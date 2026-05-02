আইএসএলের মাঝে অনুশীলন বয়কট ফুটবলারদের, দুর্দশা প্রকট মহামেডানে

আইএসএলের মাঝে অনুশীলন বয়কট ফুটবলারদের, দুর্দশা প্রকট মহামেডানে
শ্রম দিবসেই চরম পদক্ষেপ নিলেন দলের ফুটবলাররা ৷ বেতন বকেয়া থাকায় অনুশীলন বন্ধ মহামেডানে ৷
Published : May 2, 2026 at 10:59 AM IST
কলকাতা, 2 মে: শ্রম দিবসেই 'ফুটবল ডাউন' করলেন মহামেডান ফুটবলাররা ৷ কেন ফুটবল থেকে পা সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন সাদা-কালো ফুটবলাররা ? উত্তরটা এককথায় বকেয়া বেতন ৷ এই মুহূর্তে চরম আর্থিক অনটনে ডুবে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন মহামেডান স্পোর্টিং ৷ সেইসঙ্গে আইএসএলে অবনমন বাঁচানোর লড়াই লড়ছে ৷ গত দু'ম্যাচে অবশ্য অপরাজিত তারা ৷ পরের চারটি ম্যাচ থেকে অন্তত দু'টো জয় তুলে নিতে পারলে হয়তো অবনমন বাঁচবে কলকাতার তৃতীয় প্রধানের ৷ কিন্তু যাঁরা অবনমন বাঁচানোর লড়াই লড়বে তাদের পেটে খিদে ৷ ফলত তাঁরা বলে লাথি মারতে নারাজ ৷
দলের হেড কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু তো ভুলেই গিয়েছেন, ঠিক কতোটা বেতন বকেয়া রয়েছে তাঁর ৷ সবমিলিয়ে বেতন বকেয়া থাকায় আগামী 10মে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগে অনুশীলন বয়কট করলেন মহামেডান ফুটবলাররা। যেটা ঘটল শুক্রবার মে দিবসেই ৷ ফুটবলাররা বয়কট করায় এদিন অনুশীলন করাতে এসে মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকেন কোচ মেহরাজউদ্দিন ৷ যদিও একই ছবি গতবছরও দেখা গিয়েছিল রেড-রোডের ধারের ক্লাবে। এরপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে চলতি আইএসএলে খেলতে নেমেছে সাদা-কালো শিবির ৷ কিন্তু আর্থিক সংকটের ছবিটা খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে দলের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে ৷ প্রভাব পড়ছে দলের পারফরম্যান্সে ৷ টানা সাত ম্যাচ হারতে হয়েছে মহামেডানকে ৷ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে হজম করতে হয়েছে সাত গোল ৷ লিগ টেবিলে সকলের নীচে মহমেডান ৷ এমন সময় ফুটবলারদের অনুশীলন বয়কট দুর্দশা আরও প্রকট করল সাদা-কালো শিবিরে ৷
মহামেডান মাঠে দাঁড়িয়ে এবিষয়ে আক্ষেপ করে মেহরাজউদ্দিন বলেন, "সকলেরই বেতন বকেয়া আছে ৷ কারও তিন মাস, কারও পাঁচ মাস, কারও তার চেয়েও বেশি ৷ একটা খবর ছড়িয়েছিল যে বকেয়া না-পেলে ফুটবলাররা কেউ আসবেন না অনুশীলনে ৷ আমারও বেতন বাকি রয়েছে, কত মাসের বেতন পাইনি আমার মনেও নেই ৷" কবে পুরো বেতন পাবেন দলের ফুটবলাররা, তা নিয়ে কিছু জানা নেই মেহরাজের ৷ তবে তাঁর আশা, আগামী 4 মে'র মধ্যে বকেয়া বেতনের কিছুটা হয়তো তুলে দেওয়া হবে সকলের হাতে ৷ তারপর অনুশীলনে ফিরতে পারেন ফুটবলাররা ৷
মেহরাজের আক্ষেপ, গত তিন ম্যাচে খানিকটা ছন্দে ফিরেছিল দল ৷ এহেন পরিস্থিতিতে অনুশীলন না-করলে সেই ছন্দ নষ্ট হয়ে যাবে ৷ উল্লেখ্য, অতীতেও একাধিকবার অনুশীলন বয়কট করেছেন মহামেডান ফুটবলাররা ৷ কিন্তু চলতি মরশুমে এহেন পদক্ষেপ এই প্রথমবার করলেন তাঁরা ৷ গোলরক্ষক কোচ শুভাশিস রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন, ক্লাব-কর্তাদের উচিত ছিল মাঠে এসে কথা বলে সমস্যা সমাধান করা ৷ এখন দেখার সমস্যা সরিয়ে কবে মাঠে ফেরেন সাদা-কালো ফুটবলাররা ৷