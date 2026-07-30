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মোহনবাগান রত্ন প্রয়াত অঞ্জন, বৃত্ত পূরণ সবুজ-মেরুনে

26 বছর আগে সচিব থাকাকালীন অঞ্জন মিত্রই চালু করেছিলেন মোহনবাগান দিবস। প্রথম প্রাপক ছিলেন শৈলেন মান্না।

Mohun Bagan Day 2026 celebrations
মোহনবাগান রত্ন প্রয়াত অঞ্জন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 10:12 PM IST

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কলকাতা, 30 জুলাই: সমারোহে মোহনবাগান দিবস পালনের দ্বিতীয় দিন আলোকিত হল সসম্মাননা প্রদানে। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মোহনবাগান দিবস অনুষ্ঠানে রত্ন প্রদান ছিল প্রধান আকর্ষণ। এই বছরের মোহনবাগান রত্ন সম্মান পেলেন প্রয়াত সচিব অঞ্জন মিত্র।

26 বছর আগে সচিব থাকাকালীন অঞ্জন মিত্রই চালু করেছিলেন মোহনবাগান দিবস। প্রথম প্রাপক ছিলেন শৈলেন মান্না। ক্লাব প্রাঙ্গণে শুরু হওয়া অনুষ্ঠান এখন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয়। পালাবদলের রাজ্যে মোহনবাগানেও এখন বদলের হাওয়া ৷ রাজ্য বিধানসভার স্পিকার থেকে অর্থমন্ত্রী, পর্যটন মন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী-সহ রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক ব্যক্তিত্বের সমাবেশ হয় নেতাজি ইন্ডোরে ৷

মোহনবাগান দিবসের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে বিশেষ সম্মান ক্রিকেটার অনুষ্টুপ মজুমদারকে। সদ্য অবসর নিয়ে বাংলার বয়সভিত্তিক দলের কোচ অনুষ্টুপ ৷ মোহনবাগানে ক্রিকেট খেলেছেন 14 বছর। সম্মানিত হওয়ার দিনে অনুষ্টুপ কৃতিত্ব দিলেন বাবা-মা ও পরিবারকে ৷ বর্ষসেরা অ্যাথলিটের পুরস্কার পেলেন তাহুরা খাতুন ৷ এই মুহূর্তে দেশের বাইরে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন তাহুরা। তাঁর অনুপস্থিতিতে পুরস্কার নেন দাদা মীর আলমগীর হোসেন। বর্ষসেরা হকি খেলোয়াড় রাহিল মহসিন। সেরা ক্রিকেটার অভিষেক রামনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ৷

সিএবি সভাপতি বলেন, “প্রতি বছর এই মোহনবাগান দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মোহনবাগান ক্লাবে ক্রিকেটাররা খেলেছেন ৷ মোহনবাগান ফুটবলের জন্যই বিখ্যাত। আমিও স্কুলে পড়াকালীন খেলা দেখেছি ৷ খেলা এমন একটি জিনিস, যা একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে চলে যায়। তবে তাঁরা রয়েছে, থাকবেনও। আমি আগেও বলেছি তোমার যদি ইচ্ছে শক্তি থাকে, তাহলে সফল হবেই। সচিন, মারাদোনারা কতটা পরিকাঠামো পেয়েছে আমি জানি না। অঞ্জন মিত্রের অবদান প্রশাসক হিসেবে জানি। ক্রিকেট চালানো সহজ ফুটবল নয়। কর্মকর্তারা ঘরের পয়সা দিয়ে ক্লাব চালিয়েছেন ৷”

সেরা ইয়ুথ ফুটবলার সুহেল বাট। সেরা ফরোয়ার্ডের পুরস্কার পেলেন লিস্টন কোলাসো। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। সব ট্রফি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন লিস্টন। ময়দানে যতদিন বড় ম্যাচ থাকবে, ফুটবল টিকে থাকবে। ইস্টবেঙ্গল যতদিন টিকে থাকবে মোহনবাগান টিকে থাকবে। মোহনবাগান টিকে থাকবে যতদিন ইস্টবেঙ্গলও থাকবে ততদিন,” বলেছেন কল্যাণ চৌবে।

Mohun Bagan Day 2026 celebrations
মোহনবাগান দিবস পালন (ইটিভি ভারত)

সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পেলেন আলবার্তো রডরিগেজ ৷ সংবর্ধিত হলেন মোহনবাগান সুপারজায়ান্ট কোচ দিলেমপেরিস প্যানাজিওটিস। সাফল্য নিয়ে আসার আশ্বাস তাঁর কথায়। জীবনকৃতি সম্মান পেলেন প্রতাপ ঘোষ। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। ছিলেন মানস ভট্টাচার্য, বিদেশ বসু ও সত্যজিত চ্যাট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রাক্তনীরা।

অনুষ্ঠানের শেষলগ্নে মোহনবাগান রত্ন পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় প্রয়াত অঞ্জন মিত্রের স্ত্রী জায়া সুজাতা মিত্রের হাতে ৷ পুরস্কার নেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন অঞ্জন কন্যা সোহিনী এবং জামাই কল্যাণ চৌবে। সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রথামত মঞ্চে উপস্থিত মোহনবাগানের কার্যকরী কমিটির সদস্যরা। তবে অঞ্জন মিত্রকে 'মোহনবাগান রত্ন' প্রদান যেন একটা বৃত্ত পূর্ণ হল।

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MOHUN BAGAN RATNA LATE ANJAN MITRA
NETAJI INDOOR STADIUM IN KOLKATA
মোহনবাগান রত্ন প্রয়াত অঞ্জন
মোহনবাগান দিবস পালন
MOHUN BAGAN DAY 2026

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