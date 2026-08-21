বিশালের 'হাত যশে' ফাইনালে বাগান, 29 দিনের মাথায় ফের কলকাতা ডার্বিতেই ডুরান্ডের নিষ্পত্তি

বিশালের 'হাত যশে' ফাইনালে বাগান, 29 দিনের মাথায় ফের কলকাতা ডার্বিতেই ডুরান্ডের নিষ্পত্তি
সেমিফাইনালেও জামশেদপুরের বিরুদ্ধে পেনাল্টি শুটআউটে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন গোলরক্ষক বিশাল কাইথ ৷
Published : August 21, 2026 at 3:55 PM IST
কলকাতা, 21 অগস্ট: কোয়ার্টার ফাইনালে জামশেদপুর এফসি'র পর সেমিফাইনালে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ৷ গোলপোষ্টের নীচে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের জয়ের নায়ক সেই বিশাল কাইথ ৷ শিলং'য়ের বৃষ্টিভেজা মাঠে বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে ভালো ফুটবল সম্ভব ছিল না ৷ 90 মিনিটের লড়াইয়ে গোলও পায়নি কোনও দল ৷ শেষ পর্যন্ত প্রথম সেমিফাইনালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বিতীয় সেমিফাইনালও গড়ায় পেনাল্টি শুটআউটে ৷ যেখানে জোড়া শট সেভ করে নায়ক বিশাল কাইথ ৷ বাগান শট-স্টপারের কাছে থেমে গেল 'হাইল্যান্ডার্স' শিবিরে ডুরান্ড জয়ের হ্য়াটট্রিকের স্বপ্ন ৷
শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই বৃহস্পতিবার দু'দল সতর্ক ফুটবল খেলে ৷ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে গোলের জন্য একাধিক চেষ্টা করলেও মোহনবাগান নির্ধারিত সময়ে জাল খুঁজে পায়নি ৷ অন্যদিকে ঘরের মাঠের জনসমর্থন নিয়েও হাইল্যান্ডার্স কোচ সবুজ-মেরুন রক্ষণ ভাঙতে ব্যর্থ হয় ৷ তবে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এদিন ভালো ফুটবলের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মাঠের অবস্থা ৷ মাঠের জায়গায় জায়গায় জমা জলের কারণে নিজেদের উচ্চতায় মেলে ধরা সম্ভব ছিল না আলাদিন আজারেই কিংবা জেমি ম্য়াকলারেনদের ৷
কিন্তু প্রতিকূলতা যত কঠিন হয়, বিশাল কাইথ যেন মোহনবাগানের আস্থার চূড়ান্ত মাপকাঠি হয়ে ওঠেন ৷ প্রতিপক্ষের এক নম্বর স্ট্রাইকারকে থামানো হোক বা সেটপিসে ভালো সেভ- বিশাল কাইথ এখন সবুজ-মেরুনের লাইফলাইন ৷ টাইব্রেকারে জোড়া শট বাঁচিয়ে এদিনও দলের নায়ক তিনি ৷ শুরু থেকে এদিন আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে নেমেছিল হাইল্যান্ডার্স ৷ প্রথম 10 মিনিটে বলের দখলও ছিল নর্থ-ইস্টের কাছেই বেশি ৷ তবে 13 মিনিটে প্রথম সুযোগ তৈরি করে মোহনবাগান ৷ লিস্টন কোলাসোর কর্নার থেকে গোলের সামনে বিপদ তৈরি হলেও নর্থ-ইস্ট গোলরক্ষক তা বিপন্মুক্ত করেন ৷ বৃষ্টিভেজা মাঠে একের পর এক আক্রমণ তুলে আনলেও ফায়দা তুলতে পারেননি আপুইয়া, লিস্টনরা ৷ প্রথমার্ধ গোলশূন্য শেষ হয় ভাবে ৷ একই অবস্থা নর্থ-ইস্টেরও ৷ রাহুল ভেকের ভুলে বল পেয়ে যান আলাদিন আজারেই। তাঁর ভলি অবশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
Say it out loud… WE ARE IN THE DURAND CUP 2026 FINAL 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/uYJhPyawrX— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 21, 2026
দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লিস্টন-সাহালরা আক্রমণের গতি বাড়ান ৷ কিন্তু ইতিবাচক গোলের সুযোগ তৈরি হয়নি একটিও ৷ মোহনবাগান কোচ প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস তাই জোড়া বদল করেন ৷ সাহাল আব্দুল ও কিয়ান নাসিরির জায়গায় নামিয়ে দেন অনিরুদ্ধ থাপা ও জেমি ম্যাকলারেন'কে ৷ কিন্তু তাতেও অবস্থার বদল হয়নি ৷ উল্টে 63 মিনিটে ম্যাচের সবচেয়ে সহজ সুযোগটি পায় নর্থ-ইস্ট ৷ বক্সের মধ্যে ঢুকে ডানদিক থেকে ঠিকানা লেখা বল বাড়িয়েছিলেন নবাগত আব্দুল রাবিহ ৷ কিন্তু মাটি ঘেঁষা ক্রসে পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ আলাদিন ও এথিয়ান ।
You say clutch, we say Vishal Kaith 🫡🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/fPBMkIMuD6— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 21, 2026
এরপর গোলের লক্ষ্যে মিগুয়েল ফিগেরা ও লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে'কেও নামিয়ে দেন বাগান কোচ ৷ কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি ৷ অভিষেক ম্য়াচ মোহনবাগানের বিদেশি-স্বদেশি দুই তারকাকে নিয়ে বলার মতো কিছুই নেই ৷ বরং শেষ দশ মিনিট নর্থ-ইস্টের মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে বাগান রক্ষণ ৷ গোলশূন্য অবস্থায় ম্য়াচ শেষ হলে তা টাইব্রেকারে গড়ায় ৷ শুটআউটে বাগানের হয়ে রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু, লিস্টন কোলাসো এবং জেমি ম্যাকলারেন গোল করলেও নর্থ-ইস্টের রবিন যাদব ও পার্থিব গগৈয়ের শট আটকে দিয়ে দলকে ফাইনালে তোলেন বিশাল।