'বিশাল' হাতে পথচলা থামল জামশেদপুরের, সাডেন-ডেথে জিতে ডুরান্ডের সেমিতে বাগান
পেনাল্টি শুটআউটে 9-8 গোলে জিতে ডুরান্ডের শেষ চারে প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিস অ্যান্ড কোম্পানি ৷
Published : August 17, 2026 at 7:39 PM IST
কলকাতা, 17 অগস্ট: পথচলা শেষ হল জামশেদপুর এফসি'র ৷ টাটা গোষ্ঠী তাদের ফুটবল ক্লাবের 100 শতাংশ ইকুইটি স্টেক চার্চিল ব্রাদার্সের হাতে তুলে দিয়েছে সম্প্রতি ৷ অর্থাৎ, ডুরান্ডই ছিল জামশেদপুরের শেষ প্রতিযোগিতা ৷ সোমবার সাডেন-ডেথে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার আগে পুরনো ক্লাবের হয়ে এদিন জান লড়িয়ে খেললেন নিখিল বার্লা, প্রণয় হালদাররা ৷
শুরুতে গোল করলেও বিদেশিহীন জামশেদপুর'কে ঘরের মাঠে এদিন নব্বই মিনিটের লড়াইয়ে হারাতে ব্যর্থ শক্তিশালী মোহনবাগান ৷ নির্ধারিত সময় 1-1 শেষ হওয়ায় ডুরান্ডের নিয়ম মেনে ম্য়াচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানেও পাঁচটি শটের সবক'টি থেকে দু'দলের ফুটবলাররা গোল করলে সাডেন-ডেথে নিষ্পত্তি হয় ম্য়াচের ৷ শেষ পর্যন্ত জামশেদপুর ফুটবলার লালসামজুয়ালা'র নেওয়া নবম শট রুখে নায়ক বাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথ ৷ পেনাল্টি শুটআউটে 9-8 গোলে জিতে শেষ চারে প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিস অ্যান্ড কোম্পানি ৷
ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যা থাকায় এদিন আঠারোজনের দলে মিগুয়েল ফিগেরা'কে রাখেননি মোহনবাগান কোচ ৷ তবে গোল পেতে এদিন দু'মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি সবুজ-মেরুন ব্রিগেড'কে ৷ সার্বিয়ান দেজান দ্র্যাজিচের বাড়ানো বল ধরে আলবিনো গোমস'কে পরাস্ত করে বাগানকে এগিয়ে দেন সাহাল আব্দুল সামাদ ৷ মনে হয়েছিল শুরুতে গোল তুলে নেওয়া বাগান সহজেই হারিয়ে দেবে জামশেদপুরকে ৷ কিন্তু সেটা হয়নি ৷ খেলা যত এগোয় পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা সামলে ততোধিক পাল্টা দিতে থাকে ইস্পাতনগরীর দলটি ৷ ফলও মেলে হাতেনাতে ৷ প্রথমার্ধে নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে সতীর্থ ফুটবলারের নেওয়া দূরপাল্লার শট বিশাল কাইথ রুখে দিলে ফিরতি বল জালে পাঠান দেবেন্দ্র মুরগাঁওকর ৷
AND THE MARINERS MARCH ON 💚♥️💥#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/6WwpiE7T2z— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 17, 2026
প্রথমার্ধ শেষ হয় 1-1 গোলে ৷ এগিয়ে যাওয়ার সুবিধা নিয়ে ম্য়াচের রাশ তুলে নেওয়ার বদলে বাকি ম্য়াচে বিবর্ণ সবুজ-মেরুন ৷ তবে মোহনবাগান যে সুযোগ পায়নি তা নয় ৷ কিন্তু বড়লোকের বাউন্ডুলে ছেলের মতো সুযোগের অপচয় করেন লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিং'রা ৷ পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোলের বল না-পেয়ে কার্যত ঘুরে বেড়ালেন জেমি ম্য়াকলারেন ৷ ফলত নির্ধারিত সময় 1-1 শেষ হওয়ায় খেলা গড়ায় শুটআউটে ৷ ম্য়াচের আগেরদিন দলকে শুটআউট অনুশীলন করিয়ে যে প্য়ানোস তৈরি রেখেছেন, তার প্রমাণ মাঠে দিলেন বাগান ফুটবলাররা ৷
টাইব্রেকার ও সাডেন-ডেথ মিলিয়ে ন'টি শটের সবক'টি থেকে গোল করেন মোহনবাগান ফুটবলাররা ৷ বিশাল কাইথ জামশেদপুরের নবম শটটি রুখলে অভিষেক টেকচাম সিং নিশানায় অব্যর্থ থেকে দলকে সেমিফাইনালে পৌঁছে দেন ৷ এছাড়া শুটআউটে মোহনবাগানের হয়ে বাকি গোলগুলি করেন যথাক্রমে রাহুল ভেকে, সমীর জেলজকোভিচ, শুভাশিস বসু, জেমি ম্য়াকলারেন, কিয়ান নাসিরি, অনিরুদ্ধ থাপা, আলবার্তো রড্রিগেজ ও সুহেল ভাট ৷ মোহনবাগান সেমিফাইনাল খেলবে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড বনাম শিলং লাজং'য়ের মধ্যে বিজয়ীর সঙ্গে শিলং'য়ের মাটিতে ৷