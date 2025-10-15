ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়ে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সামনে মোহনবাগান

ইউনাইটেড স্পোর্টসকে হারিয়ে শিল্ড ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের সামনে মোহনবাগান
মোহনবাগানের হয়ে এদিন গোল করলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস ৷ অপরটি অবশ্য আত্মঘাতী ৷
Published : October 15, 2025 at 5:10 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: প্রত্যাশা ছিলই ৷ আর তাতে সিলমোহর দিয়ে 125তম আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে হতে চলেছে কলকাতা ডার্বি ৷ নামধারী এফসি'কে হারিয়ে মঙ্গলবার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ চব্বিশ ঘণ্টা বাদে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে একই ব্য়বধানে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করল মোহনবাগানও ৷ সেক্ষেত্রে ডুরান্ড কোয়ার্টারের পর আরও এক সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে বড় ম্যাচ ৷ এক্ষেত্রে যা খেতাবও নির্ণয় করে দেবে ৷
কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ইউনাইটেড স্পোর্টসকে এদিন 2-0 গোলে হারাল 20 বারের চ্যাম্পিয়নরা ৷ সবুজ-মেরুন ব্রিগেডের হয়ে এদিন একটি গোল দিমিত্রি পেত্রাতোসের ৷ অন্য গোলটি অঙ্কন ভট্টাচার্যের আত্মঘাতী ৷ সবমিলিয়ে আগামী 18 অক্টোবর শনিবার শিল্ড ফাইনালে ডার্বি জিতবে যে দল, আগাম দিওয়ালি তাঁদেরই ৷
রবসন রবিনহো, জেসন কামিংস এবং দিমিত্রি পেত্রাতোসকে নিয়ে ইউনাইটেড স্পোর্টসের বিরুদ্ধে আক্রমণ ভাগ সাজিয়েছিলেন হোসে মোলিনা ৷ রক্ষণে টম আলড্রেডের সঙ্গে মেহতাব সিংকে জুড়ে দিয়ে দুই সাইডব্যাকে অভিষেক সিং এবং আশিস রাইকে রেখে ছক সাজিয়েছিল সবুজ-মেরুন ৷ এর ফলে মাঝমাঠে বুনট তৈরি হয়নি ম্যাচজুড়ে ৷ যার ফল হিসেবে পুরো নব্বই মিনিটে দু'টো গোল ছাড়া বলার মত আক্রমণ নেই মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ৷
ম্যাচের 45 মিনিটে রবসনের বাড়ানো বল থেকে কামিংসের পাস ধরে গোল অজি ফুটবলার পেত্রাতোসের ৷ বহুদিন পরে প্রথম একাদশে এই প্রাক্তন বিশ্বকাপার ৷ দলের নেতৃত্বের ব্যাটনও এদিন তাঁর হাতে ছিল ৷ গোল করে আস্থার মর্যাদা দিলেন পেত্রাতোস ৷ একইসঙ্গে সমর্থকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের জবাব দিলেন ৷ চলতি আইএফএ শিল্ডে মোহনবাগান সমর্থকরা যেমন গোল হলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন না, তেমনই ফুটবলাররাও গোল করে উদযাপন করছেন না ৷ সবমিলিয়ে অদ্ভুত একটা নীরবতা ৷
🎥 Dimi gets on the scoresheet... the best feeling 💚♥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/vEdkud3bFs— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 15, 2025
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দ্বিতীয় গোল তুলে নিয়ে ম্য়াচ পকেটে পুরে ফেলে মোলিনার ছেলেরা ৷ তবে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটি আত্মঘাতী ৷ 49 মিনিটে কামিংসের শট ইউনাইটেড গোলরক্ষক চাপড়ে বাঁচালে তা আগুয়ান অঙ্কন ভট্টাচার্যের পায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায় ৷ দু'টো গোল ছাড়া মোহনবাগানের খেলায় নজরকাড়া কিছু নেই ৷ একইভাবে ইউনাইটেডেরও প্রথমার্ধের কিছুটা সময় ভালো ফুটবল ছাড়া বাকিটা নিষ্প্রভ ৷ ফাইনালে প্রবেশ সত্ত্বেও কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে ফের মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশে এদিন বিক্ষোভ দেখালেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা ৷ সবমিলিয়ে মরশুমের প্রথম ট্রফিজয়ের হাতছানি সত্ত্বেও উন্মাদনার বালাই নেই গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাবে ৷