লটারি নিয়ে উদ্বিগ্ন কোচ বাস্তব, ঘরোয়া লিগের অনুশীলন শুরু বাগানে

লটারি নিয়ে উদ্বিগ্ন কোচ বাস্তব, ঘরোয়া লিগের অনুশীলন শুরু বাগানে
দলে বেশ কয়েকজন আইএসএল ফুটবলারকে রেখে ঘরোয়া লিগের অনুশীলন শুরু মোহনবাগানের ৷ প্রথমদিনের অনুশীলনে অবশ্য গরহাজির অনেকেই ৷
Published : June 4, 2026 at 10:46 AM IST
কলকাতা, 4 জুন: কিয়ান নাশিরি যোগ দেবেন আগামী 15 জুন ৷ একইদিনে যোগ দেবেন অভিষেক সূর্যবংশী ৷ সুহেল ভাট আসছেন আগামী 18 জুন ৷ তার আগে জাতীয় দলের ফুটবলার আশিষ রাই'কে নথিভুক্ত করে কলকাতা লিগের অনুশীলন শুরু করে দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে অনুশীলনে যোগ দিলেন সাহিল ইমানদার ৷ সবমিলিয়ে বুধের বিকেলে যখন রাজনৈতিক নানা ঘটনাপ্রবাহে রাজ্য সরগরম তখন কলকাতা ময়দানে ঘরোয়া লিগের ঢাকে কাঠি পড়ে গেল ৷ তিন প্রধানের মধ্যে মোহনবাগানই প্রথম কলকাতা লিগের অনুশীলনে নেমে পড়ল ৷
ডেগি কার্ডোজো নয়, বাস্তব রায়ের অধীনে কলকাতা লিগে অনুশীলন শুরু সবুজ-মেরুনের ৷ যিনি আইএসএলে মোহনবাগানের সহকারি কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ এবার কলকাতা লিগে মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন করার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ৷ প্রথমদিনের অনুশীলনে সকল ফুটবলাররা আসেননি ৷ আইএসএল খেলে ক্লান্ত ফুটবলারদের 10 জুনের পর যোগ দিতে বলা হয়েছে ৷ এদিকে কোচ বাস্তব রায় চিন্তিত আইএফএ'র লটারির ধরন নিয়ে ৷ গত মরশুমে যেভাবে কলকাতা লিগের লটারি হয়েছে তাতে অখুশি তিনি ৷ আশা করছেন এবছর লিগের লটারিতে আইএফএ যত্নবান হবে ৷ কলকাতা লিগ নিয়ে এবার বাড়তি সজাগ মোহনবাগান ৷ এতদিন যে লিগকে মোহনবাগান পাত্তা দিত না, তাদের এবার আচমকা ভোলবদল। সেই ভাবনার রেশ বাস্তবের কথায়। তিনি বলছেন, "মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট জেতার জন্যই মাঠে নামবে ৷"
দলে আইএসএলের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে নেওয়া প্রসঙ্গে বাস্তব জানালেন, সংশ্লিষ্ট ফুটবলারদের খেলার মধ্যে রাখতেই এই সিদ্ধান্ত ৷ পাশাপাশি যাঁরা কলকাতা লিগের দলে রয়েছেন তাঁদেরও আইএসএল দলে সুযোগ করে নেওয়ার মোটিভেশন থাকবে ৷ তাছাড়া দীর্ঘ কয়েক বছর পরে কলকাতা লিগ ফের ময়দানের ঘেরা মাঠে ৷ বিষয়টি কলকাতা ময়দানের জন্য আনন্দের ৷ এবারের সবুজ-মেরুন ব্রিগেডে বেশ কয়েকজন নতুন প্রতিভা যাঁরা বয়সভিত্তিক দল থেকে যোগ দিয়েছেন ৷ তাঁদের গ্যালারির চাপ সামলে গড়ে তোলার দায় নিজের কাঁধেই নিচ্ছেন বাস্তব ৷
Getting ready for the next challenge 🔥💪#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/Fp3M0NhVDw— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) June 3, 2026
আইএসএলে নিয়মিত সুযোগ না-পাওয়া দীপেন্দু বিশ্বাসও এদিন শুরু করলেন অনুশীলন ৷ অধিনায়ক না-হলেও তিনি সিনিয়র ফুটবলার ৷ ফলে দলকে সাফল্যের দরজায় ফেরানোর দায় তাঁরও ৷ সেকথা স্বীকারও করছেন ডিফেন্ডার ৷ দলকে লিগ চ্যাম্পিয়ন করার পাশাপাশি নিজে সিনিয়র দলে নিয়মিত হয়ে ওঠাকে ব্যক্তিগত সংকল্প বলছেন দীপেন্দু ৷ তবে প্রথম দিনের অনুশীলনে অনুপস্থিত ইস্টবেঙ্গল থেকে যোগ দেওয়া সায়ন বন্দ্যোপাধ্যা এবং মহামেডান স্পোর্টিং থেকে যোগ দেওয়া তন্ময় ঘোষ ৷