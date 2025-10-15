বিক্ষোভের আগুনে সবুজ-মেরুন জয়ের আনন্দ ফিকে, সমর্থকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ

বিক্ষোভের আগুনে সবুজ-মেরুন জয়ের আনন্দ ফিকে, সমর্থকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ
ইরানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2-এর ম্যাচ খেলতে না-যাওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মোহনবাগান সমর্থকদের প্রতিবাদ । উত্তপ্ত কিশোরভারতী স্টেডিয়াম ৷ লাঠিচার্জ পুলিশের ৷
Published : October 15, 2025 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: বিক্ষোভের আগুনে জয়ের আনন্দ ফিকে । বুধের বিকেলে উত্তপ্ত কিশোরভারতী স্টেডিয়াম । ফলসরূপ মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের শিল্ড ফাইনালে পৌঁছনোর আনন্দেও বিতর্কিত ৷ ইউনাইটেড স্পোর্টসকে 2-0 গোলে হারিয়ে স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় । ম্যাচের পুরো 90 মিনিটেই গ্যালারিতে সমর্থকদের একাংশ 'শেম' লেখা প্ল্যাকার্ড দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ।
মোহনবাগান সমর্থকদের হাতে ছিল সুপারজায়ান্ট ম্যানেজমেন্ট 'গো ব্যাক' লেখা প্ল্যাকার্ড । ফলে মোহনবাখান সুপারজায়ান্ট দু'টি গোল করলেও তার উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি গ্যালারিতে ৷ ফুটবলাররাও গোলের সেলিব্রেশন করেননি । সব মিলিয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি ছিলই । খেলা শেষে বেরনোর সময় সমর্থকরা মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ফুটবলারদের 'কাপুরুষ' বলে কটুক্তি করতে থাকেন ৷
পুলিশ প্রথমে মোহনবাগান সমর্থকদের সতর্ক করে চলে যাওয়ার অনুরোধ করে । বদলে সমর্থকরা পুলিশকে কটাক্ষ করে । পুলিশের দিকে ছোড়া হয় ভাঙা প্লাস্টিক গামলা । এরপরেই আসরে নামে পুলিশ। বিক্ষোভরত সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জ করে পুলিশ ৷ এতে কয়েকজন আহত হন বলে অভিযোগ ৷ কয়েকজন মহিলা সমর্থকও আক্রান্ত হন । মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ফুটবলাদের পুলিশি প্রহরায় রাখা হয় ৷ এই ঘটনায় দু'জন সমর্থককে আটক করে পুলিশ । এতে আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ৷
পরে পুলিশ পাহারায় মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট দলের বাস স্টেডিয়াম থেকে বার করা হয় ৷ ইরানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2-এর ম্যাচ খেলতে না-যাওয়ার ম্য়ানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এদিন প্রতিবাদ জানান মোহনবাগান সমর্থকরা । এদিন সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ফুটবলাররা ৷
ইরানে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2-এর ম্যাচ খেলতে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের না-যাওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সমর্থকদের প্রতিবাদের আগুন শিল্ডের প্রথম ম্যাচেও দেখা গিয়েছিল । বুধবারের ম্যাচ দেখার উন্মাদনার পরিবর্তে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে ছিল প্রতিবাদের ঝাঁজ । দর্শকশূন্য ছিল কিশোরভারতী স্টেডিয়াম ৷ ম্যাচ শুরুর অনেক আগে থেকে কিশোরভারতী স্টেডিয়ামের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে 'লজ্জা' লেখা ব্যানার নিয়ে সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ যদিও পুলিশ সমর্থকদের হাত থেকে সেই ব্যানার কেড়ে নেয় । তাই, কার্যত দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে গর্জে ওঠে প্রতিবাদ ৷
কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে এদিন ইউনাইটেড স্পোর্টসকে 2-0 গোলে হারায় 20 বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের হয়ে এদিন একটি গোল দিমিত্রি পেত্রাতোসের ৷ অন্য গোলটি অঙ্কন ভট্টাচার্যের আত্মঘাতী ৷ 18 অক্টোবর অর্থাৎ শনিবার শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জিতবে যে দল, আগাম দিওয়ালি তাঁদেরই ৷