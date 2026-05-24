প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার বার্তা, অচলাবস্থা কাটাতে দুই বিধায়ককে চিঠি মহামেডানের

প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হওয়ার বার্তা, অচলাবস্থা কাটাতে দুই বিধায়ককে চিঠি মহামেডানের
দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিলেন নওশাদ এবং হুমায়ুন ৷ সেইমতো দুই বিধায়কের কাছে চিঠি গেল সাদা-কালো শিবিরের তরফে ৷
Published : May 24, 2026 at 1:28 PM IST
কলকাতা, 24 মে: কোনও রাখঢাক নয় ৷ অচলাবস্থা কাটাতে এবার সরাসরি দুই বিধায়কের দ্বারস্থ হল মহামেডান স্পোর্টিং ৷ রেড রোডের ধারে অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবটি দীর্ঘদিন আর্থিক সংকটে ভুগছে ৷ সংকট কাটিয়ে আগামী মরশুমে যাতে ছন্দে ফিরতে পারে ক্লাব, তাই এবার বিধায়কদের দ্বারস্থ সাদা-কালো শিবির ৷ চিঠি গিয়েছে বাঙ্কারহিল কর্তা দীপক সিং'য়ের কাছেও ৷
মাঝে বাঙ্কারহিল এবং পরবর্তীতে কলকাতারই একটি সংস্থা লগ্নিকারী হিসেবে এলেও তাতে মহামেডানের সমস্যা মেটেনি, বরং বেড়েছে ৷ লগ্নিকারী সংস্থার অসহযোগিতায় ফুটবল দলের সঙ্গে জড়িত সকল সদস্যদের বেতন বকেয়া ৷ বিভিন্ন ভেন্ডাররা টাকার জন্য তাগাদা দিয়েছে ৷ বিদেশি ফুটবলার এবং কোচেরা ফিফার দ্বারস্থ হয়েছে ৷ যে কারণে নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও কোনওরকমে তা তুলে নিয়ে এবারের আইএসএল খেলেছিল মহমেডান ৷ কিন্তু তাতে লাভ হয়নি ৷ মহামেডান একটি ম্যাচও জিততে না-পেরে অবনমনের আওতায় পড়েছে। ৷ সামনে নতুন মরশুম ৷ কিন্তু শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের আর্থিক সমস্যা আরও জটিল হয়েছে ৷ এমতাবস্থায় রাজ্যে পালাবদলের পর দুই বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী এবং হুমায়ুন কবীরের দ্বারস্থ মহামেডান কর্তারা ৷
ক্লাবের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে মহামেডান কর্তারা চাইছেন নওশাদ সিদ্দিকী বা হুমায়ুন কবীররা এগিয়ে আসুন ৷ যাঁরা ক্লাবে স্পনসর আনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ৷ ক্লাবের তরফে দুই বিধায়ককে একযোগে চিঠি দেওয়া হয়েছে ক্লাবের তরফে ৷ একইসঙ্গে বাঙ্কারহিল কর্তা দীপক সিংকেও চিঠি পাঠিয়েছে ক্লাব ৷ ক্লাব সচিব ইস্তেয়াক রাজু আহমেদ বলছেন, "আমরা সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে শুনেছি যে ওনারা মহামেডান ক্লাবের এই সংকটের সময় পাশে দাঁড়াতে আগ্রহী ৷ তাই ওনাদের কী দৃষ্টিভঙ্গি সেটা জানতে আমরা আগ্রহ দেখিয়েছি ৷"
নওশাদকে লেখা চিঠিতে বলা হয়েছে, "আপনি যেভাবে আমাদের ক্লাবকে সাহায্য করতে আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাতে আমরা আপ্লুত ৷ আমরা এটাও জানতে পেরেছি যে আপনার কোনও প্রতিনিধিকে ক্লাবের উন্নয়নের জন্য নিয়োগ করতে চান ৷ আমরা এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই ৷ ইনভেস্টর নিয়ে কী ভাবছেন, আপনার বৃহত্তর ভাবনা কী- সবটাই জানতে চাই ৷" হুমায়ুন কবীরকে লেখা চিঠিতে আবার তাঁকে সরাসরি ক্লাব প্রশাসনে যোগ দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে ৷ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতাকে ক্লাবে এসে কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতেরও আহ্বান জানানো হয়েছে ৷
তবে সাদা-কালো কর্তারা এখানেই থামবেন না ৷ সমস্যা না-মিটলে আগামিদিনে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থও তাঁরা হতে পারেন বলে জানিয়েছেন কার্যকরী সভাপতি কামারউদ্দিন আহমেদ ৷