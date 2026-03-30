হকি ডার্বির রং সবুজ-মেরুন, ইস্টবেঙ্গলকে উড়িয়ে শীর্ষে মোহনবাগান

হকি ডার্বির রং সবুজ-মেরুন, ইস্টবেঙ্গলকে উড়িয়ে শীর্ষে মোহনবাগান
জোড়া গোল করলেন ববি সিং ধামি ৷ লাল-হলুদকে চূর্ণ করে হকি লিগের শীর্ষের মোহনবাগান ৷
Published : March 30, 2026 at 3:53 PM IST
কলকাতা, 30 মার্চ: নির্বাচনী উত্তাপে ডার্বির পারদ চড়ল কলকাতা ময়দানে ৷ রবিবার বিকেলে চলতি মরশুমের হকি লিগের বড় ম্য়াচ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ৷ এবারের হকি লিগের সিংহভাগ খেলা হচ্ছে ডুমুরজলা স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রোটার্ফে ৷ কিন্তু রবিবাসরীয় বড় ম্য়াচ হল যুবভারতী কেন্দ্রের হকি স্টেডিয়ামে ৷ যে ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গলকে 4-1 গোলে উড়িয়ে দিল মোহনবাগান ৷ একইসঙ্গে টানা চতুর্থ জয়ে লিগ টেবলের শীর্ষে সবুজ-মেরুন ৷
যুবভারতী এতদিন ডার্বি দেখেছে ফুটবলে। আই লিগ থেকে শুরু করে বর্তমান আইএসএল হোক, কিংবা কলকাতা লিগ অথবা ফেডারেশন কাপ ৷ ভারতীয় ফুটবলের বিভিন্ন ঘরোয়া এবং সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় যুবভারতীতে সহস্রবার মুখোমুখি হয়েছে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ৷ এবার হকিতেও যুবভারতীতে হল ডার্বির লড়াই ৷ এই প্রথমবার যুবভারতীর নবনির্মিত হকি স্টেডিয়ামের অ্যাস্ট্রোটার্ফে অনুষ্ঠিত হল ইস্ট-মোহন দ্বৈরথ ৷ সেই ম্যাচ জিতে ইতিহাস মোহনবাগানের ৷
জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক ববি সিং ধামি ৷ বাকি গোল মহম্মদ রাহিল এবং শ্রেয়স ধুপের ৷ ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন সিমরনজোৎ সিং ৷
4-1 ব্যবধানে জয় তুলে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি মোহনবাগানের জয়ের নায়ক ববি সিং ধামি ৷ ম্যাচে জোড়া গোল করা খেলোয়াড় বলেন, "ভালোই লাগছে ৷ দল জিতেছে, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা ৷ ডার্বিতে জয় আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৷ এটা ডার্বি ম্যাচ ছিল। আর ডার্বির গুরুত্ব সবাই জানে ৷ এবার আমাদের লক্ষ্য ট্রফি জেতা ৷"
হকি লিগ শুরু হওয়ার পর থেকেই ডার্বির উত্তাপ বাড়ছিল ৷ বর্তমান সময়ে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান যে খেলাতেই মুখোমুখি হোক না কেন সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয় ৷ ফলে রবিবাসরীয় হকি ডার্বি ঘিরে সমর্থকদের উত্তেজনা ছিল দেখার মত ৷ খেলোয়াড়রাও ডার্বি ঘিরে বাড়তি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন ৷ সেই প্রসঙ্গে ববি সিং ধামি জানান, "এটাই আমাদের প্রথম ডার্বি ৷ তবে প্রস্তুতি ছিল স্বাভাবিক ম্যাচের মতোই ৷ আমরা নিজেদের ভুল কমানোর দিকে জোর দিয়েছিলাম ৷ নির্দিষ্ট কৌশল মেনেই খেলেছি ৷"
মোহনবাগান হকি দলের গোলমেশিন অবশ্য গোলের হিসেব গুলিয়ে ফেলছেন ৷ ধামি বলছেন, "এই ম্যাচে দু'টি গোল করেছি ৷ আর পুরো টুর্নামেন্টে ছ'টি বা সাতটি ৷ সঠিক হিসাবটা দেখে বলতে হবে ৷"