সিনিয়র দল নামিয়ে লিগে জয়ে ফিরল মোহনবাগান, মাঠে বসে দেখলেন নয়া কোচ ডিম্পেরিস

সিনিয়র দল নামিয়ে লিগে জয়ে ফিরল মোহনবাগান, মাঠে বসে দেখলেন নয়া কোচ ডিম্পেরিস
কালীঘাট'কে তিন গোল দিয়ে জয়ের সরণিতে সবুজ-মেরুন ৷ এদিন মাঠে নামলেন সাত সিনিয়র দলের ফুটবলারও ৷
Published : July 19, 2026 at 9:02 PM IST
কলকাতা, 19 জুলাই: শহরে পা দেওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সিনিয়র দলের অবস্থা বুঝে নেওয়ার সুযোগ পেলেন প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ রবিবার সকালে কলকাতায় পৌঁছে বিকেলে লিগের খেলা দেখতে মাঠে এসেছিলেন তিনি ৷ দরজায় কড়া নাড়ছে ডুরান্ড কাপ ৷ তার আগে দলকে দেখে নিতেই লিগের ম্যাচ দেখতে আসা গ্রিক কোচের ৷ নয়া কোচের আগমনের দিনে কালীঘাট এমএস'কে 3-0 গোলে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷ গোল করলেন মনবীর সিং, তন্ময় ঘোষ এবং দীপেন্দু বিশ্বাস ৷
সিনিয়র দল নামিয়েও প্রথমার্ধে এদিন গোল তুলে নিতে ব্যর্থ মোহনবাগান ৷ কিন্তু সবুজ-মেরুন জার্সিধারীদের শেষ কুড়ি মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড কালীঘাট ৷ গোলরক্ষক বিশাল কাইথ, শুভাশিস বোস, রাহুল ভেকে, অনিরুদ্ধ থাপা, লিস্টন কোলাসো, সাহাল আব্দুল সামাদ, অভিষেক টেকচাম ৷ কে ছিলেন না এদিন বাস্তব রায়ের সাজানো একাদশে ৷ শেষ কবে কলকাতা লিগের ম্যাচে আইএসএলের একঝাঁক ফুটবলারকে মোহনবাগান নামিয়েছে বা আদৌ নামিয়েছে কি না, তা মনে করা যাচ্ছে না ৷ কলকাতা লিগকে এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ অবশ্যই ডুরান্ডের কারণে ৷ সব বিদেশিদের ডুরান্ডের শুরুতে ডার্বি ম্য়াচে পাওয়া যাবে না ৷ এমতাবস্থায় দেশীয় ব্রিগেডে আস্থা রাখতে বাধ্য হচ্ছে বাগান ম্য়ানেজমেন্ট ৷ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ কাজে লাগাতে কলকাতা লিগ তাই ভরসা। তাই রবিবার বিকেলে কালীঘাটের বিরুদ্ধে আইএসএল দলের সাতজনকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷
তিন গোলে জিতলেও সত্তর মিনিট পর্যন্ত সৌরভ চৌধুরী, উপেন টুডু, রণজয় রায়, সম্রাট দুলে'দের পায়ের জঙ্গলে আটকেছিলেন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা ৷ প্রতিপক্ষের কড়া পাহারার মধ্যেও অবশ্য নজর কাড়লেন কিয়ান নাসিরি, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিবর্ত সন্দীপ মালিক ৷ তবে স্বাভাবিকভাবেই সিনিয়র দলের ফুটবলারদের ম্যাচ ফিট হতে আরও সময় দরকার ৷ বাগানের এদিন প্রথম গোল 71 মিনিটে পেনাল্টি থেকে ৷ কিয়ানের থেকে বল পেয়ে বক্সে ঢোকার চেষ্টা করেন পরিবর্ত সন্দীপ ৷ কিন্তু তাঁকে বক্সে ফাউল করে বসেন কালীঘাটের এক ডিফেন্ডার ৷ রেফারি সুরজিৎ দাস পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিলে গোল করতে ভুল করননি মনবীর ৷
Dominated in the second half and how 🤩🔥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/d3b4vI52st— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) July 19, 2026
এরপরেই ভেঙে পড়ে কালীঘাট রক্ষণ ৷ একের পর এক আক্রমণ তুলে জয় নিশ্চিত করে বাগান ৷ 82 মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া দূরপাল্লার শটে তন্ময়ের গোল চোখের আরাম ৷ পাঁচ মিনিট বাদে কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুঁইয়ে দলের তৃতীয় গোলটি দীপেন্দু বিশ্বাসের ৷ চেন্নাইয়িনে যোগ দেওয়ার আগে লিগে সবুজ-মেরুনের হয়ে জ্বলে ওঠার চেষ্টায় বাঙালি ডিফেন্ডার ৷ সবমিলিয়ে গত ম্য়াচে খিদিরপুরের বিরুদ্ধে ড্র'য়ের পর জয়ে ফিরল মোহনবাগান ৷ কোচ বাস্তব রায় জানালেন, আরও উন্নতি প্রয়োজন ৷ ডুরান্ডের কথা মাথায় রেখেই সিনিয়র দলের ফুটবলারদের নামানো হয়েছিল বলেও জানালেন তিনি ৷