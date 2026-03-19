আলবার্তোর চোট নিয়ে সতর্ক লোবেরা, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পরিবর্ত নামতে পারেন রবসন

আলবার্তোর চোট নিয়ে সতর্ক লোবেরা, মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে পরিবর্ত নামতে পারেন রবসন
মঙ্গলবার অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন আলবার্তো ৷ তার জেরেই আইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ৷
Published : March 19, 2026 at 1:54 PM IST
কলকাতা, 19 মার্চ: ঘরের মাঠে প্রথম চার ম্য়াচে দাপুটে জয় তুলে নিলেও অ্য়াওয়ে ম্য়াচের শুরুতেই খেতে হয়েছে হোঁচট ৷ কান্তিরাভায় গত ম্য়াচে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ড্র করা মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট শুক্রবার যুবভারতীতে নামছে আরও এক হাইভোল্টেজ ম্যাচে ৷ সার্জিয়ো লোবেরা ব্রিগেডের সামনে এবার মুম্বই সিটি ৷ মোহনবাগানের কাছে যেমন এই ম্যাচ লিগ টেবলের শীর্ষস্থান পোক্ত করার লড়াই, তেমনই মুম্বইয়ের কাছে লিগ টেবিলের উপরে উঠে আসার সুযোগ আগামিকাল ৷ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে যথেষ্ট চাপে বাগান শিবির ৷
গত ম্য়াচে পয়েন্ট হাতছাড়ার হতাশা তো আছেই ৷ তার মধ্যে মঙ্গলবার অনুশীলন চলাকালীন চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন বিদেশি ডিফেন্ডার আলবার্তো রড্রিগেজ ৷ বুধবার অনুশীলনে পুরো সময়টা সাইডলাইনে কাটালেন তিনি ৷ সবমিলিয়ে আলবার্তোকে নিয়ে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করছেন বাগান শিবির ৷ তবে সূত্রের খবর, মুম্বই ম্যাচ খেলতে মুখিয়ে রয়েছেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ৷ টিম ম্যানেজমেন্টও মাঠে চাইছে তাঁকে ৷ কিন্তু রক্ষণের স্তম্ভকে নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ বাগান কোচ ৷ বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুশীলন দেখেই আলবার্তোকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সার্জিয়ো লোবেরা ৷
অন্যদিকে বুধবার দলের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করলেন রবসন রবিনহো ৷ যা আইল্যান্ডারদের বিরুদ্ধে নামার আগে ভালো খবর বাগানে ৷ বল পায়ে অনুশীলনে বেশ চনমনে মেজাজেই দেখা গেল ব্রাজিলিয়ান রবসনকে ৷ যদিও মুম্বই ম্যাচে শুরু থেকে খেলবেন না তিনি ৷ পরিস্থিতি বুঝে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামানো হতে পারে তাঁকে ৷ তবে শুক্রবার প্রথম একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন লোবেরা ৷ যেমন রক্ষণে আলবার্তো খেললে তাঁর সঙ্গী হবেন মেহতাব সিং ৷ সেক্ষেত্রে আক্রমণে জুড়ে দেওয়া হতে পারেন জেসন কামিংসকে ৷ আবার আলবার্তো পুরোপুরি সুস্থ না-হলে বিকল্প নাম অবশ্যই টম আলড্রেড ৷
কামিংস একাদশে ঢুকলে সেক্ষেত্রে ডান প্রান্তে খেলবেন লিস্টন কোলাসো ৷ সেক্ষেত্রে জায়গা হারাবেন মনবীর সিং ৷ এখন দেখার কতগুলি পরিবর্তন নিয়ে নামেন লোবেরা ৷ অনুশীলনে বুধবার আলাদা করে সেটপিসের উপর জোর দিলেন বাগান হেডস্যর ৷ কর্নার বা ফ্রি-কিক থেকে সুযোগ তৈরি করতে পারছে না মোহনবাগান ৷ সেই জায়গায় আরও বৈচিত্র্য আনতেই মুম্বই ম্যাচের আগে সেটপিসে জোর বাগান কোচের ৷