প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে মহামেডান থেকে অপসারিত হুমায়ুন কবীর, নয়া সভাপতি গজল জাফর

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে মহামেডান থেকে অপসারিত হুমায়ুন কবীর, নয়া সভাপতি গজল জাফর
লাগাতার চেক বাউন্সের ঘটনায় হুমায়ুনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিলেন মহামেডান সমর্থকরা ৷ ফলত কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তে দায়িত্বগ্রহণের দু'মাসের মধ্যেই পদ গেল নওদাঁ বিধায়কের ৷
Published : August 6, 2026 at 3:38 PM IST
কলকাতা, 6 অগস্ট: সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গিয়েছিল ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলমোহর পড়ল তাতে ৷ দায়িত্বগ্রহণের মাত্র দু'মাসের মধ্যে মহামেডান স্পোর্টিং'য়ের সভাপতির পদ থেকে অপসারিত হুমায়ুন কবীর ৷ এদিন ক্লাব তাঁবুতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে সভাপতি পদ থেকে নওদাঁ ও রেজিগরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সচিব ওয়াসিম আক্রাম ৷ তিন-তিনবার দেড় কোটি টাকার চেক বাউন্স হওয়ার ঘটনায় হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন মহামেডান সমর্থকরা ৷ শেষপর্যন্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে অপসারিত হতে হল আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা'কে ৷
প্রায় 14 কোটি টাকা দেনার দায় ঘাড়ে নিয়ে মহামেডানের সভাপতি পদে এসেছিলেন হুমায়ুন কবীর ৷ দায়িত্ব নিয়ে দেনায় ডুবে থাকা ক্লাবকে বাঁচানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক ৷ কিন্তু তা নিছক প্রতিশ্রুতি হয়েই রয়ে যায় ৷ সম্প্রতি তিনবার তাঁর স্বাক্ষর করা দেড় কোটির (50 লক্ষ টাকা করে) চেক বাউন্স হয় ৷ যাতে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল ক্লাবের অন্দরে ৷ সচিব ওয়াসিম আক্রামের নেতৃত্বে দিনকয়েক আগে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেন সাদা-কালো কর্তারা ৷ গত 3 অগস্ট চেক বাউন্সের জন্য হুমায়ুন কবীর'কে মহামেডান ক্লাবের তরফে চিঠি দেওয়া হলেও তার কোনও উত্তর সময়ের মধ্য এসে পৌঁছয়নি ৷ শেষমেশ বৃহস্পতিবার তাঁকে বিতাড়িত করল কার্যকরী কমিটি ৷
অথচ আমিরুদ্দিন ববি, ইস্তেয়াক আহমেদ নেতৃত্বাধীন কমিটিকে ভেঙে ঘটা করে মাসদু'য়েক আগে সভাপতির পদে বসেছিলেন হুমায়ুন ৷ কথা দিয়েছিলেন, ক্লাবের আর্থিক সমস্যা মিটিয়ে দেবেন ৷ প্রথম পনেরো দিনের মধ্যে 13 কোটি টাকা দেনা শোধ করার বন্দোবস্তের পাশাপাশি অন্তত 25 কোটি টাকা ক্লাবকে এনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নওদাঁ'র বিধায়ক ৷ ক্লাবকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হওয়ার কথা শুনিয়েছিলেন তিনি ৷ আইএসএল থেকে অবনমিত কলকাতার ক্লাবটি হুমায়ুনের প্রতিশ্রুতিতে আশার আলো দেখেছিল ৷ কিন্তু প্রতিশ্রুতির কিছুই পূরণ করেননি হুমায়ুন কবীর ৷
বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে বৈঠকে বসেছিল ক্লাবের কার্যকরী সমিতি ৷ সমিতির আটজন সদস্যের মধ্যে বৈঠকে হাজির সাতজনই হুমায়ুন কবীরের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷ সর্বসম্মতিক্রমে ক্লাবের প্রাক্তন সচিব গজল জাফর'কে নয়া সভাপতি বেছে নিয়েছেন তাঁরা ৷ চলতি মরশুমে বর্তমানে কলকাতা লিগের পাশাপাশি ডুরান্ডে অংশ নিয়েছে মহামেডান ৷ ফুটবলারদের বকেয়া শোধ করায় ফিফা'র নিষেধাজ্ঞা উঠেছে সাদা-কালো শিবিরের ৷ নয়া দেশি-বিদেশি ফুটবলারদের সই করিয়ে স্বমহিমায় ফেরার চেষ্টা শুরু হয়েছে ক্লাবে ৷ এমন সময় হুমায়ুনের ঘটনায় অস্বস্তি বেড়েছে সাদা-কালো শিবিরে ৷