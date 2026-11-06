দ্র্যাজিচের জোড়া গোলে ওড়িশা 'বধ', শীর্ষে থেকে সমর্থকদের দীপাবলির উপহার মোহনবাগানের
পাঁচ ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের শীর্ষ মোহনবাগান ৷ আগামী 22 নভেম্বর তাদের প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স ৷
Published : November 6, 2026 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 6 নভেম্বর: সহজ ম্যাচ কঠিন করে ওড়িশা এফসিকে 3-2 গোলে হারাল মোহনবাগান ৷ সেইসঙ্গে টানা চার ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে লিগ টেবলের শীর্ষে অবস্থান মজবুত করল সবুজ-মেরুন ৷ বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে জোড়া গোল করে সমর্থকদের আসন্ন দীপাবলির উপহার দিলেন সার্বিয়ান উইঙ্গার দেজান দ্র্যাজিচ ৷ তবে জয়সূচক গোলটি করলেন স্কটিশ স্ট্রাইকার লি আরউইন ৷ এই নিয়ে চলতি আইএসএলে তৃতীয় গোলটি হয়ে গেল তাঁর ৷ এদিকে পিছিয়ে পড়ে দু'বার মাহমুদ ঈদ ও এভার্টনের গোলে সমতা ফেরালেও শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় হার হজম করে লিগ টেবলে নীচের দিকেই রইল ওড়িশা এফসি ৷
বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে তিনটি পরিবর্তন নিয়ে নেমেছিল মোহনবাগান ৷ সাহাল আব্দুল সামাদ, রাহুল ভেকে, দীপক টাংরির জায়গায় প্রথম একাদশে নেমেছিলেন মেহতাব সিং, লিস্টন কোলাসো এবং অনিরুদ্ধ থাপা ৷ মিগুয়েল ফিগেরা রইলেন বেঞ্চে ৷ ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোলের সুযোগ পায় মোহনবাগান ৷ দ্র্যাজিচের পাস থেকে বক্সে বল পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন আরউইন ৷ 11 মিনিটে মনবীর সিংয়ের পাস থেকে জেলজকোভিচের দুরন্ত শট রুখে দেন ওড়িশা গোলরক্ষক হৃত্বিক তিওয়ারি ৷ তিন গোল হজম করলেও ওড়িশার হারের ব্যবধান বাড়েনি তাদের গোলরক্ষকের জন্যই ৷ প্রতিপক্ষের চাপ সামলে পাল্টা আক্রমণ শাণাতে থাকে ওড়িশাও ৷ তবে সবুজ-মেরুনের আক্রমণের চাপ ছিল অনেক বেশি ৷ 17 মিনিটে বক্সে ঢুকেও গোল করতে পারেননি লিস্টন কোলাসো ৷ 24 মিনিটে পেনাল্টি পেতেই পারত মোহনবাগান ৷ মনবীরের ক্রস বক্সের মধ্যে বিপক্ষ ডিফেন্ডার সৌরভ ভানোয়ালের হাতে লাগলেও রেফারি পেনাল্টি দেননি ৷ উল্টোদিকে এভারটনের হেড দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় রক্ষা করেন বাগান দুর্গের শেষ প্রহরী বিশাল কাইথ ৷
লিস্টনের একটি শট পোস্টে লেগে রেখে ফিরলে প্রথমার্ধ গোলশূন্যই থাকে ৷ দলের ছেলেদের গোলনষ্টের বহর দেখে সাইডলাইনে হাত-পা ছুড়তেও দেখা গেল বাগানের গ্রিক কোচকে ৷ তবে ভুল শুধরে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এগিয়ে যায় সুপার জায়ান্ট ৷ জেলজকোভিচের পাস থেকে গোল করে যান দেজান দ্র্যাজিচ ৷ কিন্তু সেই লিড সবুজ-মেরুন রক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি ৷ 52 মিনিটে ঈদের সুযোগসন্ধানী গোলে 1-1 করে কলিঙ্গরাজ্যের ক্লাবটি ৷ এরপর প্রতি-আক্রমণে মোহনবাগান রক্ষণকে একাধিকবার অস্বস্তিতে ফেলছিল ওড়িশা ৷ এরইমধ্যে 74 মিনিটে পরিবর্ত লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের মাপা ক্রস থেকে দ্বিতীয় গোলটি করেন দ্র্যাজিচ ৷ কিন্তু এরপর আবারও বাগান রক্ষণের ভুলে ফের সমতায় ফেরে ওড়িশা ৷ 79 মিনিটে বক্সের মধ্যে বিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে প্রতিহত হওয়া বল ধরে সোয়ার্ভিং শটে 2-2 করেন এভার্টন ৷
And the winning streak continues 🔥💚♥️ #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/YoE8bInso8— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) November 5, 2026
কিন্তু দমে যায়নি প্যানোসের ছেলেরা ৷ 87 মিনিটে শুভাশিস বসুর বামপ্রান্তিক সেন্টার অনিরুদ্ধ থাপা হেডে ফ্লিক করলে তা ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন এক ওড়িশা ডিফেন্ডার ৷ আংশিক প্রতিহত হওয়া বল আরউইনের পায়ে পড়লে তা জালে রাখেন লিডস ইউনাইটেডের প্রাক্তনী ৷ মাসদেড়েক পরে পরিবর্ত হিসেবে শেষদিকে মাঠে নামলেও সেই অর্থে কিছু বলার নেই জেমি ম্যাকলারেনকে নিয়ে ৷ সবমিলিয়ে দিনের শেষে তিন পয়েন্টে স্বস্তি বাগানে ৷ পাঁচ ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে লিগের মগডালে তারা ৷ অন্যদিকে চার ম্যাচে মাত্র দু'পয়েন্ট ওড়িশার ঝুলিতে ৷