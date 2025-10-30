পয়েন্ট টেবিলের সুবিধা নয়, ডার্বিতে নয়া স্ট্যান্স ইস্টবেঙ্গলের

পয়েন্ট টেবিলের সুবিধা নয়, ডার্বিতে নয়া স্ট্যান্স ইস্টবেঙ্গলের
গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকা নিয়ে ভাবচ্ছে না ইস্টেবেঙ্গল ৷ ডার্বি জিতেই সুপার কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছতে চায় লাল-হলুদ ৷
Published : October 30, 2025 at 4:10 PM IST
মারগাও, 30 অক্টোবর: আর্মব্যান্ড হাতে না-থাকলেও তিনি গত তিন বছর ধরে ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠের ক্যাপ্টেন । তিনি ফর্মে থাকলে প্রতিপক্ষের চিন্তা বাড়ে । লাল-হলুদ ডাগ-আউটের ভরসাও বাড়ে । শুক্রবার সুপার কাপের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষ মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট । এই ম্যাচের সাফল্যে মিলবে শেষচারের টিকিট । যদিও মাঠে নামার আগেই গোলপার্থক্যে এগিয়ে ইস্টবেঙ্গল । ডার্বিতে ড্র তাদের দিতে পারে শেষ চারের ছাড়পত্র ৷ গোয়ায় লাল-হলুদ সাজঘরে অবশ্য এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই । লাল-হলুদের অন্দরে শূন্য থেকে শুরু করার বার্তা।
যার রেশ সাউল ক্রেসপোর গলায়। তিনি বলছেন, “এটা অন্য খেলা। আমরা তৈরি । আত্মবিশ্বাসী । বৃষ্টি হলে আলাদা ম্যাচ । মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট সেরা ম্যাচ খেলেছে এখন । তবুও আমরা তৈরি । ড্র করলেই শেষচারে যাওয়া যাবে জানি । তবে সেই ভাবনা সাজঘরে নেই । দল শুধুমাত্র জেতার কথা ভাবছে ।” ডেম্পোর বিরুদ্ধে এগিয়ে থাকা অবস্থা থেকে ড্র হয়েছে ম্যাচ । যা নিয়ে সমালোচনা কম হয়নি । ভুল শুধরে চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচে ফিরে এসেছে ইস্টবেঙ্গল । একটি দাপুটে জয় লাল-হলুদ ব্রিগেডকে জাগিয়ে দিয়েছে । যদিও দল বড় ব্যবধানে জিতলেও খেলার গুণগত মানে খুশি নন কোচ অস্কার ব্রুজো ।
কোচের কথা মাথায় রেখে ক্রেসপো বলছেন, “চেন্নাই ম্যাচটা আলাদা ছিল। মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট ম্যাচটা আলাদা। শেষ দু'দিন ধরে প্র্যাকটিস করে চলেছি । ভুল-ত্রুটি ঝালিয়ে সেরাটা দিতে প্রস্তুত আমরা। শুধু ড্র দরকার হলেও আমরা শুধু জেতার কথাই ভাবছি ।” এবারের ইস্টবেঙ্গলের গুণগত মান ভালো। বিদেশিরাও দ্রুত মানিয়ে নিয়েছেন ৷ বিশেষ করে মাঝমাঠে মিগুয়েল, রশিদ এবং ক্রেসপো রক্ষণ সামলে গোলের পথ তৈরি করছেন । বিশেষ করে মিগুয়েল গোল করতে এবং করাতে দক্ষ । তার উপস্থিতি উপভোগ করছেন ক্রেসপো। তিনি বলছেন, “মিগুয়েলের সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা দারুণ । আমরা জুটিতে ভালো খেলছি ।”
কোচের হটসিটে বসার পরে অস্কার ব্রুজো দলকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করছেন । গত এক বছরের এই প্রক্রিয়ায় ঝড়-ঝাপটা এসেছে । নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দল মাত্র দু'টো ম্যাচ হেরেছে । ফলে সদস্য সমর্থকদের প্রত্যাশা আমরা 3 মাস খেলেছি। ডেম্পোর বিরুদ্ধে দুই বাড়ছে । এবার ট্রফি জয়ের আবদার । চলতি মরশুমে ট্রফির খুব কাছ থেকে ফিরে এসেছে । এবার সেই দূরত্ব মুছতে চান অস্কার । সুপার কাপকে পাখির চোখ করেছেন । 31 অক্টোবরের সুপার কাপ ডার্বিই পাখির চোখ ।
