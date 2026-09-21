আইএফএ রিপ্লে'র দাবি না-মানায় শিল্ড পাকাপাকিভাবে বয়কট মহামেডানের

আইএফএ রিপ্লে'র দাবি না-মানায় শিল্ড পাকাপাকিভাবে বয়কট মহামেডানের
মহামেডানের পরিবর্ত কোনও ক্লাবের নাম এখনও ঘোষণা করতে পারেনি আইএফএ ৷
Published : September 21, 2026 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: স্পষ্ট অফসাইডে গোল করে কলকাতা লিগের মিনি ডার্বি জিতেছে মোহনবাগান ৷ এই মর্মে অভিযোগ করে শনিবারই আইএফএ'র কাছে ম্য়াচ পুনরায় আয়োজনের দাবি জানিয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং ৷ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনও উত্তর না-পেয়ে রবিবার শিল্ডে অংশগ্রহণ না-করার সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছিল সাদা-কালো শিবির ৷ তবে শেষ চেষ্টা করতে সোমবার মহামেডান কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল আইএফএ ৷ সেখানেও গলল না বরফ ৷ বঙ্গ ফুটবলের গভর্নিং বডি রিপ্লে ম্য়াচের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড থেকে সরে দাঁড়াল মহামেডান ৷
তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ায় সোমবার আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তকে চূড়ান্তভাবে শিল্ড বয়কটের কথা জানিয়ে এসেছেন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবল সচিব বেলাল আহমেদ ৷ মহামেডান স্পোর্টিং যে আইএফএ শিল্ড থেকে সরে দাঁড়ানোর পথে হাঁটতে চলেছে, তা রবিবারই ইটিভি ভারত'কে জানিয়ে দিয়েছিলেন সচিব ওয়াসিম আক্রাম ৷ সোমবার সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ল বলা যায় ৷ মহামেডান সরে দাঁড়ানোয় পাঁচ দলীয় আইএফএ শিল্ড শুরু হচ্ছে আগামী 23 সেপ্টেম্বর ৷ মোহনবাগান নিজেদের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে শ্রীনিধি ডেকানের ৷ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিল্ড পাঁচ দলীয় টুর্নামেন্ট হতে চলেছে কারণ মহামেডান সরে দাঁড়ানোয় পরিবর্ত কোনও দলের নাম এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ এত স্বল্প সময়ে কোনও দল অংশগ্রহণে ইচ্ছুক হবে কি না, তাও স্পষ্ট নয় ৷
আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানান, মহামেডান স্পোর্টিংয়ের রিপ্লে প্রস্তাব মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয় ৷ রেফারি যত খারাপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, রিপ্লে ম্য়াচের ইতিহাস আইএফএ'তে নেই ৷ তবে বিষয়টি তদন্ত করে রেফারির দোষ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ৷ একইসঙ্গে রেফারিংয়ের অজুহাতে কোনও ক্লাবের টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানো খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতা নয় বলে জানান তিনি ৷ যা পরিস্থিতি তাতে মহামেডান বয়কট করায় পাঁচ দলের শিল্ড হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি ৷ সেক্ষেত্রে বাই পেয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করবে ইস্টবেঙ্গল ও পঞ্জাব এফসি ৷ উল্লেখ্য, মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল বনাম মহামেডান ম্য়াচ দিয়েই শিল্ডের ঢাকে কাঠি পড়ার কথা ছিল ৷
এদিকে শিল্ডের জন্য ছয় বিদেশিকে রেজিস্ট্রেশন করানোর পাশাপাশি একই সময়ে মাঠে ছ'জনকেই রাখতে পারে দলগুলো ৷ জানিয়ে দিল আইএফএ ৷ কিশোরভারতী এবং বারাসত স্টেডিয়ামে হবে টুর্নামেন্টের ম্য়াচ ৷ ইস্টবেঙ্গলকে নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও শিল্ডে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট পূর্ণ শক্তির দলই নামাচ্ছে ৷ তবে ভারতীয় দলে পাঁচ ফুটবলার থাকায় কলকাতা লিগের দল থেকে কয়েকজনকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গতবারের চ্য়াম্পিয়নরা ৷ লিগের ট্রফি সম্ভবত শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচের দিন মোহনবাগানের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ ইস্টবেঙ্গল শিল্ডে মূলত কলকাতা লিগের দল খেলানোরই পক্ষপাতী ৷ তবে সিনিয়র দলের কয়েকজনকে শর্তসাপেক্ষে খেলার অনুমতি হাবাস দিতে পারেন ৷ তাই রেজিস্ট্রেশন করানো হচ্ছে বলেই খবর ৷