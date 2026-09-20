লিগের ফাইনালে 'গোল চুরি', মোহনবাগানকে খেতাব পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ শিল্ডে নেই মহামেডান

লিগের ফাইনালে 'গোল চুরি', মোহনবাগানকে খেতাব পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ শিল্ডে নেই মহামেডান
রি-ম্য়াচের দাবি জানিয়ে আইএফএ'কে মেইল করেছে মহামেডান ৷ কিন্তু উত্তর না-আসায় শিল্ডে না-খেলার সিদ্ধান্ত ৷
Published : September 20, 2026 at 7:33 PM IST
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: আটবছর পর কলকাতা ফুটবল লিগ এসেছে মোহনবাগানের ঘরে ৷ চ্য়াম্পিয়নশিপ রাউন্ডের তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে শনিবার মহামেডানকে 3-2 গোলে হারিয়ে খেতাব ঘরে তুলেছে বাস্তব রায়ের ছেলেরা ৷ কিন্তু সবুজ-মেরুনের সেই খেতাব জয় এসেছে গোলচুরি করে ৷ এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ সাদা-কালো সচিব ওয়াসিম আক্রামের ৷ প্রতিবাদে আইএফএ শিল্ড থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল মহামেডান ৷
আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী আইএফএ শিল্ড ৷ প্রতিযোগিতার প্রথমদিনই ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হওয়ার কথা রয়েছে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের ৷ এমন সময় কলকাতা লিগের শেষ ম্য়াচে খারাপ রেফারিংয়ের অভিযোগ তুলে বিস্ফোরক মহামেডান শিবির ৷ সাদা-কালো শিবিরের তরফে পুনরায় লিগের ম্য়াচটি আয়োজনের দাবি জানিয়ে শনিবারই মেইল করা হয়েছে বাংলা ফুটবলের নিয়ামক সংস্থাকে ৷ কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পেরোতে চললেও কোনও জবাব না-আসায় শিল্ড থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত তাদের ৷ 'আমাদের বিরুদ্ধে গোলচুরি হয়েছে', এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন মহামেডান সচিব ওয়াসিম আক্রাম ৷
ঘটনার সূত্রপাত শনিবার বারাসতে মোহনবাগান বনাম মহামেডান ম্যাচের 74 মিনিটে ৷ মোহনবাগানের হয়ে গতকাল জয়সূচক গোলটি করেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে গোলের পাসটি বাড়ান সাহাল আব্দুল সামাদ ৷ কিন্তু বল ধরার সময় পরিষ্কার অফসাইড থেকে অনসাইডে এসেছিলেন বাগানের সিনিয়র দলের সংশ্লিষ্ট ফুটবলারটি ৷ লাইন্সম্য়ান পতাকা তুললেও রেফারি গোলের নির্দেশ দিলেন কীভাবে ? প্রশ্ন তুলে ইটিভি ভারতের সঙ্গে ফোনালাপে গর্জে ওঠেন মহামেডান সচিব ৷ মোহনবাগান-মহামেডান কর্তারা তো ছিলেনই, খোদ আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তের উপস্থিতিতে কীভাবে এরকম গোলচুরি হল মহামেডানের বিরুদ্ধে ? প্রশ্ন তুলেছেন সচিব ওয়াসিম আক্রাম ৷
আর সে কারণেই আইএফএ পরিচালিত শিল্ড থেকে নাম প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন তিনি ৷ তবে তাঁদের মেইলের যদি সদর্থক জবাব আসে তাহলে শিল্ডে অংশগ্রহণের বিষয়টি পুনরায় ভাবনাচিন্তা করা হবে বলেও জানিয়েছেন ওয়াসিম আক্রাম ৷ তিনি বলেন, "এর বদলে তো একটি দলকে ডেকে ট্রফি তুলে দিলেই হয় ৷ নিয়ম কী আছে দেখেশুনে 74 মিনিটের পর থেকে ফের খেলা হোক ৷ আমাদের ছেলেরা তো দেখিয়ে দিল লড়াই কাকে বলে। এভাবে চলতে পারে না ৷ পরের বছর আবার লিগে খেলব আমরা ৷"
মিনি ডার্বিতে জিতলে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সামনেও লিগ জয়ের সুযোগ ছিল ৷ আর ম্য়াচটি ড্র হলে খেতাব উঠত ইস্টবেঙ্গলের হাতে ৷ ফলে 2018 সালের পর বাগানের লিগজয়ে মিশে রইল গোলচুরির মারাত্মক অভিযোগ ৷ লাইন্সম্য়ান পতাকা তুললেও রেফারি কেন এড়িয়ে গেলেন ? তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক ৷ মহামেডান শেষ পর্যন্ত নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে বহাল থাকলে কম সময়ের মধ্যে অন্য কোনও দলকে শিল্ডে অংশগ্রহণের জন্য রাজি করানো যাবে কি না, তাও স্পষ্ট নয় ৷ আর কোনও দল শূন্যস্থান পূরণ না-করলে গ্রুপের বাকি দু'টি দল ইস্টবেঙ্গল ও পঞ্জাব এফসি সরাসরি শেষ চারে পৌঁছে যাবে ৷