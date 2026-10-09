'কে কী বলল পাত্তা দিই না', শিল্ড জিতে হুঙ্কার প্য়ানোসের; লাল-হলুদ কর্তাকে কটাক্ষ বাগান সভাপতির

'কে কী বলল পাত্তা দিই না', শিল্ড জিতে হুঙ্কার প্য়ানোসের; লাল-হলুদ কর্তাকে কটাক্ষ বাগান সভাপতির
আইএফএ শিল্ড জয় যেন এক বুক অক্সিজেন দিয়ে গেল প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিসকে ৷ যা আইএসএলের ঠিক আগে ছন্দ এনে দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টেও ৷
Published : October 9, 2026 at 1:18 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: ডুরান্ড কাপ ফাইনালে বিশ্রী হারের পর থেকে তাঁকে নিয়ে একটা চাপা উদ্বেগ রয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান সমর্থককুলের ৷ সবুজ-মেরুনের ঐতিহ্যের সঙ্গে গ্রিক ভদ্রলোকের কোচিং স্ট্র্যাটেজি আদৌ খাপ খাবে তো ? এমনই নান প্রশ্নবাণে যখন জর্জরিত তিনি, তখন আইএফএ শিল্ড জয় যেন এক বুক অক্সিজেন দিয়ে গেল প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিসকে ৷ যা আইএসএলের ঠিক আগে ছন্দ এনে দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে ৷ আর ঐতিহ্যবাহী শিল্ড জিতে প্যানোস জানালেন, কে কী বলল, সেসবে বিশেষ পাত্তা দেন না তিনি ৷
অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে লক্ষ্মীবারে যুবভারতীতে জয় ছাড়া অন্য ফলাফল হলে চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল ডিম্পেরিসের ৷ কিন্তু ডু-অর-ডাই ম্য়াচে সমির জেলজকোভিচের গোল লাইফলাইন দিয়ে গেল গ্রিক কোচকে ৷ তবে এটা অস্বীকারের জায়গা নেই ফুটবলারদের সঠিক স্ট্র্যাটেজিতে ঠিকঠাক পজিশনে খেলিয়ে শিল্ড জয়ের নেপথ্য নায়ক ডিম্পেরিস ৷ যা ভারতের মাটিতে কোচিংয়ে প্রথম মেজর সাফল্য এনে দিল তাঁকে ৷ মরশুম শুরুর প্রথম ম্য়াচে ডুরান্ডে হারিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গলকে ৷ অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে মগজাস্ত্রের লড়াইয়ে টেক্কা দিয়ে প্যানোস বলেন, "সমালোচনায় কান দিই না ৷ নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই ৷ ফুটবলারদের উপরে আস্থা রেখেছি ৷ সমর্থকদেরও বলব বিশ্বাসটা রাখুন ৷ এই দল আরও ট্রফি জিতবে ৷"
চারদিনের মাথায় নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে আইএসএলে অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান ৷ তার আগে শিল্ড জয় দলের আত্মবিশ্বাস যে যথেষ্ট বাড়িয়ে দেবে তাও উল্লেখ করলেন মোহনবাগানের গ্রিক কোচ ৷ ম্যাচের একমাত্র গোলদাতা সমির জেলজকোভিচকে নিয়ে বাড়তি শব্দ খরচ করেননি প্যানোস ৷ শুধু বললেন, "ওর থেকে যেটা চাইছিলাম সেই কাজটাই ও করেছে ৷ যখনই সুযোগ পেয়েছে তার সদ্ব্যবহার করেছে ৷"
ডুরান্ড কাপের ফাইনালে বিধ্বস্ত হওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি ডিম্পেরিস ৷ বৃহস্পতিবার শিল্ড ফাইনাল হেরে একই রাস্তায় হাঁটলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ অন্যদিকে শিল্ড জয়ের পরে সবুজ-মেরুন যেন এককাট্টা ৷ মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দুরন্ত লড়াই করে ম্যাচের সেরা দেজান দ্র্যাজিচ ৷ সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমরা সকলে একটা পরিবারের মতো ৷ অনেকেই ফাইনালের আগে আমাদের পিছিয়ে রেখেছিলেন ৷ কিন্তু নিজেরা এককাট্টা ছিলাম ৷"
আশ্বিনের শারদপ্রাতে, আইএফএ শিল্ড এল হাতে। 🙏🏆 #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/s0ul6vd3rg— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 8, 2026
মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত টানা দ্বিতীয়বার শিল্ড জয়ের পর জানালেন, তাদের কলকাতা লিগ এবং শিল্ড জয়ে আইএফএ'র শাপমুক্তি হল ৷ পাশাপাশি তিনি ইস্টবেঙ্গলকে কটাক্ষ করতেও ছাড়লেন না ৷ লাল-হলুদ শীর্ষকর্তাকে টিপ্পনী করে তাঁর বক্তব্য, "ওদের শীর্ষকর্তা বলতেন মস্তানি করে ডার্বি জিততে হয় ৷ শিল্ড ফাইনালে আমরা সেটাই করেছি ৷" একইসঙ্গে আপাতত মরশুমে তিনটি টুর্নামেন্টের মধ্যে দু'টিতে জিতে মোহনবাগান যে 2-1 ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ৷ তাও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের স্মরণ করিয়ে দিলেন দেবাশিস দত্ত ৷