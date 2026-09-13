কলকাতা লিগে কাল মহারণ, খেতাবের আরও কাছে পৌঁছতে চায় সবুজ-মেরুন; আশা বাঁচানোর লড়াই লাল-হলুদের

কলকাতা লিগে কাল মহারণ, খেতাবের আরও কাছে পৌঁছতে চায় সবুজ-মেরুন; আশা বাঁচানোর লড়াই লাল-হলুদের
প্রথম ম্যাচ জয় দিয়ে শুরু করায় আপাতত খেতাবি লড়াইয়ে এগিয়ে মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং ৷
Published : September 13, 2026 at 8:53 PM IST
কলকাতা, 13 সেপ্টেম্বর: কলকাতা প্রিমিয়র ডিভিশন লিগের গতিপ্রকৃতি মোটামুটি নিশ্চিত হতে চলেছে সোমবারই ৷ কলকাতায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড এসসি'র মুখোমুখি হতে চলেছে ৷ অন্যদিকে কল্যাণী স্টেডিয়ামে মহামেডান স্পোর্টিং বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ ঘিরে মিনি ডার্বির আবহ ৷ কাগজে-কলমে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান কলকাতা লিগ জয়ের দাবিদার ৷ কিন্তু প্রথম ম্যাচের ফলাফলের নিরিখে সুবিধাজনক জায়গায় মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং ৷ কারণ দু'টো দলই জয় দিয়ে শুরু করেছে ৷
অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে গোলশূন্য ড্র করে ইস্টবেঙ্গল এবং ইউনাইটেড এসসি কিছুটা ব্যাকফুটে ৷ ফলে সোমবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে এবং মোহনবাগান মাঠে জয়-পরাজয় লিগের ভাগ্য একপ্রকার নির্দেশ করে দেবে ৷ ভিন্ন ফলাফলে লিগ টেবিলের অঙ্ক জমে যেতে পারে ৷ মরশুমে প্রথম ট্রফির লক্ষ্যে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে আইএসএলের দেশীয় ব্রিগেড নামাচ্ছে সবুজ-মেরুন। ইউনাইটেড এসসি'র বিরুদ্ধেও তারা একইভাবে দল নামাবে বলেই ধরে নেওয়া যায় ৷ যদিও চোটের কারণে সেই দলে লিস্টন কোলাসো থাকবেন না ৷ প্রথম দলে সম্ভবত থাকবেন না দীপক টাংরিও ৷ সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ৷ বাকি দল প্রথম ম্যাচের মতোই ৷ কোচ বাস্তব রায় জানাচ্ছেন, তারা অবশ্যই জয়ের লক্ষ্যে নামবেন। একইসঙ্গে গোলসংখ্যা বাড়িয়ে নিকটতম প্রতিপক্ষদের খেতাব থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চান ৷
অন্যদিকে ইউনাইটেড এসসি'র কোচ বাগানেরই প্রাক্তনী লালকমল ভৌমিক ৷ মহামেডান স্পোর্টিং, ইস্টবেঙ্গলের পরে মোহনবাগানকেও বেকায়দায় ফেলতে চান তিনি ৷ জয়ের লক্ষ্যে দল মাঠে নামবে বলে হুঙ্কার তাঁরও ৷ ইস্টবেঙ্গল কোচ প্রথম ম্যাচ ড্র করে বেকায়দায়। অস্তিত্ব রক্ষায় মিনি ডার্বিতে জয়ই যে পাখির চোখ, তা স্পষ্ট করেছেন অর্চিষ্মান বিশ্বাস ৷ বারাসতে মিনি ডার্বি হওয়ার কথা থাকলেও পুলিশের অনুমতি না-মেলায় ম্যাচ কল্যাণীতে হবে ৷ মাঠ পরিবর্তনে লক্ষ্য বদল হচ্ছে না লাল-হলুদের ৷ চোট ও কার্ড সমস্যা কাটিয়ে প্রথম দলের তিন ফুটবলার ফিরছেন ৷ তবে রক্ষণভাগকে সাজাতে হচ্ছে ৷ কারণ চাকু মান্ডি এবং অঙ্কন ভট্টাচার্য অফিসের খেলার কারণে লাল-হলুদের সঙ্গে নেই ৷
এই অবস্থায় মনোতোষ চাকলাদারের সঙ্গে আরও একজনকে জুড়ে দিয়ে রক্ষণ সাজাতে হবে ৷ তবে পাওয়া না-পাওয়ার তালিকায় চোখ না-রেখে ইস্টবেঙ্গল জয় তুলে নিতে চায় ৷ এদিকে এএফসি চ্যাম্পিয়নস্ লিগ-টু'য়ের ম্য়াচ খেলতে রবিবার জর্ডান উড়ে গেল ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র দল ৷ 16 সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম ম্য়াচ আল-হুসেইনের বিরুদ্ধে ৷