এই ম্যাচে নামার আগে অস্কার ব্রুজো বলছেন, “দলই খেলেছে ভালো । ডেম্পোর বিরুদ্ধে দুই বড় দলের ড্রয়ে আমি সমীর নায়েকের কৃতিত্ব ছোট করছি না। এবার সামনে মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট । দেশের অন্যতম সেরা দল । গত একবছরে আমরা দুই দলের ব্যবধানে কমাচ্ছি ।” একদিন বিশ্রামের পরে ইস্টবেঙ্গল ফের প্র্যাকটিসে । বোঝাপড়া ঝালিয়ে নেওয়া ছাড়াও সেটপিসে জোর । একই সঙ্গে ফিটনেসেও জোর দেওয়া হয়েছে । গোয়ায় নিয়মিত বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ ভারী। যেখানে ফিটনেস ব্যবধান গড়ে দিতে পারে । অস্কার বলছেন, “পরপর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে । এটা সমস্যা । মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা রয়েছে । পরিস্থিতি দুই দলের ক্ষেত্রেই এক । একটাই সুবিধা ওদের জন্য, এই মাঠে খেলেছে ৷”
রক্ষণ সামলে দ্রুত পাসিং ফুটবলে প্রতিপক্ষ রক্ষণ ভাঙার ছক। 6 বিদেশিকেই ব্যবহার করতে পারেন। তবে মাঝমাঠ এবং রক্ষণ সামনে দেওয়াল তুলতে চাইছেন। বিশেষ করে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের দুই উইং নির্ভর আক্রমণে রাশ টানার পরিকল্পনা। “এই বছরের দলে ভারসাম্য বেশি। আমরা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলব না। ভারসাম্যের ফুটবল খেলার চেষ্টা করব । গতবছর আমরা পিছিয়ে ছিলাম। এই বছর সেটা নেই,” বলেছেন লাল-হলুদ হেডস্যর। প্রতিপক্ষ মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, “মোহনবাগান সুপারজায়ান্টের গুণগত মান খুব ভালো । জানি, মোহনবাগান সর্বশক্তিতে ঝাঁপাবে। শুরুতে গোল খেতে চাইবে না। দ্বিতীয়ার্ধে একটা কিছু ছোট বদল বদলে দেবে। ওদের ভারতীয় ফুটবলররা ভালো খেলছে । তাই প্রতিপক্ষকে রুখতে আমাদের বোঝাপড়া রাখতে হবে । 70-90 মিনিটে ম্যাচের ভাগ্য বদলে যেতে পারে।”
প্রতিপক্ষ শিবিরের গুণগত মানের প্রশংসার পাশাপাশি নিজের দল সম্পর্কেও প্রশংসা করেছেন অস্কার ব্রুজো। তিনি বলছেন,“শেষ তিন চারটি ম্যাচ দেখলেই বোঝা যাবে আমরা ভালো কিছু করছি । দল এবার আরও পেশাদার ভঙ্গিতে গঠন করা হয়েছে । থাংবোই ভালো কাজ করেছে । সবসময় 6 বিদেশি খেলাতে হচ্ছে না । সেটাই বলে দেয়, আমাদের দলের গভীরতা কতটা ।”
সুপার কাপে প্রথম দিন থেকে মাঠ নিয়ে অভিযোগ অংশগ্রহণকারী দলগুলোর। শুক্রবার ডার্বির মাঠ নিয়ে অভিযোগ অস্কার ব্রুজোর। তিনি বলছেন,“ ছোট, গর্ত আছে । ব্যাম্বলিমের মাঠ ভালো ছিল। এখানে ঘাস ভালো হলেও মাঠ ভাল নয় । তবে আমি অজুহাত দিতে চাই না।”
অস্কার ব্রুজো জানেন, শুক্রবারের ম্যাচের গুরুত্ব এবং গভীরতা। সাফল্য অনেক বিতর্ক থামিয়ে আশার আলো জ্বালাবে। তাই সমস্যা দূরে সরিয়ে ফের মোহনবাগান সুপারজায়ান্টকে হারিয়ে সামনে তাকানোর কথা বলছে ইস্টবেঙ্গল । শুক্রবারের ডার্বি সামনে তাকানোর স্বপ্নে সবচেয়ে বড় ধাপ।