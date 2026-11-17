কারেনকে পেতে শামিকে ছাড়ল লখনউ, আইপিএলে বঙ্গপেসারের নয়া ঠিকানা রাজস্থান
ইংরেজ অলরাউন্ডারকে ছাড়তে শামির সঙ্গে অবশ্য বাঁ-হাতি স্পিনার মানিমারান সিদ্ধার্থকেও লখনউ থেকে দলে নিল রাজস্থান ৷
Published : November 17, 2026 at 4:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 17 নভেম্বর: হার্দিক পান্ডিয়া-আর্শদীপ সিংয়ের সোয়্য়াপ-ডিলের মতোই আইপিএলের আরও একটি ট্রেড নিয়ে দিনকয়েক ধরেই চর্চা ছিল তুঙ্গে ৷ গতবারের মতোই মহম্মদ শামি 2027 আইপিএলের আগেও বদলাচ্ছেন ঘর ৷ এমনই গুঞ্জন ছিল ৷ শেষমেশ রিটেনশন ডেডলাইনের ঠিক আগে সিলমোহর পড়ল সেই গুঞ্জনে ৷ 2027 আইপিএলের আগে সোয়্য়াপ-ডিলে ফ্র্য়াঞ্চাইজি অদলবদল করলেন শামি ও স্যাম কারেন ৷ তবে ইংরেজ অলরাউন্ডারকে ছাড়তে শামির সঙ্গে বাঁ-হাতি স্পিনার মানিমারান সিদ্ধার্থকেও লখনউ সুপার জায়ান্ট থেকে দলে নিল রাজস্থান রয়্যালস ৷
গত মরশুমের আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ থেকে 10 কোটি টাকায় বঙ্গপেসারকে দলে নিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্ট ৷ আর এবার ফের দলবদল করলেন শামি ৷ তবে 10 কোটি নয়, পরিবর্তে আট কোটিতে এবছর সুপার জায়ান্ট থেকে রয়্যালসে যোগ দিচ্ছেন সদ্য টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ক্রিকেটার ৷ মানিমারান সিদ্ধার্থ অবশ্য গত মরশুম রয়্যালসে বিক্রিত হওয়া 75 লক্ষ মূল্যেই রয়্য়ালসে যোগ দিচ্ছেন ৷
অন্যদিকে স্য়াম কারেনও গত বছর নিলামে রয়্যালসে বিক্রিত হওয়া 2.4 কোটি টাকা মূল্যেই লখনউয়ে যোগ দিচ্ছেন ৷ 997 রানের পাশাপাশি 59টি আইপিএল উইকেট নেওয়া কারেনের যোগদানে যে সুপার জায়ান্ট ফ্র্যাঞ্চাইজির গভীরতা বাড়বে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ অন্যদিকে শামির যোগদানে শক্তি বাড়বে রাজস্থান বোলিংয়েরও ৷ গত আইপিএল মরশুমে 13 ম্য়াচে 12টি উইকেট নিয়েছিলেন শামি ৷ জাতীয় দলের প্রাক্তন পেসারের ঝুলিতে রয়েছে 132টি আইপিএল ম্য়াচে 145টি উইকেট ৷
Currently in 𝑳𝑨𝑳𝑨 𝑳𝑨𝑵𝑫 🔥 A new chapter in Pink for one of the finest to ever bowl fast for India. Khamma Ghani, Shami bhai! 💗 https://t.co/06GmAyOqkI— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) November 17, 2026
সদ্য ক্রিকেটের কুলীন ফরম্য়াট থেকে অবসর নিলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে শামি আগের মতোই ক্ষুরধার ৷ স্যুইং বোলিংয়ে নিয়মিত উইকেটের মধ্যে রয়েছেন 2023 বিশ্বকাপের সর্বাধিক উইকেট-শিকারি ৷ ফলত রয়্যালসের পেস বিভাগে জোফ্রা আর্চারের সঙ্গে তাঁর জুটি কেমন জমে, তা দেখার অপেক্ষায় থাকবেন অনুরাগীরা ৷ উল্লেখ্য, 25 উইকেট নিয়ে গত মরশুমে রয়্য়ালসের সর্বোচ্চ শিকারি ছিলেন আর্চারই ৷
🚨 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨 Harshal Patel traded to @gujarat_titans from @SunRisers at a revised fee of INR 4 Crore. More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/9nfw0qESbL— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
শামি-কারেনের সোয়্যাপ-ডিল ছাড়াও রিটেনশন ডেডলাইনের দিন আরও একটি ট্রেডের ঘোষণা করল আইপিএল ৷ 2027 মরশুমের আগে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ থেকে গুজরাত টাইটান্সে যোগ দিলেন পেসার হর্ষল প্যাটেল ৷ দু'বারের পার্পল ক্যাপ বিজেতাকে 2025 নিলামে আট কোটি টাকায় কিনেছিল কমলাব্রিগেড ৷ কিন্তু 2027 মরশুমের আগে অর্ধেক মূল্য অর্থাৎ, চার কোটিতে টাইটান্সের ক্রিকেটার হলেন হর্ষল ৷