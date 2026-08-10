সাহালের হ্যাটট্রিকে গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের পর্বে মোহনবাগান, ডিম্পেরিস'কে চিন্তায় রাখবে গোলনষ্ট

সাহালের হ্যাটট্রিকে গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের পর্বে মোহনবাগান, ডিম্পেরিস'কে চিন্তায় রাখবে গোলনষ্ট
একটি গোল করলেও গোটাছ'য়েক সুযোগ নষ্ট করলেন মনবীর ৷ গোলনষ্টের রোগে আক্রান্ত লিস্টন, কিয়ান'রাও ৷
Published : August 10, 2026 at 7:35 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ সোমবার সাহাল আব্দুল সামাদের হ্যাটট্রিকের সৌজন্যে ডুরান্ড কাপের গ্রুপ পর্বে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিল মোহনবাগান ৷ সেইসঙ্গে শীর্ষে থেকে শেষ আট নিশ্চিত করল প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিসের ছেলেরা ৷ এদিন কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 6-0 গোলে সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স'কে হারাল 17 বারের খেতাবজয়ীরা ৷ সাহালের হ্যাটট্রিকের পাশে স্কোরশিটে নাম তুললেন মনবীর সিং, জেমি ম্যাকলারেন ও অভিষেক টেকচাম সিং ৷ এর মধ্যে পরিবর্ত হিসেবে নেমে কাজ শুরু অজি স্ট্রাইকার ম্যাকলারেনের ৷
গ্রুপ পর্ব শেষ করলেও শেষ আটে সবুজ-মেরুনের প্রতিপক্ষ কারা, তা নিয়ে স্পষ্ট ছবি নেই ৷ কারণ আয়োজক ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ কোনও অজ্ঞাত কারণে গত কয়েকবছর ধরে বিষয়টি লটারি নামক ঢালের পিছনে রাখছে ৷ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নামার আগে গত ম্য়াচে ইস্টবেঙ্গলের কাছে আট গোল হজম করেছিল সিআইএসএফ ৷ এমন একটি দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগান শুরু থেকেই গোল উৎসবে মাতবে, এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল ৷ আর মাঠে নেমে এদিন প্রত্যাশায় সিলমোহরও দিলেন বাগান ফুটবলাররা ৷
তবে হাফডজন গোলে জয়ের দিনে গোলনষ্টের প্রদর্শনীতে মাতলেন মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোরা ৷ যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ৷ একটি গোল করলেও অন্তত ছ'টি সহজ গোলের সুযোগ হেলায় নষ্ট করলেন মনবীর ৷ লিস্টন কোলাসোও অবিশ্বাস্য সব গোলের সুযোগ হেলায় হারালেন ৷ পরিসংখ্যান বলছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট 29টি গোলমুখী শট নিয়ে তা থেকে ছ'টিতে গোল করেছে ৷
17 মিনিটে দেজান দ্র্যাজিচের বাড়ানো বল ধরে অভিষেক টেকচাম তা লিস্টনকে বাড়িয়ে দেন ৷ লিস্টন সেই বল সাহালকে বাড়িয়ে দিলে তা জালে রাখেন কেরল ফুটবলার ৷ পরের মিনিটে ফের গোল সবুজ-মেরুনের ৷ এবারেও স্কোরার সাহাল ৷ দ্র্যাজিচের পাস থেকে নিজের এবং দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন সাহাল ৷ 24 মিনিটে বাগানের তৃতীয় গোলদাতা মনবীর ৷ অভিষেকের পাস থেকে দলের তৃতীয় গোলটি করেন তিনি ৷ এরপর থেকে একের পর এক অবিশ্বাস্য সহজ সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী করলেন তিনি ৷ যা দেখে মাঠ এবং মাঠের বাইরে সকলেই বিরক্ত ৷
3/3 in the group stage sealed in style 😎#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/DOD1pJVd8j— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) August 10, 2026
এরইমধ্যে সাহাল আব্দুল সামাদ 37 মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন একক কৃতিত্বে ৷ মাঝমাঠ থেকে সোলো রানে বক্সের মধ্যে ঢুকে বিপক্ষ রক্ষণ ও গোলরক্ষকে পরাস্ত করে তৃতীয় গোলটি তুলে নেন ডার্বির গোলদাতা ৷ প্রথমার্ধেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল ৷ সবুজ-মেরুন জনতা সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিলেন মিগুয়েল ফিগেরার অভিষেক দেখতে ৷ সবুজ-মেরুন হেডস্যর 61 মিনিটে মনবীরের পরিবর্তে ম্য়াকলারেন'কে নামালেও মিগুয়েলকে নামাননি ৷ তবে 18 জনের স্কোয়াডে ছিলেন ব্রাজিলিয়ান ৷
অজি স্ট্রাইকার ম্য়াকলারেন মাঠে নামার সাত মিনিটের মধ্যে নতুন মরশুমে গোলের খাতা খোলেন ৷ মোহনবাগান হয়ে ষষ্ঠ গোলটি অভিষেকের ৷ আলবার্তো রড্রিগেজের বদলে অ্যালেক্স সাজি মাঠে নামলেও নির্বিষ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর পরীক্ষা এদিন হল না ৷ দ্র্য়াজিচের পরিবর্তে কিয়ান নাসিরি এলেও গোলনষ্টের রোগে আক্রান্ত তিনিও ৷ শেষমেশ ছ'গোলে জিতেই মাঠ ছাড়ে সবুজ-মেরুন ৷