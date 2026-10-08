জেলকোভিচের গোলে ফাইনালে পরাস্ত লাল-হলুদ, আইএসএল শুরুর আগে শিল্ড এল বাগানে
ইরাকের আল-শোর্তার বিরুদ্ধে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় নামার আগে শিল্ড ফাইনালে হার ধাক্কা দিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলকে ৷
Published : October 8, 2026 at 9:04 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: গত কয়েকটি ম্য়াচে ফুটবলারদের অনভ্যস্ত পজিশনে খেলিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ছিলেন বারংবার ৷ তার উপর ডুরান্ড ফাইনালে হারের ক্ষত তো ছিলই ৷ ফলত জাতীয় দলের ফুটবলাররা ফিরতেই ভুল শুধরে ফাইনালে সেরা একাদশ নামিয়ে দিলেন প্য়ানাগিওটিস ডিম্পেরিস ৷ অন্যদিকে সামনে আইএসএল ও চ্য়াম্পিয়ন্স লিগ-টু'য়ের কথা ভেবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হেঁটে হোঁচট খেলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ৷ ইস্টবেঙ্গলকে 1-0 গোলে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড ধরে রাখল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট ৷
ডুরান্ড ফাইনালে 1-4 গোলে লজ্জার হার ভুলে দেশের সর্বোচ্চ লিগ শুরুর আগে শিল্ড জিতে ছন্দে ফিরল মোহনবাগান ৷ 22তম শিল্ড জয় আইএসএল শুরুর আগে বাগানকে যে বাড়তি উদ্দীপ্ত করবে, সে আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ অন্যদিকে ইরাকের আল-শোর্তার বিরুদ্ধে মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় নামার আগে শিল্ড ফাইনালে হার ধাক্কা দিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গলকে ৷ অথচ সেমিফাইনালে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেডকে 7-2 গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল হাবাসের ছেলেরা ৷ ফাইনালে মোহনবাগানের হয়ে একমাত্র গোলটি করলেন সার্বিয়ার সমির জেলজকোভিচ।
পিতৃপক্ষের শেষবেলায় আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ডার্বি ৷ পুজোর গন্ধ বোঝাতে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মূল স্টেডিয়ামের বাইরে ঢাকের বাদ্যি এবং ধুনচি নাচের আয়োজন করেছিল আইএফএ ৷ যা ডার্বি আয়োজনের আবহে প্রথমবার ৷ হাজার চল্লিশেক দর্শক মাঠে এসেছিলেন ৷ তারা আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে মোটের উপর উপভোগ্য ফুটবল দেখলেন ৷ একইসঙ্গে প্রিয় দলের আইএসএল প্রস্তুতির আভাসও পেয়ে গেলেন ৷
ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের মোট ন'জন ফুটবলার সদ্য তিনটি ফিফা আর্ন্তজাতিক প্রীতি ম্য়াচ খেলে দলে যোগ দিয়েছেন ৷ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস জাতীয় দল ফেরত জয় গুপ্তা এবং এডমুন্ড লালরিনডিকাকে যেমন একাদশে রাখলেন ৷ তেমনই ডিম্পেরিস সাহাল আব্দুল সামাদ এবং অভিষেক টেকচামকে রেখেছিলেন ৷ তবে গত ম্য়াচে দুরন্ত খেলা পিভি বিষ্ণুকে বসিয়ে জয়কে খেলানোর সিদ্ধান্ত খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি ৷ যেমন হয়নি রাইট-ব্য়াকে হার্দিক ভাটকে খেলানোর সিদ্ধান্ত ৷ টেকচামের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে উঠলেন না তিনি ৷
Keeping up the Champion habit! 🔥💚♥️ #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/LDtxxFvBq5— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) October 8, 2026
বিরতির শেষ মিনিটে জেলজকোভিচের একমাত্র গোল সাহালের ঠিকানা লেখা সেন্টার থেকে ৷ গোলের বল তৈরি করেছিলেন সার্বিয়ান ফুটবলার নিজেই ৷ এই একমাত্র গোলই তফাৎ গড়ে দিল দু'দলের মধ্যে ৷ এদিন ম্য়াচের শুরুতে অবশ্য ইস্টবেঙ্গলের দাপট ৷ ন'মিনিটে বাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথকে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন এডমুন্ড ৷ যা দেখে মনে হয়েছিল ফের হয়তো লাল-হলুদের দাপট দেখা যাবে ডার্বিতে ৷ কিন্তু সময় মত এগোয়, নিজেদের গুছিয়ে নেয় মোহনবাগান ৷ অভিষেকের সেন্টার থেকে হেডে ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে পারেননি মেহতাব সিং ৷ একটি ক্ষেত্রে বল নিয়ে বক্সে প্রবেশ করেও ফিনিশ করতে পারেননি ছাংতে ৷
বাকি সময় দু'দলের আক্রমণ পরস্পরের রক্ষণের জঙ্গলে থেমে গেল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে ক্রিস ইকোনোমিডিস, আকে লোবা এবং লুকাস জুওলিনস্কিকে নামিয়ে সমতায় ফেরার চেষ্টা করে লাল-হলুদ ৷ কিন্তু গত ম্য়াচে হ্যাটট্রিক করা ডেভিড লালহ্লানসাঙ্গাকে হাবাস কেন নামালেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য ৷ মাঝমাঠে ইস্টবেঙ্গলের দাপট দেখা গেল না বাসিম রশিদ এবং জিকসন সিংয়ের বিবর্ণ ফুটবলের কারনে ৷ সবমিলিয়ে সাহাল, জেলজকোভিচদের দাপটে মাঝমাঠের রাশ নিজেদের পায়ে রেখে ডুরান্ড হারের বদলা নিয়ে শিল্ড ঘরে তুলল মোহনবাগান ৷