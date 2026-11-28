'এভাবে চললে দশটা নির্বাসনের খাঁড়া নামবে', আইএফএল থেকে নাম তুলে জানালেন মহামেডান সচিব
নাম তুলে নেওয়ার আগে চলতি আইএফএলে চার ম্য়াচের সবক'টি হেরেছে কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব ৷
Published : November 28, 2026 at 3:30 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: আশঙ্কা জোরালো হচ্ছিল ৷ শুক্রবার সেই আশঙ্কায় সিলমোহর দিয়ে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগ (পূর্বতন আই লিগ) থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল মহামেডান স্পোর্টিং ৷ চলতি আইএফএলে সাদা-কালো এখনও পর্যন্ত চারটি ম্যাচ খেলেছে এবং সবক'টিই হেরেছে তারা ৷ রেড রোডের ধারে শতাব্দীপ্রাচীন ফুটবল ক্লাবের এই পারফরম্যান্স আদতে ক্লাবের আর্থিক দুরাবস্থার ছবি ৷ যা মহামেডানকে ফুটবল বন্ধের দিকে ঠেলে দিল ৷
ক্লাবের সচিব ওয়াসিম আক্রাম জানিয়েছেন, বাধ্য হয়েই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৷ তাঁর কথায়, "প্রতিমাসে বিপুল পরিমাণ অর্থ, প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা ফুটবলারদের দিতে হচ্ছে ৷ একটা হোম ম্যাচ আয়োজন করতে ছয় থেকে সাত লক্ষ টাকা খরচ হয় ৷ অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে দশ লক্ষ টাকা খরচা ৷ পুরনো বকেয়া আছে 20 কোটি টাকা ৷ এছাড়াও সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তরফে বিভিন্ন মামলা রয়েছে ৷ যেখানে উপস্থিত হওয়ার খরচ রয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট গজল জাফর এবং আমি টাকা দেব তারপর ক্লাব চলবে, এটা তো সম্ভব নয় ৷"
একইসঙ্গে আক্রামের সংযোজন, "গত পাঁচ মাসে আমরা পকেট থেকে তিন কোটি টাকা দিয়েছি ৷ বন্ধুবান্ধবদের থেকে এক কোটি টাকা তুলে নিয়ে এসে দিয়েছি ৷ তারপর ফ্যানস ক্লাবদের কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছি ৷ এটা তো কোনও পথ নয় ৷ কোনও কর্পোরেট আসছে না ৷ সরকারি তরফেও কোনওরকম সাহায্য নেই ৷ আমরা কীভাবে চলব ?" তাহলে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ভবিষ্যৎ কী ? উত্তরে সচিব বলেন, "আমরা এবার ইয়ুথ ডেভলপমেন্টে জোর দেব ৷ আর কলকাতা লিগ ভালো করে খেলব ৷"
আইএফএল থেকে দল তুলে নেওয়ার জন্য নির্বাসনের আওতায় পড়তে হতে পারে মহামেডানকে ৷ তা সত্ত্বেও সাদা-কালো শিবির নিরুপায় ৷ ওয়াসিম আক্রাম বলেন, "আগামী বছর নির্বাসন তোলার জন্য আমরা আবেদন করব ৷ তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই ৷ আমরা ইতিমধ্যে একটা ফিফা-ব্যান খেয়ে বসে আছি ৷ এভাবে চললে আরও দশটা ব্যান খাব ৷" গত পাঁচ মাসে প্রতিদিনই কোনও না কোনও চিঠির ঝাপটায় মহামেডান ক্লাবের প্রশাসন জেরবার ৷ আইএফএলের প্রথম চার ম্যাচের ভরাডুবি প্রসঙ্গে সচিব বলছেন, "জেতা সম্ভব নয় ৷ ষোলোজন ফুটবলার নিয়ে খেলছি ৷ ওরা তো রোবট নয় ৷ কী দোষ দেব ওদের ৷ নতুন ফুটবলার নথিভুক্ত করতে পারছি না ৷ যে জীবনে স্ট্রাইকার খেলেনি সেই রেমসাঙ্গাকে স্ট্রাইকারে খেলাচ্ছি ৷ যে জীবনে লেফট-ব্যাক খেলেনি সেই জোসেফকে লেফট-ব্যাকে খেলাচ্ছি ৷ এইভাবে চলে না ৷ আমরা ওদের ফুটবল নৈপুণ্যের উপর অত্যাচার করছি ৷"
এতদিন ভিনরাজ্যের বহু ফুটবল ক্লাব নানা কারণে পেশাদার ফুটবল বা পেশাদার লিগ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে ৷ চলতি মরশুমেই আইএসএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছে জামশেদপুর এফসি ৷ কিন্তু আর্থিক কারণে বাংলার কোনও ক্লাবের সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার মাঝপথে সরে দাঁড়ানোর ঘটনা ঘটেনি ৷ সেই ঘটনাও ঘটল শেষমেশ ৷ যা ময়দানের ফুটবল ঐতিহ্যে বড় ধাক্কা ৷