তিন-তিনবার দেড় কোটির চেক বাউন্স, মহামেডানে অস্বস্তি বাড়ালেন সভাপতি হুমায়ুন

তিন-তিনবার দেড় কোটির চেক বাউন্স, মহামেডানে অস্বস্তি বাড়ালেন সভাপতি হুমায়ুন
চেক-বাউন্স অস্বস্তির মাঝেই অবশ্য কলকাতা লিগে তৃতীয় জয় পেল সাদা-কালো ব্রিগেড ৷
Published : July 30, 2026 at 8:33 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বদল এসেছে মহামেডান স্পোর্টিং'য়ের কার্যকরী কমিটিতে ৷ সবপক্ষের সম্মতিতে আমিরউদ্দিন ববি'র জুতোয় পা গলিয়ে গত মাসে রেড রোড সংলগ্ন ক্লাবের সভাপতির পদে বসেছেন নওদাঁ ও রেজিনগরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ দায়িত্ব নিয়েই দেনায় ডুবে থাকা ক্লাবকে বাঁচানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন হুমায়ুন ৷ কিন্তু সেই আশ্বাস এখনও পর্যন্ত নিছক প্রতিশ্রুতি হয়েই রয়ে গিয়েছে ৷ 14 কোটি টাকা দেনা মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হুমায়ুনের দেড় কোটি টাকার চেক-বাউন্স হয়েছে ৷ তাও একবার নয়, তিন-তিনবার ৷
সবে সবে ফিফা'র ট্রান্সফার নিষেধাজ্ঞা উঠেছে ক্লাবের ৷ নয়া দেশি-বিদেশি ফুটবলারদের সই করিয়ে স্বমহিমায় ফেরার চেষ্টা শুরু হয়েছে ক্লাবে ৷ এমন সময় হুমায়ুনের চেক-বাউন্স অস্বস্তি বাড়িয়েছে সাদা-কালো শিবিরে ৷ আনুষ্ঠানিকভাবে এব্যাপারে কোনও মহামেডান কর্তা বিবৃতি না-দিলেও সূত্রের খবর ভিতর ভিতর তাঁরা অসন্তুষ্ট ৷ তবে হাল ছাড়ছেন না নওদাঁ'র বিধায়ক ৷ চতুর্থবার কোনও সমস্যা হবে না, এমনটাই ক্লাবকে হুমায়ুন জানিয়েছেন বল সূত্রের খবর ৷ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়কের আশ্বাসে অবশ্য আর চিড়ে ভিজছে না ৷ ফলে কলকাতা লিগে টানা তৃতীয় জয়ের দিনেও ক্ষোভের আগুন মহামেডান ক্লাবে ৷
ডুরান্ডের প্রথম ম্য়াচে গত সোমবার বাঘপত এফসি'কে চার গোলে উড়িয়ে দিয়েছে মহামেডান ৷ এরপর বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগেও অপ্রতিরোধ্য মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু'র ছেলেরা ৷ কলকাতা লিগে এদিন অনায়াস দক্ষতায় তৃতীয় জয়টি তুলে নিল সাদা-কালো ব্রিগেড ৷ সুরুচি সংঘকে 2-0 গোলে হারাল তারা ৷ চার ম্যাচ খেলে তৃতীয় জয় তুলে নিয়ে দু'য়ে উঠে এল মহামেডান ৷ লক্ষ্মীবারে মহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে জোড়া গোল লালরেমসাঙ্গা ফানাই এবং ফারদিন আলি মোল্লা'র ৷
বৃষ্টিভেজা মাঠে বিরতির আগে মহামেডান ম্যাড়মেড়ে ৷ গোলমুখে ব্যর্থতা, ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে বিরতির আগে মহামেডান গোলমুখ খুলতে পারেনি ৷ ফলে গ্যালারিতে হতাশা বাড়ছিল ৷ দ্বিতীয়ার্ধে ছবিটা বদলায় ৷ ভুল শুধরে সুরুচির ডেডলক ভাঙেন সাদা-কালো ফুটবলাররা ৷ 66 মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা লালরেমসাঙ্গা প্রথম গোলটি করেন ৷ ডুরান্ড হোক বা কলকাতা লিগ, লালরেমসাঙ্গা ধারাবাহিক ভালো ফুটবল খেলে চলেছেন ৷ দ্বিতীয় গোলটি পেতে 86 মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় মহামেডানকে ৷ গোল করে দলকে গ্রুপ-বি'তে দলকে দ্বিতীয়স্থানে তুলে আনেন ফারদিন আলি মোল্লা ৷ 11 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে কোল ইন্ডিয়া ৷