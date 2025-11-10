বাইশ গজের ডার্বিতে টেক্কা বাগানের, টানা দু'ম্যাচ হেরে জেসি মুখার্জিতে কোণঠাসা লাল-হলুদ
ক্রিকেট মাঠে মরশুমের প্রথম ডার্বি জিতল মোহনবাগান ৷ রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে চার উইকেটে জয়ী তাঁরা ৷
Published : November 10, 2025 at 1:26 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যত নিয়ে সংশয়ের মধ্যেই চলতি মরশুমে একাধিকবার মুখোমুখি হয়েছে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ৷ সেখানে বাজিমাত লাল-হলুদের ৷ মরশুমের প্রথম দু'টি বড় ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গল জিতলেও সাম্প্রতিক সময়ে সুপার কাপের ডার্বি অবশ্য ড্র হয়েছে ৷ কিন্তু ড্র করে ছিটকে যেতে হয়েছে সবুজ-মেরুনকে ৷ অন্যদিকে পয়েন্ট ভাগ করে সেমিতে পৌঁছে গিয়েছে অস্কার ব্রুজোঁর ছেলেরা ৷ তবে বাইশ গজে ছবিটা বদলে ফেলল মোহনবাগান ৷ রবিবার জেসি মুখার্জি ট্রফিতে লাল-হলুদকে টেক্কা দিল সবুজ-মেরুন ৷ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে রুদ্ধশ্বাস ডার্বি চার উইকেটে জিতল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।
প্রথম ম্যাচ জয়ের পর রবিবাসরীয় ডার্বিতে দু'বল বাকি থাকতে জয় ছিনিয়ে নিল মোহনবাগান ৷ অন্যদিকে পরপর দু'ম্যাচ হেরে বেকায়দায় ইস্টবেঙ্গল ৷ হার দিয়েই জেসি মুখার্জী ট্রফি অভিযান শুরু করেছিল ইস্টবেঙ্গল ৷ প্রথম ম্যাচে তারা হেরেছিল তপন মেমোরিয়ালের বিরুদ্ধে ৷ এবার ডার্বিতে পরাজয়। অপরদিকে মোহনবাগান প্রথম ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিংকে হারিয়েছিল 15 রানে। ফলে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখাই শুধু নয়, একইসঙ্গে ফুটবল ডার্বিতে হারের আক্ষেপ রবিবার খানিকটা মিটল বাগানের ৷
রবিবার টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় মোহনবাগান ৷ ঋতম পোড়েল 56 বলে খেলেন দুর্ধর্ষ 96 রানের ইনিংস ৷ তাঁর ব্যাটেই 20 ওভারে ইস্টবেঙ্গল চার উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে 178 রান তোলে। আটটি চারের পাশাপাশি পাঁচটি ছক্কায় সাজানো ঋতমের ইনিংস ৷ কিন্তু তাঁর বড় রানের পাশে লাল-হলুদের বাকি ব্য়াটাররা সফল হতে পারেননি সেভাবে ৷ বাগানের হয়ে আমির গনি ও জেসাল কারিয়া একটি করে উইকেট নেন ৷
জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই রাশ ধরে নেন মোহনবাগান ব্যাটাররা ৷ দলের জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করেন অভিষেক রমন ৷ স্টাম্পার-ব্য়াটার কাইফ আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে বড় ইনিংস গড়েন তিনি ৷ তবে মাঝের ওভারে কাইফ, জেসাল ও প্রদীপ্ত প্রামাণিকের উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচে ফিরেছিল লাল-হলুদ ৷ অভিষেক ফেরেন 36 রানে, কাইফ করেন 29 রান ৷ ঝড় তুলে চিরাগ গান্ধি দলকে চাপের প্রেসার কুকার থেকে বের করে আনেন ৷
30 বলে 54 রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন তিনি ৷ শেষ ওভারে বাগানের জয়ের জন্য দরকার ছিল ন'রান ৷ সন্দীপন দাসকে জোড়া চার হাঁকিয়ে মরশুমের প্রথম ক্রিকেট ডার্বিতে বাগানের জয় নিশ্চিত করেন চিরাগ ৷ 19.4 ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে নেয় বাগান ৷ ইস্টবেঙ্গলের সৌরভ হালদার 38 রানে তিন উইকেট নিলেও শেষরক্ষা করতে পারেননি ৷ মরশুমের প্রথম ডার্বি সবুজ-মেরুন রঙে রাঙিয়ে মাঠ ছাড়েন চিরাগ ৷