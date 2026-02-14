আইএসএল বোধনে সহজ জয়ে সমর্থকদের ভ্যালেন্টাইন-গিফট মোহনবাগানের

আইএসএল বোধনে সহজ জয়ে সমর্থকদের ভ্যালেন্টাইন-গিফট মোহনবাগানের
হাজার তিরিশেক দর্শক এদিন যুবভারতীতে ভিড় করেছিলেন প্রিয় দলের জয় দেখতে ৷
Published : February 14, 2026 at 10:46 PM IST
কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: ভালোবাসার দিনে ফুটবল ফেরত পেল ফুটবলের মক্কা ৷ যুবভারতীতে আইএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ম্যাচের ফল 2-0 ৷ গোলদাতা জেমি ম্যাকলারেন, টম আলড্রেড ৷ 29,110 জন দর্শকের সামনে আইএসএলের বল গড়ানো ভারতীয় ফুটবলের জন্য সঞ্জীবনী সুধা ৷ কিন্তু সাড়ে তিন মাস পর খেলতে নেমে ম্যাচ জিতলেও মোহনবাগান মন জিততে ব্যর্থ ৷
বলের সিংহভাগ দখল রেখেও মনকাড়া ফুটবল নেই সবুজ-মেরুনে ৷ অথচ অভিষেকে ম্যাকলারেন, দিমি পেত্রাতোস ও রবসন রবিনহো- ত্রিফলাকে নিয়ে আক্রমণ সাজিয়েছিলেন লোবেরা ৷ পেত্রাতোসকে ব্যবহার করলেন 'ফলস নাইন' হিসেবে ৷ কেরালা ব্লাস্টার্সের প্রস্তুতির অভাবে ছন্দে নেই ৷ ফিটনেসেও ঘাটতি ৷ তাই রক্ষণাত্মক ছক আঁকড়ে কোনওমতে একটা পয়েন্ট পাওয়াই ছিল লক্ষ্য ৷ কিন্তু কেবল রক্ষণ আগলে সবুজ-মেরুন আক্রমণকে রোখা যায় না, যায়ওনি।
ছ'মিনিটের মাথায় রবসনের বাড়ানো বল থেকে পেত্রাতোস শট মারলেও গোলের মুখ খোলেনি ৷ ফের 12 মিনিটের মাথায় পেত্রাতোস সুযোগ নষ্ট করেন ৷ পরপর দু'দুটো আক্রমণে গোলের পরিস্থিতি তৈরি হতে উপস্থিত জনতা জয়ের আশায় সময় গুনতে থাকে ৷ 15 মিনিটের মাথায় রবসনের জোরালো শট বিপক্ষ গোলরক্ষক সচিন সুরেশ দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় রক্ষা করেন ৷ 22 মিনিটে অনিরুদ্ধ থাপার মাঝমাঠ থেকে নেওয়া জোরালো শট ক্রসবারের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায় ৷ মোহনবাগানের আক্রমণের মধ্যে অবশ্য কেরালা ব্লাস্টার্সও গোল করার মত পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছিল। কিন্তু তা গোলে পরিণত করতে পারেনি ডেভিড কাতালার ছেলেরা ৷
Thoughts on today's game? 🤔 pic.twitter.com/lpdP6UNAML— Mohun Bagan Hub (@MohunBaganHub) February 14, 2026
এমন সময় ম্যাচের 36 মিনিটে পেত্রাতোসের পাস থেকে ম্যাকলারেন গোল করে এগিয়ে দেন বাগানকে ৷ আইএসএল 2025-26'র প্রথম গোল এল প্রাক্তন অজি বিশ্বকাপারের পা থেকে ৷ এরপর ম্যাচের রাশ সম্পূর্ণভাবেই ছিল লোবেরা অ্যান্ড কোম্পানির দখলে ৷ কিন্তু প্রতিপক্ষ রক্ষণের পায়ের জঙ্গলে বারবার সবুজ-মেরুন আক্রমন হারিয়ে যাচ্ছিল ৷ শেষ পর্যন্ত ম্যাচের সংযোজিত সময়ে অনিরুদ্ধ থাপার ফ্রি-কিকে মাথা ছুঁইয়ে মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোল পরিবর্ত টম আলড্রেডের ৷
সাড়ে তিন মাস পর প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে নেমে জয় যে কোনও কোচের কাছেই সন্তুষ্টির ৷ সেদিক থেকে লোবেরা তৃপ্তি পেতেই পারেন। যদিও যে ছন্দ বা মসৃণতা প্রত্যাশিত ছিল, তা ধরা পড়েনি। তবুও ভারতীয় ফুটবলে ফের বল গড়ানোর দিনে মোহনবাগানের জয় সবুজ-মেরুন জনতার কাছে নিঃসন্দেহে তৃপ্তির।