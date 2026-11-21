টানা পঞ্চম জয়ের সঙ্গে ডার্বির আগে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারে চোখ সবুজ-মেরুনের
বাগানকে সরিয়ে শুক্রবার শীর্ষস্থান দখল করেছে বেঙ্গালুরু এফসি ৷ চার্চিলের বিরুদ্ধে জিতে তাই শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধারে মরিয়া প্যানোস অ্যান্ড কোং ৷
Published : November 21, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: পড়শি ইস্টবেঙ্গল যখন ক্রমেই ছন্দহীন, তখন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট দেশের সর্বোচ্চ লিগে রবিবার জয়ের টেম্পো ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর ৷ যা 29 নভেম্বর চলতি আইএসএলের প্রথম বড় ম্য়াচের আগে আত্মবিশ্বাসও বাড়াবে ৷ সেই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বিরতি চোট অস্বস্তি সরিয়ে নতুন করে স্টান্স নিচ্ছে প্যানাগিওটিস ডিম্পেরিস অ্যান্ড কোম্পানি ৷
রবিবার গোয়ার মাটিতে সবুজ-মেরুনের সামনে চার্চিল ব্রাদার্স চ্যালেঞ্জ ৷ যারা দেশের সর্বোচ্চ লিগে নবাগত ৷ আর নবাগতদের বিরুদ্ধেই ডিম্পেরিসের ছেলেরা টানা পঞ্চম জয়ের তাল ঠুকছে ৷ যা পয়েন্টস টেবিলে ফের শীর্ষেও পৌঁছে দেবে সুপার জায়ান্টকে ৷ শুক্রবার মুম্বই সিটি এফসিকে হারিয়ে মোহনবাগানকে টপকে লিগ টেবলের শীর্ষস্থান দখল করেছে বেঙ্গালুরু এফসি ৷
জয় দিয়ে শুরুটা চমকপ্রদ করলেও প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স আইএসএল মঞ্চে এখনও গুছিয়ে উঠতে পারেনি ৷ ঘরে-বাইরে যেখানেই খেলা হোক না কেন, গোয়ান জায়ান্টদের পুরনো দাপট নেই ৷ আই লিগের জমানায় প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স মানেই কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল কলকাতা দলগুলোর কাছে ৷ সেসব এখন অতীত ৷ কারণ আইএসএলের মঞ্চে সৈকত রাজ্যের পারিবারিক ক্লাবটি গুছিয়ে নিতে পারেনি নিজেদের ৷ ফলে মোহনবাগান শিবিরে আতঙ্ক সেভাবে নেই ৷ ডিম্পেরিস পুরো বিষয়টি জেনেও বিপক্ষ শিবিরের প্রতি সমীহ ছুড়ে দিচ্ছেন । একইসঙ্গে রাশ আলগা করতে নারাজ ৷ চোট সারিয়ে প্রায় পূর্ণশক্তির দল পেয়েও সংযত বাগানের গ্রিক কোচ ৷
তিনি জানালেন, প্রতিপক্ষ চার্চিল ব্রাদার্স সম্পর্কে হোমওয়ার্ক সেরেছেন তিনি ৷ প্রতিপক্ষ বেকায়দায় থাকলেও হাল্কাভাবে নেওয়ার কোনও কারণ প্য়ানোস দেখছেন না ৷ এপ্রসঙ্গে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচের উদাহরণ টেনেছেন বাগান কোচ ৷ মোহনবাগান টানা জিতলেও ভালো ফুটবল খেলছে বলা যাবে না। তবে ফুটবলে তিন পয়েন্ট শেষ কথা ৷ জিতলেও শেষ চারটি ম্যাচে চোট সমস্যায় ফেলেছিল। কিন্তু গোয়ায় মিগুয়েল ফিগেরা এবং সাহাল আব্দুল সামাদ ছাড়া সকলেই খেলার জায়গায় রয়েছেন ৷
Goa check-in: Done 😎🌴 #MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন https://t.co/mPVWamoU5z— Mohun Bagan Super Giant (@mohunbagansg) November 21, 2026
মাঝমাঠে ফিরছেন আপুইয়া ৷ একাদশে শুরু করছেন জেমি ম্যাকলারেনও ৷ থাকছেন লি আরউইন ৷ সমির জেলজকোভিচ এবং দেজান দ্র্যাজিচরাও আছেন ৷ ফলে আক্রমণ এবং মাঝমাঠের ভারসাম্যে খামতি নেই ৷ বাড়তি হিসেবে সুহেল ভাট রয়েছেন ৷ যিনি সম্প্রতি সাফের সর্বাধিক গোলস্কোরার হয়েছেন ৷ ফলে গোল করার লোকেরও অভাব নেই ডিম্পেরিসের হাতে ৷ এবার মশলার সঠিক মিশ্রণে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ গ্রিক কোচের ৷