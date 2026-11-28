ম্যাকলারেনের জন্য বাগানকে এগিয়ে রাখছেন দীপেন্দু, ইস্টবেঙ্গলকে হারানো সহজ হবে না; মত অলোকের
ISL DERBY : মর্যাদার লড়াইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর তৃপ্তি থাকে, সেটা মোহনবাগান কোচ দিলেমপেরিস হাতছাড়া করতে চান না।
Published : November 28, 2026 at 10:40 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর : রবিবার আইএসএল ডার্বি । ধারে ভারে এগিয়ে থাকলেও মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট সমস্যামুক্ত, সে কথা বলা যাচ্ছে না ।
মর্যাদার লড়াইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে হারানোর তৃপ্তি থাকে, সেটা মোহনবাগান কোচ দিলেমপেরিস হাতছাড়া করতেও চান না। তাই রক্ষণে জোর, মাঝমাঠে ভারসাম্য এবং আক্রমণে বলের যোগানের কম যাতে না পড়ে, সেদিকে বাড়তি জোর দিলেন। চোটের অস্বস্তি সবুজ মেরুন সাজঘরে। তবে তা ইস্টবেঙ্গলের মত গভীর নয়।
রক্ষণের স্তম্ভ আলবার্তোর চোটের অস্বস্তি থাকলেও না খেলার মত নয় । তাই মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট রক্ষণে আলবার্তো, মেহতাব সিং, রাহুল ভেকে এবং শুভাশিস বসুর চতুস্কোণে ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ রোখার নীল নকশা সাজাচ্ছে। এই চারজনের সামনে আপুইয়া ডিফেন্সিভ স্ক্রিন হিসেবে খেলবেন।
অসুস্থতা সারিয়ে মাঠে ফিরে আপুইয়া রক্ষণ এবং মাঝমাঠের সংযোগের কাজটা দারুণভাবে করছেন। তবে, শুভাশিস বসু মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট রক্ষণের ভয় এবং ভরসার নাম। দু'শোর বেশি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শুভাশিস এখন অনেক টাই শ্লথ। ফলে বিপিন সিং, ডেভিডের দুই প্রান্ত ধরে দৌড় শুভাশিসকে সমস্যায় ফেলতে পারে। তাই প্র্যাকটিসে রক্ষণের বোঝাপড়ায় জোর দেওয়া হয়েছে।
বিশেষ করে লিস্টন কোলাসো এবং ছাঙতেকে আক্রমণে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি রক্ষণে সাহায্যের নির্দেশ দিলিমপেরিসের। মাঝমাঠে মিগুয়েল, সাহাল আব্দুল সামাদ নেই। বল যোগানের কাজটা দ্রেজান দ্রাদিজের উপর দেওয়ার ইঙ্গিত সবুজ মেরুন হেডস্যারের।
সাংবাদিক সম্মেলনে সেকথা বলেছেন তিনি। ম্যাকলারেনকে সামনে রেখে সামীর জেলকোভিচ থাকছেন। চোট সারিয়ে ফিরে আরও শানিত ম্যাকলারেন। শেষ ম্যাচে গোল না পেলেও ছাঙতে এবং পরিবর্ত হিসেবে নামা অনিরুদ্ধ থাপাকে দিয়ে গোল করিয়েছেন।
প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস বলছেন, "মোহনবাগান এগিয়ে। শুভাশিস একটা ম্যাচে ভুল করতে পারে। তবে বড় ম্যাচের গুরুত্ব জানে এবং কী করতে হবে সেটাও ওর জানা। তাই আলবার্তোর নেতৃত্বে মোহনবাগান রক্ষণকে এগিয়ে রাখব। ম্যাকলারেন ফিরে এসেছে ছন্দে। গোল না করলেও গোলের বল জুগিয়েছে। আর বড় ম্যাচের ফুটবলার ম্যাকা।"
আন্তেনিও লোপেজ হাবাস ইতিমধ্যে বলেছেন, তিনি ছিলেন না বলেই ইস্টবেঙ্গল আইএসএল ডার্বিতে জয়ের দেখা পায়নি। অর্থাৎ, 70 ছুঁইছুঁই বয়সের প্রবীণ স্প্যানিশ কোচ ডার্বিতে জয়ের খাতা খোলার ছক তৈরি করছেন। সেটপিসে বৈচিত্র্য, যা নিয়ে ডার্বির 24 ঘণ্টার আগের প্র্যাকটিসেও বেশ কিছুক্ষণ সময় ব্যয় করলেন।
রক্ষণ আঁটোসাঁটো করে আক্রমণ হানা হাবাসের পরিচিত নীল নকশা। জিভুলিচ চোটের শঙ্কা সরিয়ে তৈরি। তাঁর পাশে সন্দীপ মান্ডিকে তৈরি করেছেন আনোয়ার এর বিকল্প হিসেবে। লালচুননুঙ্গা এবং জয় গুপ্তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় বেঁধে দিতে চান। মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট আক্রমণের ঝাপটা সামলে দ্রুত প্রতি আক্রমণ হানার নির্দেশ দিয়েছেন হাবাস। জিকসন সিংকে চার ডিফেন্ডারের উপরে খেলাবেন। রশিদ আক্রমণ এবং রক্ষণের যোগসূত্র রক্ষা করবেন।
প্রাক্তন ফুটবলার আলোক মুখোপাধ্যায় বলছেন, "আল হুসেইন এর বিরুদ্ধে জয় ইস্টবেঙ্গলকে আত্মবিশ্বাস যোগাবে। হাবাসের হাতে ডেভিড, পিভি বিষ্ণু, বিপিন সিং রয়েছেন। এঁরা উঠে নেমে খেলেন। গতি রয়েছে। এটা ঠিক, দুই উঁচু মানের টুর্নামেন্ট খেলার ঝক্কি কম নয়। তবুও বলব ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে নেই। আক্রমণে একে লোবা, উইংয়ে ডেভিড এবং মাঝমাঠে দানি রামিরেজ ইস্টবেঙ্গলের শক্তি। বিশেষ করে রামিরেজ। বলটা ধরতে পারে। ও যদি খেলে তাহলে অ্যডভান্টেজ পাবে।"
অলোক যোগ করেন, "ডার্বি সব সময় ফিফটি ফিফটি। ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার পূর্বা লাচেনপা ফর্মে। আগের দিন ওর হাতেই তো আল হুসেইন আটকে গেল। আরেকটা ব্যাপার, ডেভিড ভালো হেডার। তাই আলবার্তোদের সতর্ক থাকতে হবে।"
হাবাস ডার্বির আগের দিনের অনুশীলনে সেটপিসে যেমন জোর দিলেন, তেমনই মাঝমাঠে এবং রক্ষণের মধ্যে ফাঁক যাতে তৈরি না হয় , সেদিকে বাড়তি নজর দিয়েছেন । ছোটখাটো ভুল হলে কী করতে হবে, তা বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। বলের দখল কেড়ে দ্রুত আক্রমণে ওঠার নির্দেশ দিচ্ছিলেন ফুটবলারদের।
রামিরেজের ফিট হওয়া, হ্যামস্ট্রিং এর অস্বস্তি সরিয়ে জিভুলিচের মাঠে ফেরায় বিকল্প বেড়েছে হাবাসের হাতে। তবে, তাঁর চিন্তা রক্ষণের ছোটখাটো ভুল। সব মিলিয়ে দুই কোচ ডার্বির সন্ধ্যায় খালি হাতে ফিরতে নারাজ।