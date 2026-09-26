ময়দানি রাজনীতির উল্টোপথে হেঁটে কংগ্রেসে যোগ মহামেডান সভাপতির
হুমায়ুন কবীরের জুতোয় পা গলিয়ে সাদা-কালোর প্রেসিডেন্ট পদে বসেছেন গজল জাফর ৷ এবার সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ তাঁর ৷
Published : September 26, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 8:32 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বর্তমান সভাপতি গজল জাফর এবার সক্রিয় রাজনীতিতে ৷ শনিবার কংগ্রেসে যোগদান করলেন তিনি ৷ এদিন দুপুরে দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক প্রকাশ জোশি'র উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি ৷ গজল জাফর দীর্ঘদিন সাদা-কালো শিবিরের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ৷ ক্লাবের একসময়ের সহ-সভাপতি এবং সচিব এখন সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন ৷ আরেক সক্রিয় রাজনীতিক হুমায়ুন কবীরের জুতোয় পা গলিয়েছেন তিনি ৷ এবার গজলের সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান অন্য মাত্রা যোগ করল বৈকি ৷
কেন কংগ্রেসে যোগদান করলেন সাদা-কালো শিবিরের সভাপতি, তা নিয়ে আপাতত জল্পনা ময়দানে ৷ কারণ রাজ্যে পালাবদলের পর নয়া সরকার রাজনীতিমুক্ত ময়দানের বুলি আওড়ালেও আখেরে তা হচ্ছে না ৷ অন্যান্য ক্লাবের কর্তাদেরও দেখা যাচ্ছে শাসকদলকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করতে ৷ ব্যতিক্রম নয় বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা সিএবি ৷ তবে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ময়দানের নামীদামি ক্লাবের কোনও কর্তার ছিল না ৷ এমন পরিস্থিতিতে উল্টোপথে হাঁটলেন মহামেডান সভাপতি ৷ তিনি সাফ বলেন, "আমি রাহুল গান্ধীকে পছন্দ করি। তাঁর কথা আমায় প্রভাবিত করেছে ৷ তাই আমি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি ৷"
মহামেডান স্পোর্টিং বর্তমানে অর্থনৈতিক ভাবে বেকায়দায় ৷ বারবার ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের সাহায্য নিতে প্রস্তুত তারা ৷ এমন সময় সভাপতির কংগ্রেসে যোগদানের ফলে সমীকরণ বদলে সমস্যায় পড়তে পারে মহমেডান স্পোর্টিং ? কারণ এর আগে পূর্বতন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ক্লাবের একাধিক সদস্য ৷ সেই সময় ক্লাব সরকারের তরফে সাহায্যও পেত ৷ সেরকম কোনও সাহায্য যদি আজকের পর বর্তমান সরকার মহামেডানকে না-করে সেক্ষেত্রে কি দায় নেবেন ক্লাব সভাপতি গজল জাফর ? প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিয়ে জাফর জানালেন, তাঁর কংগ্রেসে যোগ দেওয়া নিয়ে ক্লাবের কোনও সমস্যা হবে না ৷
তাঁর কথায়, "ক্লাবের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই ৷ রাজ্য সরকার যদি আমাদের ক্লাবকে সাহায্য করে আমরা তা গ্রহণ করতে রাজি ৷ আমরা ভালোভাবে ক্লাব চালাতে চাই ৷ এখন নিজেরাই ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ৷ ভবিষ্যতে আমরা চাই রাজ্য সরকার আমাদের সাহায্য করুক ক্লাবে স্পনসর নিয়ে আসতে ৷" এদিকে গজল জাফরের হাত ধরে এবার ময়দানি রাজনীতিতে কংগ্রেসও শক্ত অবস্থান তৈরি করতে পারবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ৷