস

'প্রত্যেক ম্য়াচই ডার্বি', 'আনফিট' দল নিয়েও আত্মপ্রকাশে জয় চাইছেন ডিম্পেরিস
দলের ফুটবলাররা নব্বই মিনিট খেলার মতো জায়গায় নেই ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে কোনও রাখঢাক না-রেখেই জানালেন ডিম্পেরিস ৷
Published : July 24, 2026 at 7:51 PM IST
কলকাতা, 24 জুলাই: "প্রত্যেকটা ম্যাচ, প্রত্যেকটা সেশনই ডার্বি।" মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হটসিটে তাঁর আত্মপ্রকাশ হচ্ছে কলকাতা ডার্বি দিয়ে ৷ ডুরান্ডের বড় ম্য়াচের আগে চাপের বোঝা হাল্কা করতে এমনই বার্তা প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিসের ৷ সবুজ-মেরুন জনতার প্রত্যাশার কথা ভালোই জানেন গ্রিক ভদ্রলোক ৷ তা অনুধাবন করেই দলকে উঁচু তারে বাঁধতে চাইছেন ৷
ডুরান্ড ডার্বির প্রাক-ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলনে দেজান দ্র্যাজিচ'কে নিয়ে এসেছিলেন ডিম্পেরিস ৷ রাখঢাক না-রেখেই জানিয়ে দিলেন ফুটবলারদের স্বার্থরক্ষা করেই জয়ের নীল-নকশা সাজাচ্ছেন তিনি ৷ বুঝিয়ে দিলেন দিনপাঁচেকের অনুশীলনে ডার্বির চ্যালেঞ্জ সামলানোও কঠিন ৷ প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ মানেই বাড়তি অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণ। ডিম্পেরিস জানালেন, নিজেকে ইস্টবেঙ্গল কোচ চিন্তা করে ডার্বির অঙ্ক সাজাতে চান তিনি ৷ এভাবেই যে কোনও দলের বিরুদ্ধে নামার আগে প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন তিনি ৷ ডার্বিতেও তার ব্যতিক্রম হবে না ৷ পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন, প্রত্যেক দিন প্রত্যেকটা ম্যাচই ডার্বি ৷
ডুরান্ড ডার্বি এমন পরিস্থিতিতে হতে চলেছে যখন দু'দলই অপ্রস্তুত ৷ দু'দল সকল বিদেশিকেও হাতে পায়নি ৷ যারা এসেছেন তারাও ম্যাচ ফিট থেকে বহুদূরে ৷ ফলে ভারতীয় ফুটবলারদের ভালো খেলার উপরই ডার্বির ভাগ্য নির্ভর করছে ৷ সবুজ-মেরুন হেডস্যর যদিও আশ্বস্ত এই ভেবে যে, দেশের সেরা ফুটবলাররা তাঁর সাজঘরে ৷ তাদের ভালো পারফরম্যান্সের প্রত্যাশায় ডিম্পেরিস ৷ ফুটবলাররা প্রত্যাশামাফিক পারফরম্যান্স করতে না-পারলেও অবশ্য দোষ দেবেন না তিনি ৷ কারণ প্রাক-মরশুম টুর্নামেন্ট হিসেবেই ডুরান্ড'কে দেখছেন বাগানের নয়া কোচ ৷
Dejan gets to work 👊🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/dfy6WBpeOY— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) July 24, 2026
একাদশের কথা যদি বলা যায় তাহলে বাগানের সম্ভবত দেশীয় ব্রিগেডের গোলরক্ষক বিশাল কাইথ ৷ চার ডিফেন্ডার অভিষেক সিং, রাহুল ভেকে, মেহতাব সিং, শুভাশিস বোস ৷ আপুইয়া, অনিরুদ্ধ থাপা, লিস্টন কোলাসো এবং কিয়ান নাসিরির উপর দায়িত্ব থাকবে মাঝমাঠ সামলানোর ৷ গোল করার জন্য সম্ভবত মনবীর সিং এবং সাহাল আব্দুল সামাদের দিকে তাকিয়ে সুপার জায়ান্ট ৷ ফলাফল যাইহোক, বলের সিংহভাগ দখল নিজেদের পায়ে রাখার নির্দেশ ফুটবলারদের দিয়েছেন ডিম্পেরিস ৷ ইতিবাচক ফুটবলেই জয়ের পরিকল্পনা ডিম্পেরিসের কথায় ৷
একমাত্র বিদেশি দ্র্য়াজিচ প্র্যাকটিস করলেও তাঁকে হয়তো প্রথম একাদশে রাখা হবে না ৷ প্রয়োজনে পরিবর্ত হিসেবে নামতে পারেন সার্বিয়ান ফরোয়ার্ড ৷ স্টেডিয়াম ভরা দর্শকের সামনে সুন্দর ফুটবলের ভাবনা মাথায় রেখেই ডার্বিতে নামছে ডিম্পেরিসের মোহনবাগান ৷ দ্র্য়াজিচ নিজেও জানালেন, ম্যাচ ফিট নন। পুরো সময় খেলার জায়গায় নেই ৷