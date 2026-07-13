গোল করে সবুজ-মেরুনে আত্মপ্রকাশ সায়নের, লিগের শুরুতে পাঠচক্রকে হেলায় হারাল বাগান

গোল করে সবুজ-মেরুনে আত্মপ্রকাশ সায়নের, লিগের শুরুতে পাঠচক্রকে হেলায় হারাল বাগান
গোল করে ও করিয়ে মোহনবাগানের হয়ে প্রথম ম্য়াচেই সেরা হলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী সায়ন ৷
Published : July 13, 2026 at 8:17 PM IST
কলকাতা, 13 জুলাই: পাঠচক্র'কে চার গোল দিয়ে কলকাতা লিগ অভিযান শুরু মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ৷ কিয়ান নাসিরি, সুহেল ভাট, বিভান লস্করের সঙ্গে সবুজ-মেরুন জার্সিতে আত্মপ্রকাশে গোল করলেন সায়ন বন্দ্যাপাধ্যায় ৷ চলতি মরশুমে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে পড়শি মোহনবাগানে যোগ দিয়েছেন তিনি ৷ 3-0 গোলে লাল-হলুদের লিগ অভিযান শুরুর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মোহনবাগান শুরু করল 4-0 গোলে জিতে ৷ সবমিলিয়ে ময়দানে লিগ প্রত্যাবর্তনের শুরুর ছবিটা উজ্জ্বল ৷
বিশ্বকাপ চলছে ৷ তাই লিগের খেলায় দর্শকদের মাঠভরা উপস্থিতি নেই ৷ তা সত্ত্বেও এদিন মোহনবাগান মাঠে যারা এসেছিলেন তারা দলের অনায়াস জয় পালন করলেন স্মোক বম্ব জ্বালিয়ে এবং নরওয়ে সমর্থকদের মতো ভাইকিং সেলিব্রেশনে ৷ নতুন মরশুমে দলের খেলার মান নিয়ে সমর্থকদের একটা আগ্রহ থাকে ৷ তবে চার গোলে জয় সত্ত্বেও বলতে দ্বিধা নেই মনকাড়া ফুটবল উপহার দিতে ব্যর্থ বাস্তব রায়ের ছেলেরা ৷
পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে এবার লিগের প্রস্তুতি সেরেছে মোহনবাগান ৷ তা সত্ত্বেও বোঝাপড়ার অভাব দলের ফুটবলারদের মধ্যে ৷ এবার লিগের দলে সিনিয়র দলের বেশ কিছু মুখ রয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে কিয়ান নাসিরি, দীপেন্দু বিশ্বাস, সুহেল ভাট অন্যতম ৷ তবে লাল-হলুদ ছেড়ে সবুজ-মেরুনে এসে প্রথমদিনের নিরিখে অন্তত সায়নের পারফরম্যান্স নজরকাড়া ৷ গোল করে এবং দু'টো গোল করিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন বাগানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতেই তিনি এসেছেন ৷ ম্য়াচের সেরাও তিনি ৷
The Green & Maroon chapter officially begins for Sayan 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/EZ9uTdKZqN— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) July 13, 2026
প্রতিপক্ষ পাঠচক্র শুরু থেকেই রক্ষণাত্মক ৷ ঘর গুছিয়ে দ্রুত লয়ের আক্রমণে গোল করতে চেয়েছিল ৷ কিন্তু তা বাস্তবায়নের অভাব স্পষ্ট ৷ মোহনবাগান পক্ষান্তরে প্রথম থেকেই খেলার রাশ নিজেদের পায়ে নিয়ে নেয় ৷ নয় মিনিটে অবশ্য প্রথম সুযোগ পেয়েছিল পাঠচক্রই ৷ সবুজ-মেরুন গোলরক্ষক জাহিদের মিসকিক থেকে বল পান সৌভিক অধিকারী ৷ একজনকে কাটিয়ে তিনি শট নিলেও তা বাঁচিয়ে দেন জাহিদ ৷ এই ধাক্কার পর মুহুর্মুহু আক্রমণ তুলে আনতে থাকে মোহনবাগান ৷ 22 মিনিটে সবুজ-মেরুনের প্রথম গোল ৷ বাঁ-দিক থেকে পরিচিত দৌড় শুরু করে সায়ন ক্রস রাখেন ৷ পাঠচক্র গোলরক্ষকের নাগাল এড়িয়ে দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে বিনা বাধায় বল জালে জড়ান কিয়ান ৷ প্রথমার্ধের শেষে এক গোলেই এগিয়ে ছিল সবুজ-মেরুন ৷
বিরতির পরেও একই ছবি ৷ তবে বিক্ষিপ্ত কিছু আক্রমণ শানাতে থাকে পাঠচক্রও ৷ 57 মিনিটে কর্নার থেকে পাঠচক্রের এক ফুটবলারের শট গোললাইন সেভ করেন রবিলাল। এরপর 65 মিনিটে রাজ বাসফোরের বাড়ানো বল থেকে রোহিতের সেন্টার গোলে পাঠান সুহেল ৷ বাগানের শেষ দু'টি গোল সংযুক্তি সময়ে ৷ 93 মিনিটে (90+3) প্রতি-আক্রমণে কিয়ান নাসিরির থেকে বল পান সুপার-সাব বিভান ৷ তাঁর সেন্টার জালে ঠেলে 3-0 করেন সায়ন ৷ এরপর ম্য়াচের শেষ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন বিভান নিজেই ৷ অনায়াস জয়, সমর্থকদের ভাইকিং সেলিব্রেশনের দিনেও ফ্লাডলাইট নিয়ে প্রশ্ন থাকল ৷ এদিন মোহনবাগান মাঠের বাতিস্তম্ভের সব আলো জ্বালানো হয়নি ৷ সবমিলিয়ে আলো-আঁধারিতে শেষ হয় ম্য়াচ ৷