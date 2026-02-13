চাপ উপভোগ করছেন, সমর্থকদের আনন্দ দিতে অভিষেকে জয়ের প্রত্যাশী লোবেরা

চাপ উপভোগ করছেন, সমর্থকদের আনন্দ দিতে অভিষেকে জয়ের প্রত্যাশী লোবেরা
কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে শনিতে আইএসএল অভিযান শুরু মোহনবাগানের ৷
Published : February 13, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: দেশের সেরা দল গড়েও চলতি মরশুমে এখনও ট্রফি আসেনি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে ৷ আইএসএলেও ব্যর্থতার অর্থ ভাঁড়ার শূন্য এ বছরে ৷ কিন্তু সমর্থকরা তো ট্রফি ছাড়া কিছু বোঝে না ৷ তাই কলকাতা জায়ান্টদের কোচ হিসেবে আত্মপ্রকাশে ট্রফি ছাড়া কিছুই ভাবছেন না সার্জিও লোবেরা ৷
দীর্ঘ টালবাহানা পেরিয়ে শেষমেশ আইএসএল শুরু হচ্ছে শনিবার ৷ ভালোবাসা দিবসে টুর্নামেন্ট ওপেনারে বাগানের সামনে কেরালা ব্লাস্টার্স ৷ বহরে ছোট আইএসএলে ছোট্ট ভুলে ক্ষতির সম্ভাবনা মারাত্মক ৷ তাই প্রথম ম্যাচ থেকেই সতর্ক প্রত্যেকটি দল ৷ ব্যতিক্রম নয় সবুজ-মেরুনও ৷ হোসে মোলিনার জুতোয় পা গলিয়ে লোবেরা প্রত্যাশার চাপ অনুভব করছেন ৷ যদিও শুক্রবার প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, "আমি চাপ নিয়ে চলতে ভালোবাসি ৷ জানি আমি চ্যাম্পিয়ন দলের দায়িত্ব নিয়েছি ৷ এই দলে দারুণ সব ফুটবলার রয়েছে যাঁরা খুবই পেশাদার ৷ এই চাপটা উপভোগ করছি ৷"
এফসি গোয়া, মুম্বই সিটি এফসি'কে অতীতে সাফল্য দেওয়া কোচের সংযোজন, "আমাদের লক্ষ্য লিগের শীর্ষে থাকা ৷ তবেই প্রমাণ হবে আমরা সেরা দল ৷ প্লে-অফ না-হওয়া নিয়ে ভাবছি না ৷ আমরা সমর্থকদের জন্য খেলি ৷ আশা করি আগামিকাল তারা স্টেডিয়াম ভরিয়ে তুলবেন ৷ তারা মাঠে এসে আনন্দ পাবেন ৷"
আসছে সবুজ মেরুনের গর্জন! 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/fn2jIaZvaT— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) February 12, 2026
সবুজ-মেরুন অনুশীলনে ম্য়াচের আগেরদিন গত কয়েকদিনের মতই সেটপিসে জোর ৷ এছাড়া পাসিংয়ে আক্রমণ দ্রুতলয়ে গড়ে তোলার অনুশীলন সারলেন দিমি পেত্রাতোস, জেসন কামিংস, জেমি ম্যাকলারেনরা ৷ কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে আক্রমণে ম্যাকলারেন, পেত্রাতোস ও রবিনহো ত্রিফলাকে ব্যবহারের ইঙ্গিত লোবেরার ৷ রক্ষণে আলবার্তো রড্রিগেজের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন মেহতাব সিং খেলবেন ৷ দুই সাইড-ব্যাক শুভাশিস বোস এবং অভিষেক সিং ৷ মাঝমাঠে আপুইয়া রক্ষণাত্মক মিডফিল্ডার হিসেবে শুরু করবেন ৷
একাদশ নিয়ে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে লোবেরো বলছেন, "13 ম্যাচের লিগ নিয়ে কোনও অজুহাত দিতে চাই না ৷ দীর্ঘ সময় পর আবার আইএসএল শুরু হচ্ছে এটাই অনেক ৷ প্রস্তুতি ভালো হয়েছে ৷" প্রতিপক্ষ কেরালা ব্লাস্টার্স নিয়ে সতর্ক বাগান হেডস্যর বলেন, "দলটা প্রায় নতুন ৷ ওরা নতুন সব ফুটবলার সই করিয়েছে ৷ আমাদের ফোকাস সব দলকে নিয়েই ৷ তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আগামিকালের ম্যাচ ৷"