কিশোরভারতীর পরিবর্তে ইস্টবেঙ্গলের শেষ ম্য়াচ যুবভারতীতে ! হাল ছাড়ছেন না লোবেরা

কিশোরভারতীর পরিবর্তে ইস্টবেঙ্গলের শেষ ম্য়াচ যুবভারতীতে ! হাল ছাড়ছেন না লোবেরা
আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করেই শেষ ম্য়াচে নামবে দল ৷ জানিয়ে দিলেন বাগানের স্প্য়ানিস কোচ ৷
Published : May 18, 2026 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 18 মে: বড় ম্য়াচ ড্র হওয়ায় আগামী 21 মে শেষদিন নির্ধারণ হবে আইএসএলের খেতাবি ভাগ্য ৷ সেদিন কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অ্যাওয়ে ম্য়াচে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল ৷ একইদিনে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একই সময় স্পোর্টিং দিল্লির বিরুদ্ধে মাঠে নামবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ তবে পরিস্থিতি যেদিকে বাঁক নিয়েছে তাতে ইস্টবেঙ্গল কর্তারা চাইছেন, কিশোরভারতীর পরিবর্তে তাদের ম্য়াচটি যুবভারতীতে হোক ৷
প্রথমবার আইএসএল জয়ের দোরগাড়ায় দাঁড়িয়ে দল ৷ শেষ ম্য়াচ জিতলেই শিরোপা একপ্রকার নিশ্চিত ৷ এমতাবস্থায় বহু লাল-হলুদ সমর্থক স্টেডিয়াম ভরাবেন, তেমনটাই প্রত্যাশিত ৷ কিন্তু 12 হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট কিশোরভারতীতে ম্য়াচটি হলে ইচ্ছুক ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের অনেকে স্টেডিয়াম ভরাতে পারবেন না ৷ তাই ভেন্যু বদলের প্রস্তাব অমূলক কিছু নয় ৷ কিন্তু সমস্য়া হচ্ছে একইদিনে একই সময়ে মোহনবাগানের খেলা রয়েছে যুবভারতীতে ৷ তাছাড়া যেহেতু ম্য়াচের আয়োজক ইন্টার কাশী, ফলে ইস্টবেঙ্গলের ইচ্ছে থাকলেও পুরোটাই নির্ভর করছে প্রতিপক্ষ এবং ফেডারেশনের উপর।
তাছাড়া মোহনবাগান-ই বা কেন তাদের হোম ম্য়াচ যুবভারতী থেকে সরিয়ে কিশোরভারতীতে নিয়ে যাবে, তা নিয়েও থাকছে প্রশ্ন ৷ অর্থাৎ, বিষয়টিতে মোহনবাগানও জড়িয়ে রয়েছে ৷ ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার এবিষয়ে বলছেন, "হলে তো ভালো হত ৷ কিন্তু আমাদের ম্যাচ তো নয় ৷ কিশোরভারতীতে কত লোক ধরে ? 10 থেকে 12 হাজার ৷ দেখা যাক কী হয় ৷" ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব ইন্টার কাশী বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ছাড়তে রাজি আছে বলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে ৷ কারণ তারা আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত ৷ তাছাড়া কিশোরভারতীতে এই ম্যাচের টিকিটমূল্য ন্যূনতম 500 টাকা করার কথা ভাবা হচ্ছে ৷ সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা ৷ যা সাধারণ অনুরাগীদের নাগালের বাইরে ৷ ফলত এই ম্যাচের আয়োজনের ভাবনা তাদের হাতে ছাড়ার প্রস্তাব ইন্টার কাশীকে দিতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল এবং লগ্নিকারী সংস্থা ইমামি।
এদিকে অস্কার ব্রুজোঁ শেষ ম্যাচে কিশোরভারতীতে সমর্থকদের দলে-দলে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ৷ অন্যদিকে এখনও খেতাব জয়ের আশা ছাড়েননি বাগান কোচ সার্জিয়ো লোবেরা ৷ পরিস্থিতি যা তাতে আশা ছাড়ার কথাও নয় ৷ ম্যাচ পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে সুযোগ নষ্টের প্রসঙ্গ তোলার পাশাপাশি তাঁর মুখে বিশ্বাসের কথাও শোনা গেল ৷ সেই বিশ্বাসকে পুঁজি করেই বৃহস্পতিবার স্পোর্টিং দিল্লির বিরুদ্ধে নামতে চান তিনি ৷ লোবেরা বলছেন, "প্রথম 20 মিনিট আমরা যথেষ্ট ভাল খেলেছি ৷ ওই সময়ে নিশ্চিত গোলের দু’টি সুযোগ নষ্ট হয়েছে ৷ ম্যাচের একেবারে শেষ দিকেও আমাদের ভুলেই গোলের সুযোগ নষ্ট হয়েছে ৷ আমাদের জেতা উচিত ছিল ৷ ফাইনাল-থার্ডে আরও নিখুঁত হওয়া উচিত ছিল ৷"
এছাড়া দিল্লি ম্যাচের রণকৌশল রবিবারই কিছুটা জানিয়ে দিলেন লোবেরা ৷ তাঁর কথায়, "নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে ৷ সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাব ৷ তিন পয়েন্ট ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না ৷ গোলপার্থক্যের কথা এখন মাথায় রাখতে চাই না ৷ ফুটবলারদের পরামর্শ দেব, নিজেদের উপরে বিশ্বাস রাখো ৷ তোমরা পেশাদার ফুটবলার ৷ শেষ বাঁশি বাজার আগে পর্যন্ত হার মানা চলবে না ৷"