বৃষ্টিতে খেলার অযোগ্য মাঠ, তবু নর্থ-ইস্টকে হারিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান

বৃষ্টিতে খেলার অযোগ্য মাঠ, তবু নর্থ-ইস্টকে হারিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান
বাগানের হয়ে জয়সূচক গোল রবিনহোর ৷ ব্রাজিলিয়ানের একমাত্র গোলে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্য়াচে বাজিমাত সবুজ-মেরুনের ৷
Published : April 20, 2026 at 10:30 AM IST
কলকাতা, 20 এপ্রিল: বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া গুয়াহাটি স্টেডিয়ামে বলই গড়াচ্ছিল না ৷ ভরা বর্ষায় পাড়ার ফুটবলের ছবি ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগে ৷ বিদ্যুতের ঝলকানির কারণে দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর আগে রেফারি অনেকটা সময় অপেক্ষা করলেন বটে, কিন্তু ম্য়াচটি পরিত্যক্ত করার অন্য়ান্য অনেক কারণ থাকলেও তা করলেন না ক্রিস্টাল জন ৷ ফলত খেলার অযোগ্য স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হল নর্থ-ইস্ট বনাম মোহনবাগান ম্য়াচের দ্বিতীয়ার্ধ ৷ যে ম্য়াচ জিতে মুম্বই সিটি এফসি'কে টপকে ফের আইএসএলের শীর্ষে মোহনবাগান ৷
খেলা শেষে স্বভাবতই ক্ষোভে ফেটে পড়েন নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড কোচ পেদ্রো বেনালি ৷ মাঠে ক্ষোভ প্রকাশ করায় তাঁকে লাল-কার্ড দেখান রেফারি ৷ ভারতীয় ফুটবলে জঘন্য রেফারিংয়ের আরও এক ছবি যেন দেখিয়ে দিল সবকিছুই প্রতিশ্রুতির মোড়কে আইওয়াশ ৷ খেলায় কথায় যদি ফেরা যায় তাহলে পাঁচ মিনিটে করা রবসন রবিনহোর গোলেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল সার্জিয়ো লোবেরার দলের ৷ শনিবার এফসি গোয়ার কাছে 0-2 গোলে মুম্বই সিটি এফসি'র হার বাগানের শীর্ষে ওঠার পথ খুলে দিয়েছিল ৷ এদিন সেই সুযোগের সদ্ব্য়বহার করল ডিফেন্ডিং চ্য়াম্পিয়নরা ৷
এই জয়ের ফলে ন'ম্যাচে 20 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠল সবুজ-মেরুন ৷ সাহাল আব্দুল সামাদের পাস থেকে এদিন জয়সূচক গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের রবিনহো ৷ চলতি আইএসএলে নর্থ-ইস্ট অত্যন্ত খারাপ ফুটবল খেলছে ৷ শেষ পর্বে এক-একটি পয়েন্ট তাদের কাছে অমূল্য অবনমন বাঁচানোর লড়াইয়ে ৷ অন্যদিকে মোহনবাগানের কাছে এক-একটি ম্যাচ যেন ফাইনাল ৷ সামান্য অসতর্কতায় পদস্খলন মানেই সর্বনাশ ৷
এর আগে চলতি আইএসএলে জোড়া অ্যাওয়ে ম্যাচে বেঙ্গালুরু এবং জামশেদপুরে জয় পায়নি সবুজ-মেরুন ৷ তাই পাহাড়ে প্রথম অ্যাওয়ে জয়ের খোঁজে নেমেছিলেন সামাদ, আলড্রেড, কোলাসোরা ৷ তবে প্রতিপক্ষের আক্রমণের সামনে সুবিধা করতে পারছিলেন না তাঁরা ৷ রবসনের গোলে কলকাতা জায়ান্টরা এগিয়ে গেলেও তারা যে আধিপত্য দেখিয়েছে এমনটা বলা যাবে না ৷ প্রথমার্ধের শেষদিকেই বৃষ্টি নামে ৷ বিরতিতে তা মুষলধারায় শুরু হয় ৷ বজ্রপাত ও মাঠে প্রচুর জল জমে থাকার কারণে দ্বিতীয়ার্ধের ম্যাচ শুরু হতে অনেক দেরি হয় ৷ একটা সময় ম্যাচ পরিত্যক্তের অবস্থাও তৈরি হয় ৷
কিন্তু মাঠকর্মীদের তৎপরতায় প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা অপেক্ষার পর ফের শুরু হয় খেলা ৷ কিন্তু ঘাসের তলায় জল জমে থাকায় বল গড়াচ্ছিল না ৷ ফলে সাবলীল ফুটবল অসম্ভব হয়ে ওঠে ৷ সমস্যা আরও বাড়ে ফের বৃষ্টি নামায় ৷ নর্থ-ইস্টের ডাগআউট থেকে বারংবার খেলা বন্ধের আবেদন গেলেও রেফারি তা নাকচ করেন ৷ নিয়ম বলছে বৃষ্টির কারণে অযোগ্য মাঠে খেলা বন্ধ হলে ম্যাচ পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে ৷ পয়েন্ট ভাগ হবে দু'দলের মধ্যে ৷ ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতিতে আইল্যান্ডার্সের আবেদন অন্যায় ছিল না ৷ ক্ষোভও যথাযথ ৷ আইএসএলের রেফারিং নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রায় সব দলই ৷ রবিবারের ম্যাচ যেন সেই ক্ষোভের জ্বলন্ত ছবি ৷