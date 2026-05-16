আইএসএলে অবনমন মহামেডানের, খেতাবি আশা টিকিয়ে রাখল মুম্বই

আইএসএলে অবনমন মহামেডানের, খেতাবি আশা টিকিয়ে রাখল মুম্বই
প্রথম দল হিসেবে দেশের টপ-টিয়ার লিগ আইএসএল থেকে অবনমিত কলকাতার তৃতীয় প্রধান ৷ ঘরের মাঠে 0-4 গোলে হারল সাদা-কালো ব্রিগেড ৷
Published : May 16, 2026 at 9:57 AM IST
কলকাতা, 16 মে: অবনমন বাঁচাতে জয় ছাড়া কোনও রাস্তা খোলা ছিল না ৷ কিন্তু কিশোরভারতীতে শুক্রবার ডু-অর-ডাই ম্য়াচে মুম্বই সিটি এফসি'র কাছে বড় ব্যবধানে হেরে বসল মহামেডান স্পোর্টিং ৷ সেইসঙ্গে প্রথম দল হিসেবে আইএসএলে (ISL) অবনমনের সম্মুখীন হল সাদা-কালো শিবির ৷
উল্টোদিকে বড় ব্যবধানে জিতে আইএসএল জয়ের ক্ষীণ আশা বাঁচিয়ে রাখল 'আইল্য়ান্ডার্স' ৷ কিশোরভারতীতে এদিন লিগের দ্বাদশ ম্য়াচে 4-0 গোলে জিতল মুম্বই সিটি এফসি ৷ সেইসঙ্গে 22 পয়েন্টে পৌঁছে শীর্ষ দু'টি স্থানে থাকা কলকাতার বাকি দুই ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে ছুঁয়ে ফেলল তারা ৷ তবে গোলপার্থক্যে অনেকটা এগিয়ে কলকাতার দুই প্রধান ৷ ফলত পয়েন্ট সমান হলেও এক ম্য়াচ বেশি খেলে লিগ টেবলে তিনে মুম্বই ৷ অন্যদিকে 12 ম্য়াচে মাত্র তিন পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবলের একেবারে অন্তিম স্থান ছেড়ে উপরে ওঠার আর কোনও সম্ভাবনা রইল না মহামেডানের ৷
চলতি আইএসএলে মহামেডান ছিল একেবারেই অনিচ্ছুক ঘোড়া ৷ আইএসএল তথা ভারতীয় ফুটবল নিয়ে দোলাচলের মাঝে ইনভেস্টরহীন কলকাতার তৃতীয় প্রধান জোড়াতালি দিয়ে বিদেশিহীন দল নামিয়েছিল এবছর ৷ বেতন সমস্যায় মরশুমের মাঝপথে অনুশীলন বয়কটের মতো ঘটনাও ঘটেছে ৷ এমতাবস্থায় অবনমন বাঁচানোই ছিল 2023-24 মরশুমে আই লিগ জেতা মহামেডানের মূল চ্য়ালেঞ্জ ৷ কিন্তু সেই চ্য়ালেঞ্জ পেরোতে ব্য়র্থ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু'র ছেলেরা ৷ ফলত আগামী মরশুমে ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে (IFL) অনবমন হল তাদের ৷
এদিন ম্য়াচের প্রথম মিনিটেই কর্নার থেকে সাহিল পানওয়ারের হাফ-ভলি এগিয়ে দেয় মুম্বই সিটি এফসি'কে ৷ সাত মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন মার্ক জোথানপুইয়া ৷ এরপর 24 মিনিটে সাজাদ হুসেনের আত্মঘাতী গোল 3-0 ব্যবধানে এগিয়ে দেয় মুম্বইকে ৷
মুষলধারে বৃষ্টির কারণে দ্বিতীয়ার্ধের 72 মিনিটে সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় খেলা ৷ প্রায় 40 মিনিট পর তা শুরু হলে ব্র্য়ান্ডন ফার্নান্ডেজের গোলে চার গোলের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় মুম্বইয়ের ৷ রবিবার কলকাতা ডার্বিতে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ৷ সেই ম্য়াচে জয়ী দল খেতাব জিতে নেবে ৷ কিন্তু সেই ম্য়াচ ড্র হলে মরশুমের শেষ ম্য়াচ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে খেতাবি দৌড় ৷ যে দৌড়ে কলকাতার দুই প্রধানের সঙ্গে থাকবে 'আইল্য়ান্ডার্স'-ও ৷