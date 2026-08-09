বারাসতে লিগের ম্য়াচে কলকাতা পুলিশকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে মহামেডান

বারাসতে লিগের ম্য়াচে কলকাতা পুলিশকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে মহামেডান
একইদিনে কোল ইন্ডিয়া পয়েন্ট নষ্ট করায় ম্যাচ জিতে গ্রুপ-বি'র শীর্ষে সাদা-কালো শিবির ৷
Published : August 9, 2026 at 3:08 PM IST
বারাসত, 9 অগস্ট: পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে মহামেডানের গত ম্য়াচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়েছে ৷ সেই ম্য়াচের বাকি অংশ পরবর্তীতে আইএফএ'র ঘোষিত সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে ৷ সে যাইহোক, শনিবার বারাসত স্টেডিয়ামে ক্যালকাটা পুলিশের বিরুদ্ধে ম্য়াচ জিতে মহামেডানের কাছে সুযোগ ছিল গ্রুপ-বি'র শীর্ষস্থান পাকা করে নেওয়া ৷ সেই সুযোগ হাতছাড়া করল না সাদা-কালো ব্রিগেড ৷ 2-0 গোলে ক্যালকাটা পুলিশ'কে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে পৌঁছে গেল মহামেডান ৷ কোল ইন্ডিয়া'কে টপকে গেল তারা ৷
বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে মহামেডানের হয়ে গোল দু'টি করেন মহম্মদ ফারদিন আলি মোল্লা ও লালথানকিমা রোৎলুয়াঙ্গা ৷ শনিবার বারাসত স্টেডিয়ামে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখাল মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু'র ছেলেরা। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে শুরু করে মহামেডান ৷ মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে একের পর এক আক্রমণে চাপে ফেলে ক্যালকাটা পুলিশের রক্ষণভাগ'কে ৷ প্রথমার্ধেই তার ফসল তুলে নেয় সাদা-কালো শিবির ৷ দ্রুত পাসিং ও প্রান্তিক আক্রমণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে বারবার বিপাকে ফেলতে থাকে মহামেডান 19 মিনিটে দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন ফারদিন আলি মোল্লা ৷ তাঁর নিখুঁত ফিনিশিংয়ে এগিয়ে যায় সাদা-কালো ৷
ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধেও মহামেডানের খেলোয়াড়দের আক্রমণের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। সেই ধারাবাহিকতার ফল হিসেবেই ব্যবধান বাড়ান লালথানকিমা ৷ 72 মিনিটে তাঁর গোলে ম্যাচ কার্যত মুঠোয় পুরে নেয় 14 বারের কলকাতা লিগ জয়ীরা ৷ রক্ষণ অটুট রেখে শেষ পর্যন্ত 2-0 গোলে জিতেই মাঠ ছাড়ে মহামেডান ৷ পাঁচ ম্য়াচে শীর্ষস্থান দখল করে নেওয়া মহামেডানের ঝুলিতে এখন 13 পয়েন্ট ৷ সাত ম্য়াচে 12 পয়েন্ট নিয়ে দু'য়ে কোল ইন্ডিয়া ৷
কোল ইন্ডিয়া শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারত যদি মেসারার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে এদিন তারা পয়েন্ট নষ্ট না-করত ৷ নৈহাটির বঙ্কিমচন্দ্র স্টেডিয়ামে শনিবার কোল ইন্ডিয়া পিছিয়ে পড়েও মেসারার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে 1-1 গোলে ড্র করে ৷ ম্যাচের প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে সৌভিক বিশ্বাসের গোলে এগিয়ে যায় মেসারার্স ক্লাব। কিন্তু সংযুক্তি সময়ে শুভম হেমব্রমের গোলে সমতা ফিরিয়ে শেষ পর্যন্ত এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে কোল ইন্ডিয়া ৷